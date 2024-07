Druhé evropské stříbro jako konečná. Southgate odchází z anglické lavičky

Gareth Southgate po osmi letech končí jako trenér anglických fotbalistů, které dvakrát dovedl do finále mistrovství Evropy. Svaz to oznámil na webu.

"Je čas na změnu a na novou kapitolu. Nedělní finále v Berlíně proti Španělsku bylo mým posledním zápasem v roli trenéra anglické reprezentace," uvedl třiapadesátiletý kouč.

Anglie v nedělním finále ME podlehla Španělsku 1:2. Před třemi lety prohrála v souboji o evropský titul s Itálií na penalty, v roce 2018 postoupila na MS do semifinále. Jediným anglickým zlatem z velkého turnaje tak zůstal triumf na domácím mistrovství světa z roku 1966.

"Bylo pro mne nesmírnou ctí hrát za Anglii a trénovat ji. Znamenalo to pro mne všechno a dával jsem tomu všechno," řekl někdejší obránce Southgate, který od roku 2016 vedl anglický tým ve 102 utkáních.

Navzdory postupu do finále ME byl jeho tým za herní projev velkou část turnaje pod palbou kritiky.

Po rezignaci se nicméně dočkal mnoha slov uznání. "Garethe, chci vám poděkovat - ne jako prezident asociace, ale jako fanoušek Anglie. Děkuji, že jste dokázal vytvořit tým, který stojí v roce 2024 bok po boku s těmi nejlepšími na světě. Měl byste být neuvěřitelně hrdý na to, čeho jste dosáhl," vzkázal princ William.

Vedle řady jiných se přidal i věhlasný Gary Lineker, bývalý skvělý útočník a v současnosti televizní expert.

"Přeji Garethu Southgateovi do budoucna jen to nejlepší. Přinesl do Anglie hrdost, respekt a soudržnost, které jsme tu dlouho neviděli. Byl velmi blízko k fotbalové nesmrtelnosti a svou práci vždy práci dělal s pokorou, slušností a důstojností," ocenil Lineker.

"Děkuji, trenére. Bylo privilegiem hrát za Anglii pod vaším vedením. Získal jsem vzpomínky, které mi zůstanou už navždy. Přeji vše nejlepší při vašem dalším dobrodružství," doplnil záložník stříbrného týmu z Německa Declan Rice.

Svaz chce nyní co nejdříve vybrat nového kouče. "Proces jmenování Garethova nástupce už začal. Liga národů začíná v září, může to být i dočasné řešení," prohlásil ředitel asociace Mark Bullingham.