Světový pohár v ruské Ťumeni nebude, rozhodla IBU. Ruští biatlonisté dopovali i na olympiádě v Soči

Světová biatlonová unie (IBU) odebrala ruské Ťumeni březnový podnik Světového poháru v biatlonu. Vedení světového biatlonu o tom rozhodlo na dnešní konferenci v německém Mnichově, kde se probíraly výsledky tzv. McLarenovy zprávy ve věci ruského dopingu. Unie v prohlášení rovněž uvedla, že o místě konání závodů se ještě bude jednat.

Rusové kauzu neberou na lehkou váhu

"Ze strany ruského svazu je to první důležitý krok k tomu, aby nám i celému světu ukázal, že současnou situaci nebere na lehkou váhu. Nyní se celá biatlonová obec na těchto akcích může soustředit čistě na sport," řekl po jednání prezident IBU Anders Besseberg.

Podle zveřejněných podrobností z dopingové zprávy vyšetřovatele Richarda McLarena patří k podezřelým ruským sportovcům i 31 biatlonistů. IBU dnes oznámila, že jeden z nich závodil pouze na národní úrovni, dalšího již provizorně suspendoval ruský svaz. Jména podezřelých IBU ve zprávě neuvedla.

Dva dopingové případy se týkají předloňských olympijských her v Soči, s dotyčnými biatlonisty již zahájil řízení Mezinárodní olympijský výbor a IBU je nyní dočasně suspendovala. V případě, že se doping bude týkat některé členky stříbrné ruské štafety, původně čtvrté české kvarteto získá bronz.

Hamza: Je to polovičatý verdikt

Čeští biatlonisté zvažovali, že pokud dnešní zasedání v Mnichově nepřijme zásadní opatření, na závody SP v Ťumeni neodcestují. O bojkotu uvažoval i lídr seriálu Francouz Martin Fourcade.

"To není adekvátní řešení," reagoval na dnešní rozhodnutí předseda Českého biatlonového svazu Jiří Hamza. "Budeme požadovat další kroky. Je to polovičatý verdikt. Za dané situace je už nepřijatelný. Zkontaktujeme se s federacemi a budeme požadovat dotažení do konce. Teď už není cesta zpět. Vyšetřit doping, potrestat funkcionáře a sportovce, kteří v tom lítají," dodal.

Také Gabriela Koukalová se domnívá, že by IBU měla Ťumeni odebrat i mistrovství světa v roce 2021, o které se při zářijové volbě ucházelo také Nové Město na Moravě. "Zemi, kde se prokážou prohřešky, by se nemělo dávat nic, to není správně. Nemám problém s jakoukoli zemí, kde nemají sportovci problémy, pojedu klidně do Grónska, ale tohle mi přijde špatně z hlediska myšlenky čistého přístupu," uvedla Koukalová.

Mutko chce pro bojkotující biatlonisty trest

"Je to dobrá zpráva, protože jsme uvažovali i o případném bojkotu tohoto závodu. Ale teprve se uvidí, jestli to něčemu pomůže," prohlásila Veronika Vítková.

Podle bývalého viceprezidenta IBU a člena výkonného výboru ruského svazu Alexandra Tichonova je rozhodnutí federace pro Rusy pozitivní. Čtyřnásobný olympijský vítěz a jedenáctinásobný mistr světa se obával diskvalifikace ruských reprezentantů. "Besseberg je náš člověk. Ještěže se to nedotklo závodníků," uvedl Tichonov.

Kontroverzní místopředseda vlády pro sport, turistiku a výchovu mládeže a bývalý ruský ministr sportu Vitalij Mutko požaduje trest pro všechny, kteří chtěli bojkotovat SP v Ťumeni. "Bojkot znamená nátlak a politiku, odporuje zdravému rozumu i olympijské chartě. Za takovéto útoky si sportovci zaslouží trest," řekl Mutko agentuře TASS.

