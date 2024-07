Plzeň v lize nebere nic menšího než třetí místo. Ale chce bojovat o titul

Fotbalisté Plzně vstoupí do nové sezony s ambicemi zajistit si v létě účast v hlavní fázi některého z evropských pohárů a potrápit hlavní favority Spartu a Slavii v boji o ligový titul.

Minimálním cílem Západočechů je skončit do třetího místa stejně jako v minulém ročníku. Viktoria znovu výrazně omladila kádr a podle předsedy představenstva Adolfa Šádka půjde do sezony s lehce sníženým rozpočtem. Plzeňští to uvedli na tiskové konferenci.

Západočeši získali titul šestkrát, naposledy v sezoně 2021/22. V minulých dvou ročnících obsadili třetí místo za pražskými "S".

"Kdo zná mě, trenéra a tenhle klub, tak jako každý rok máme ty nejvyšší ambice. Chceme se probojovat do základní fáze jedné z evropských soutěží a v lize honit kluky z Prahy. Naší velkou výhodou je, že Sparta a Slavia musejí, zatímco my chceme," řekl Šádek.

"Myslím, že v této sezoně nebude liga jen o Spartě, Slavii a Plzni. Výrazně posílily a dobře připravené jsou i jiné kluby. Myslím, že soutěž by celkově mohla být vyrovnanější. Budeme se snažit hrát na špičce, abychom se zkusili umístit do třetího místa," doplnil Šádek.

Západočechy bude v létě čekat kvalifikace pohárů. K účasti v hlavní fázi jedné ze soutěží potřebují přejít aspoň přes jednoho soupeře.

Do kvalifikace vstoupí svěřenci trenéra Miroslava Koubka ve 3. předkole Evropské ligy. V minulé sezoně došli až do čtvrtfinále Konferenční ligy.

Plzeň má oproti pražským "S" zhruba třetinový rozpočet, podle odhadů se pohybuje okolo 300 milionů korun.

"Upřímně teď ho doděláváme. Myslím, že došlo ke snížení rozpočtu, nebude vyšší než v minulé sezoně. Samozřejmě rozpočet má několik struktur, buď čistě české ligy, nebo když tam pak komponujete přestupovou politiku, poháry. Když se bavíme ryze o lize, tak rozpočet je přinejmenším v nějakých řádech procent nižší, než tomu bylo v minulé sezoně," řekl Šádek.

"Na to, že Sparta a Slavia disponují většími prostředky, jsem zvyklý od prvopočátku. Pro mě dražší hráč neznamená, že musí být zákonitě lepší. Jsem přesvědčen, že kvalitou hráčů, hrou a odborností a lišáctvím našeho trenéra si s tím umíme poradit," doplnil Šádek.

Plzeňští pod rakousko-švýcarskými majiteli, kteří převzali klub před rokem, znovu pokračovali v omlazování kádru. V součtu s navrátilci z hostování a hráči z akademie zahájí sezonu s 12 novými tvářemi.

Mezi hlavní posily patří záložník Tom Slončík či útočníci Daniel Vašulín, Christophe Kabongo a Brazilec Ricardinho, kteří se pokusí nahradit ofenzivní oporu Tomáše Chorého. Český reprezentant přestoupil do Slavie stejně jako brankářská jednička Jindřich Staněk v zimě.

"Vím, co je síla fotbalového trhu, vše je o penězích. Jako laik na transfery mohu říct, že se nabídka za Tomáše Chorého asi blížila zahraniční nabídce, kterou měl de facto slíbenou. Tomáš hlavně vyjádřil stanovisko, že tu nechce být. Respektuji to. Otázka je, kdo za něj. Přišli dobří hráči. Nějak dramaticky jsem to neprožíval, nepanikaříme," prohlásil Koubek.

Další odchody opor už Západočeši neplánují. Zájem je například o obránce Robina Hranáče.

"Kolem Robina nějaké nabídky jsou, ale s ohledem na naše ambice si nyní v létě nedokážu představit, že by odešel. Je to naprosto klíčový hráč. Takovýhle transfer podle mě v létě nenastane, ale k nějakým odchodům hráčů s ohledem na vytíženost může dojít," podotkl Šádek.

V nejvyšší soutěži se bude po letech hrát o přímou účast v hlavní fázi Ligy mistrů, kterou si zajistí nový šampion.

"Samozřejmě hrozny visí strašně vysoko z hlediska konkurence, ale my máme dobré mužstvo. Proč se nepokusit? Odešel Tomáš Chorý a jinak je vše pohromadě. Základní kostra, takový ten už zafixovaný kmen se nám nerozpadl. Nemáme důvod být pesimisti," uvedl Koubek.