Sparta potvrzuje velký návrat, z Boloni přichází Ladislav Krejčí

Fotbalista Ladislav Krejčí se po čtyřech letech vrátil do Sparty. Osmadvacetiletý levý obránce či záložník přestoupil zpět na Letnou z italské Boloni, kde měl ještě rok smlouvu. Člen širšího kádru reprezentace podepsal s pražským klubem tříletý kontrakt.

Krejčí se vrátil do týmu, jehož je odchovancem. Za Spartu nastupoval v první lize od roku 2010, celkem za něj v nejvyšší soutěži odehrál 131 zápasů, vstřelil 25 branek a přidal 28 asistencí. V sezoně 2013/14 Krejčí získal s Letenskými double a ligový titul si připsal i v ročníku 2009/10. Ve Spartě se sejde se svým jmenovcem, jednadvacetiletým záložníkem Ladislavem Krejčím.

"Moc jsem se sem těšil, jsou to krásné pocity vracet se na Spartu. Odehrál jsem toho tady dost, těším se, až zase nastoupím v rudém dresu," řekl pro klubový web Krejčí, který dostal dres s číslem devět.

"Láďa je odchovanec, sparťan, má reprezentační zkušenosti, působil roky v zahraničí. Velkou výhodou je, že se v Itálii naučil hrát na všech pozicích na lajně, má zkušenosti s obranou ve čtyřech i ve třech hráčích. Proto i trenér o jeho příchod hodně stál," doplnil sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

Z letenského klubu Krejčí odešel do Boloni před čtyřmi lety a v úvodní sezoně v Itálii zasáhl do 37 ligových utkání, v nichž si připsal jeden gól a osm asistencí. V dalším ročníku ale naskočil jen do 12 duelů a o sezonu později do 18 utkání. V uplynulém ročníku ho přibrzdilo zranění a zaznamenal 14 ligových startů a jednu branku.

"Chci hrát o tituly, vyhrávat trofeje. Nebyla to úplně jednoduchá volba, protože jsem v Itálii ještě měl smlouvu. Ale chtěl jsem změnu a táhlo mě to zpátky domů. Proto jsem se rozhodl pro Spartu. Celou dobu, kdy jsem byl pryč, jsem Spartu sledoval, byl jsem v kontaktu s některými lidmi z klubu. Ten vztah jsem nikdy nepřetrhal, to pouto tu vždycky bylo," uvedl pražský rodák.

Krejčí odehrál 41 zápasů za reprezentační A-tým a vstřelil pět branek. Na kontě má rovněž druhé místo z evropského šampionátu devatenáctek.

"Láďa měl ještě platnou roční smlouvu v Boloni, registrovali jsme na něj nabídky z Itálie i několika dalších zahraničních soutěží. Láďu však přesvědčila komunikace se sparťanským sportovním vedením, návrat na Letnou byl jeho prioritou. Jsme rádi, že se jednání podařilo rychle dotáhnout do finále. Do sparťanského týmu se vrací hráč s více než 80 starty v Sérii A a 40 zápasy v dresu reprezentace, který navíc přirozeně dozrál do pozice lídra," uvedl Viktor Kolář, šéf fotbalové sekce agentury Sport Invest, která hráče zastupuje.

Krejčí se stal čtvrtou letní posilou Sparty. Pražané už předtím získali slovenského brankáře Dominika Holce, bulharského útočníka Martina Minčeva a obránce Ondřeje Čelůstku. Navíc se jim povedlo prodloužit hostování slovenského stopera Dávida Hancka z Fiorentiny. Letenští podle médií usilují také o to, aby se vrátil záložník David Pavelka z turecké Kasimpasy.

"S trenérem jsme si vytyčili, že chceme mít 90 procent mužstva k dispozici pro soustředění, což se nám podařilo. Téměř kompletní kádr pro sezonu odjel do Rakouska," konstatoval Rosický.