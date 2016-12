Nejen Koukalová a Šlesingr. Pokud zůstane Světový pohár v Rusku, Češi podnik v Ťumeni vynechají

před 5 hodinami

Předseda českých biatlonistů Jiří Hamza řekl, že pokud dnes výkonné grémium Světové biatlonové unie v Mnichově nepřijme zásadní opatření proti dopingové kauze ruských sportovců, tak čeští reprezentanti neodcestují na podnik Světového poháru do ruské Ťumeni.

Praha - Pokud dnešní zasedání výkonného grémia Světové biatlonové unie (IBU) v Mnichově nepřijme zásadní opatření v dopingové kauze Ruska, neodcestují čeští reprezentanti na závod Světového poháru v Ťumeni. Serveru iDNES.cz to řekl předseda Českého biatlonového svazu Jiří Hamza.

Pokud se nic nezmění, Češi do Ruska nepojedou

Téma dopingu v ruském sportu, který se podle všeho dotýká i 31 ruských biatlonistů včetně olympijských medailistů a mistrů světa, se otevřelo v minulém týdnu při Světovém poháru v Novém Městě na Moravě. Závodníci uvažovali o různých formách protestu.

Hamza má mandát celého českého týmu, který vystupuje jednotně. "Pokud něco zásadního neudělají, do Ruska nepojedeme," potvrdil ČTK Hamza. "I za cenu toho, že závodníci přijdou o šanci na výsledky," prohlásil.

Nejraději by byl, kdyby IBU závod Světového poháru Rusku odebrala. "Určitě by se někdo našel," tvrdil Hamza o možném přesunu pořadatelství. Závod v Ťumeni se koná 9. až 12. března.

Pokud by se prokázal doping ruských závodníků, profitovala by z toho zejména Gabriela Koukalová. Zpětně by mohla dostat zlatou medaili z mistrovství světa v Kontiolahti 2015, kde ve vytrvalostním závodu prohrála jen s Jekatěrinou Jurlovovou. Ta je podle zákulisních informací na seznamu dopujících sportovců stejně jako Olga Viluchinová, členka stříbrného ruského týmu ze Soči v závodu ženských štafet, v němž český tým dojel čtvrtý.

autor: ČTK | před 5 hodinami