Sparta Praha

Letenští se v loňské sezóně pohybovali v úplně jiných vodách, než by si přáli. Každoroční adept na zisk titulu skončil s patnáctibodovou ztrátou na první příčku až třetí. Následné zápasy ve skupině o titul Sparťany nijak neposunuly, a to znamená, že Sparta bude začínat ve třetím předkole Evropské ligy. Pražané novou sezónu začali hrůzostrašně. I přes nespočet zraněných hráčů se nepočítalo, že by Slovácko na Letné mělo klást větší odpor. Opak byl pravdou. Sparta se musela před soupeřem sklonit a skousnout porážku 0:2. Náplastí na nepovedený vstup do sezóny může být těžký zápas proti Jablonci, který Sparta zvládla a po výhře 2:0 zapsala první body do tabulky.