A je tady úvodní branka zápasu. Kangův centr na bližší tyč byl lehce prodloužen do malého vápna. Tam šel do výskoku Reichl, ale gólman Olomouce vůbec nezvládl vzdušný souboj s LIBOREM KOZÁKEM a právě kritizovaný útočník Sparty míč protlačil do brány.