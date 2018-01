Moravec věří: Ani tahle štafeta se nepovedla, máme na víc. Všichni ale musejí být vynikající

před 1 hodinou

Česká biatlonová štafeta mužů na třetí pokus vstoupila do elitní desítky. Ani tak ale nebyl její finišman Ondřej Moravec spokojený. "Musí se to sejít, ale když se to povede, můžeme myslet na první šestku a ještě výš," řekl v Ruhpoldingu.

Ruhpolding - Češi v Chiemgau Areně devětkrát dobíjeli. "To je prostě moc. My musíme střílet líp. Vždy, když jsme v minulosti uspěli, tak jsme výkon opřeli o minimum dobití," řekl Moravec v Ruhpoldingu.

Právě proto hodnotí páteční představení jako nepovedené. Přestože šlo o výrazný posun kupředu oproti závodům v Hochfilzenu a Oberhofu, kde Češi skončili na nelichotivém osmnáctém respektive čtrnáctém místě.

"Samozřejmě je osmé místo pěkný výsledek, ještě s Ondrou Hoškem na prvním úseku. Na druhou stranu nemůžeme být uspokojení, každý jsme nadělal chyby," vyjádřil se kriticky třiatřicetiletý lídr týmu.

Moravec apeloval na kolegy, aby při štafetě na střelnici méně riskovali. "Ve štafetách se obecně více riskuje. Ale pokud v tu chvíli vím, že na to stoprocentně nemám, tak je čistá střelba vždycky výhodnější," prohlásil biatlonista.

Obecně se výsledek českých štafet považuje za pozitivní, když je do osmého místa. Moravec se ale dívá výš.

"Pořád si myslím, že je kam to posouvat. Ve štafetách se může stát cokoli, ale musí to vyjít všem čtyřem, pokud zrovna nejsme Norové nebo Francouzi, což nejsme. Všichni musejí podat nadstandardní výkon, spíš vynikající. Musí se to sejít, je to týmový závod. A tým musí pracovat jako jeden," popustil Moravec uzdu myšlenkám.

Pozitivní je, že tentokrát nešlo o propadák. Češi nemuseli ani jednou na trestné kolo. "Ale pokud chceme myslet na elitní šestku, tak to musí být lepší. Reálné to pro nás je. V pátek to byla známka, že ten závod umíme," řekl finišman.

Tři členové štafety jsou jasní, stabilní. Kromě Moravce do elitní čtyřky jednoznačně patří Michalové Krčmář a Šlesingr. Pokračuje ale hledání čtvrtého dílku do skládačky. V pátek jel první úsek dvaadvacetiletý benjaminek Ondřej Hošek. A Moravec ocenil jeho statečný výkon.

"Byl to pro něj asi třetí závod ve Světovém poháru, takže si myslím, že to zvládl hodně dobře. Když si vzpomenu na sebe, ty štafety, obzvlášť tady v Německu, to je neskutečný tlak. Na stoják přijel s ostatníma, což je samo o sobě super. Nemůžeme mu mít za zlé, že něco dobíjel," prohlásil Moravec.

Sám se na závěrečném úseku pořádně nadřel. "Na trati jsem se necítil moc dobře, nevím, čím to bylo. Lyže nebyly zlé, ale soupeři měli asi namazáno o něco lépe. Ve třetím kole jsem toho měl plný brejle. Doufám, že v neděli to takhle bolet nebude," zadoufal druhý muž ze středečního vytrvalostního závodu.

Moravec v pátek dobíjel jen jednou, na stojce. "Za to bych si namlátil, protože jsem si vyhodil náboj. To mě stálo sedmé místo, toho Itala bych dorazil. Ten se otáčel, kde mohl. Byla to neskutečná chyba. Mrzí mě to hodně," řekl Moravec po nejlepší české mužské štafetě olympijské sezony.