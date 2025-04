Šéf Jihlavy vyvrací "fejky" fanoušků: Chceme do extraligy. Estonec má talent pro NHL

Příliš se s nimi nepočítalo, ale hokejisté Jihlavy se probili do finále první ligy a otevírá se před nimi slušná šance zaútočit na postup mezi elitu. Moderní stadion, který má být na podzim hotový, by mohl být rovnou extraligový. Šéf klubu Bedřich Ščerban mluví v rozhovoru pro Aktuálně.cz také o mladém talentu z Estonska nebo o osobě Viktora Ujčíka.

Je finále první ligy, které dnes ve Zlíně rozehrajete, v kontextu aktuální sezony velkým úspěchem?

Jsme rádi, že jsme tam. Několik let jsme ve specifické situaci, nemáme domovský stadion, v Jihlavě se staví nová aréna a my jsme vděčni Pelhřimovu, kde můžeme hrát. Vychází nám ve všem vstříc, spolupráce je výborná, ale to cestování na každý domácí zápas se nasčítá. I proto jsme úplně netlačili na to, abychom se snažili o postup do extraligy, přestože si to historicky Dukla zaslouží. Blíží se konec tohoto období, už vloni jsme tým omladili a budujeme ho s výhledem. Hraje velmi dobře a má skvělý charakter.

V play off jste v derby vyřadili Třebíč (3:1 na zápasy) a vítěze základní části Vsetín (4:3). V obou případech prestižní záležitost, že?

Jednoznačně, Třebíč je krajský rival a Vsetín má v českém hokeji důležité místo. Bylo to sledované, vyprodáváme stadion v Pelhřimově s kapacitou 2650 diváků a jsem přesvědčený, že bychom naplnili i větší.

Od začátku se mluvilo o předpokládaném finále Vsetína proti Zlínu, s Jihlavou se tolik nepočítalo. Hrálo to ve váš prospěch?

My máme jiný styl práce. Nepřivádíme tak kvalitní hráče, abychom hned útočili na postup. Jdeme cestou, že pracujeme s týmem dlouhodobě, postupně ho zvedáme. V rámci jedné sezony se to pak projeví v play off. Nemyslím si, že bychom byli outsideři, ale je pravda, že v základní části jsme měli cíl skončit do šestého místa. Povedlo se to, teď jsme ve finále a klubová filozofie se ukazuje jako správná. Těší mě, že vysoký standard si držíme i v mládeži.

Jaká bude finálová série proti Zlínu? Může být i tady vaší výhodou, že zatímco soupeř jde od začátku sezony tvrdě po postupu, tak Jihlava pod takovým tlakem není?

Každý, kdo dělá sport, chce vítězit. A když už jsme ve finále, chceme ho vyhrát. Pokud vyhrajeme, v baráži budeme chtít postoupit. Pro Zlín je to možná těžší v tom, že se Vsetínem byli velcí favoriti. Unést to není někdy jednoduché, tlak může být větší. Nicméně my uspokojení určitě nejsme. Chceme vyhrát finále, byť by nám tím vznikly problémy, jelikož nemáme stadion, který by odpovídal licenčním řádům extraligy, tedy baráži. Ale překážky umíme překonat, s tím bychom se poprali a poradili si.

Domácí finálové zápasy odehrajete v Pelhřimově. Kde byste hráli baráž? Hovoří se o Táboře, což byla záložní varianta pro České Budějovice v play off extraligy kvůli mistrovství světa žen.

Mám více variant. Práce manažera spočívá v tom připravit si varianty vývoje, aby vás nic nepřekvapilo. Nechal bych si to pro sebe, ale připravené to je. Jen mě v tomto ohledu mrzí, že lidé naletí na kdejaký "fejk".

Co tím myslíte?

Před sedmým zápasem ve Vsetíně jsem dostával zprávy, že nechceme postoupit, protože v Pelhřimově se má v úterý rozpouštět led. To je samozřejmě blbost. Jen byl Pelhřimov připravený i na tuto variantu, musí nějak plánovat. Když postoupíme, mrazí se dál. Když ne, v úterý se rozpouští led. Ale mezi fanoušky se rozkřiklo, že se rozpouští led a někteří měli jasno, že jedeme do Vsetína prohrát. Přeci když se nad tím zamyslíte, musíte uznat, že je to neskutečná blbost. Lidé někdy naletí na všechno. Můžu ujistit, že udělám vše pro to, abychom do extraligy postoupili.

Multifunkční Horácká aréna v Jihlavě za dvě miliardy korun, která pro hokej pojme skoro šest tisíc diváků, má být dokončená v říjnu. Takže v případě postupu do extraligy žádný problém?

Přesně tak. Nic nám v tomto případě nebrání.

Zatím neregistrujete žádný časový skluz?

S městem se o tom bavím každý týden a pořád opakují, že se časový harmonogram plní. Stavba by se měla předávat 5. října, pak se budou řešit formality, kolaudace. Počítáme s tím, že někdy od poloviny října můžeme v hale začít působit. Já jsem říkal, že už pátého budu stát s bagáží a hokejkami za dveřmi. Pořád ještě hraju za staré pány, takže už se na to moc těším. (úsměv)

1:17 Stavba zimního stadionu v Jihlavě | Video: Youtube.com

Úplný začátek sezony ale v nové hale nestihnete.

To je pravda, rádi bychom si první domácí zápasy přehodili ven. Abychom všechna domácí utkání hráli opravdu doma. Kdyby se nedejbože se stavbou něco zadrhlo, máme i plán B.

Vizualizace slibovaly design ježka a také atletický ovál na střeše stadionu. Skutečně to tak bude?

Ano, to tam zůstává. Není to sice čtyřstovka, tak velký stadion to není, ale ovál má zhruba 240 metrů. Na rovinkách se dají běhat sprinty na 60 metrů. Jsem moc rád, že se to konečně dotahuje. Jihlava i kraj si takovou arénu zaslouží, pomůže to rozvoji celého regionu.

Ať už bude v baráži Jihlava nebo Zlín, má prvoligový vítěz větší šanci proti Olomouci, která tam po letech spadla místo Kladna?

Obecně musím říct, že jsem zastánce přímého postupu a sestupu, podle mě to teď není nastavené dobře, tým z extraligy je hodně zvýhodněný. Olomouci vůbec nevychází rok 2025, i když bych řekl, že měla lepší tým než Kladno. Baráž sice Olomouc hrála před mnoha lety, kdežto Kladno má více zkušeností, ale nemyslím si, že je to až tak zásadní, aby to byla pro tým z první ligy výhoda.

Mluvil jste o omlazení vašeho týmu. Pozornost poutá osmnáctiletý útočník Maxim Burkov z Estonska. V 11 zápasech play off má čtyři góly a pět asistencí. Jaký je jeho příběh?

Maxima jsem do týmu dovedl já. Dostal jsem echo, že v Estonsku roste velký talent. Skautoval jsem ho, rozhodl jsem se ho přivést, ale je to úsměvné, protože reakce byly takové, že co budeme s nějakým Estoncem dělat. Trenér Viktor Ujčík mi uvěřil, ještě jako šestnáctiletého kluka si ho vzal do áčka na zkoušku a během jednoho tréninku všichni obrátili. Uznali, jaký je Maxim talent. Juniorka už pak ani nechtěla, abychom jí ho brali. Byl podceňovaný, ale stačila mu krátká doba, aby všechny přesvědčil.

Estonsko přitom není takřka vůbec hokejovou zemí.

Maximův agent věděl, že se o mezinárodní hokej dost zajímám, často jezdím i na různé semináře a podobně. Viděl velký potenciál a dal mi tip. Sehnal jsem si informace a nějaká videa, podíval jsem se na něj a řekl jsem si, že je mimořádně talentovaný, i když z malé hokejové země. Stálo mi za to ho přivést a ukázalo se, že jsem se nemýlil.

182 centimetrů, 72 kilogramů. Mluví se o tom, že Burkov potřebuje zesílit a dorůst, ale mezi dospělými se prosazuje už teď.

To, že je biologicky ještě pozadu, je jeho obrovská výhoda. Porovnával bych ho s hráči kategorie U17. Má před sebou čtyři nebo pět let, kdy se bude zlepšovat. Bude teprve dospívat. Takoví hráči mají potenciál stát se světovými. Když se podíváme, kde už je dneska, tak je to opravdu velký talent.

Kapitán Tomáš Čachotský říkal, že podle něj má na NHL. Vy jste s Burkovem nedávno podepsali tříletou smlouvu.

Jestli bude zájem z NHL, uděláme všechno pro to, abychom mu v růstu pomohli. Potěšilo mě, že když jsme jednali o nové smlouvě, tak zpětná vazba od Maxima a jeho mámy byla, že v rámci Evropy a Česka nechtějí z Jihlavy nikam jinam.

V jedné útočné formaci s ním hraje o rok starší Ukrajinec Ilarion Kuprijanov. Mají k sobě blízko jako dva cizinci?

Kuprijanov je charakterově jiný hráč, vysoký a fyzický, jeho hra je založená jinak. Proto se spolu nádherně doplňují, navíc spolu hráli v juniorce, jsou na sebe zvyklí a sehraní.

A celá liga hltá výkony kapitána Čachotského. Ve věku 43 let vede produktivitu play off s bilancí sedmi gólů a tří asistencí v 11 zápasech. Co říct k němu?

Tomáš je absolutně správně nastavený hráč. Ví, co chce, čeho chce ještě dosáhnout. Netajil se tím, že si chce zahrát v aréně, která v Jihlavě roste. To už se mu podaří. Dělá pro to všechno. Má příkladnou tréninkovou morálku, skvěle se o sebe stará mimo led, co se týče životosprávy nebo stravování. Vydrží hrát ještě dlouhou dobu.

Odborníci chválí i trenéra Ujčíka, který dokáže tým každoročně na play off dobře vyladit. Mohl by vést extraligový tým?

Rozhodně, ostatně v Mladé Boleslavi už působil s Patrikem Augustou. Ale budu rád, když si to vybojuje v Jihlavě. Od roku 2008, kdy jsem u týmu, jsme moc trenérů neotočili. Snažíme se i v tomto pracovat systematicky, dlouhodobě. Neděláme unáhlené závěry a vyplácí se to.

Neškodí Ujčíkovi v očích hokejové veřejnosti funkce šéfa disciplinární komise extraligy? Neubírá mu to na trenérském renomé? Mnozí to považují za střet zájmů.

Já myslím, že ne. Extraliga je samostatná soutěž, APK (Asociace profesionálních klubů) si ji řídí samostatně. Komunikace, jestli udělat na postu Viktora změnu, se několikrát vedla, ale kluby ho potvrdily ve funkci. Nedosadil ho tam svaz, prezident svazu a už vůbec ne já (Ščerban je dlouholetým členem výkonného výboru svazu, pozn. red.). Nemám na to nejmenší vliv, rozhodují si to samy kluby. Fanoušci Viktora třeba kritizují, ale nevnímají, že on rozhoduje na základě toho, co si kluby před sezonou schválí. Podle toho, jak se dohodnou, aby byly zápasy v extralize vedené.