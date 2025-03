Sparty se musí ostatní bát, říká Netík. Že hrál Třinec "na sílu" Růžičku? Nedivím se

Hokejisté pražské Sparty se ve čtvrtfinále play off extraligy postarali bez nadsázky o historický moment. Ukončili nadvládu Třince, který získal pět titulů po sobě a vyhrál 17 sérií v řadě. "Ale všechen respekt Ocelářům, nečekal jsem, že budou zase takhle vzdorovat," říká sparťanská legenda a také bývalý třinecký útočník Tomáš Netík.

Aby Třinci skončila sezona už ve čtvrtfinále, to se stalo poprvé po osmi letech (s výjimkou zásahu koronaviru).

Slezany tehdy vyřadil Chomutov a jejich dres oblékal i Netík, bylo to jeho poslední extraligové angažmá v kariéře.

To za Spartu odehrál někdejší reprezentant deset sezon a v letech 2006 a 2007 zvedl nad hlavu mistrovský pohár. Počítá se mu také titul z roku 2002, tehdy jako junior naskočil do 14 zápasů základní části.

Dnes Netík právě sparťanské juniory trénuje, a tak má i k áčku pořád blízko.

"Jsem nadšený z Třince. Zase odehrál takovou sérii, klobouk dolů. Ale nic neroste do nebe, asi to muselo přijít. Sparta byla kvalitnější a spravedlivě se to přiklonilo k ní," komentuje Netík sérii, v níž sparťané uspěli 4:1.

Nicméně Třinec, který prožil slabou základní část a do play off šel až z desátého místa, v každém zápase vedl. V domácím duelu číslo čtyři přišel o výhru, jíž by srovnal na 2:2, jen 27 vteřin před koncem.

Žádný zápas neskončil větším rozdílem než o jeden gól, dvakrát se šlo do prodloužení. Sparta zvládla klíčové momenty, leč jako suverénní vítěz základní části se pořádně nadřela.

"Mluvil jsem s trenéry Sparty, ti od začátku čekali těžkou sérii o prsa. Já jsem si myslel, že letos už by obrázek mohl být jiný," přiznává Netík.

"Sparta do toho vlétla a v deváté minutě prvního zápasu vedla 2:0. Říkal jsem si, že to celé zvládne vyšším rozdílem, jenže Třinec se vrátil. Čekal jsem, že jeho hráči toho budou mít víc plné zuby," doplňuje.

Nakonec se projevila ohromná kvalita Pražanů ve všech formacích. Úspěšnost přesilovek vyšponoval soubor trenéra Pavla Grosse v sérii na 35,29 procenta. A obraty ve čtyřech utkáních ukázaly jeho vnitřní sílu.

"Sparta hraje výborně už několik let, ale letos má tým postavený opravdu skvěle," uznává Netík. Třinec ji zastavil před třemi lety ve finále, předloni ve čtvrtfinále a vloni v památném semifinále.

Tehdy jako první otočil sérii z 0:3, gól Daniela Voženílka v čase 59:59,8 nebo nekonečné prodloužení sedmého zápasu v Praze vešly do historie extraligy jako nezapomenutelné momenty.

"A Sparta se z toho stoprocentně poučila," tvrdí Netík. "Máte to v hlavě a k určitým situacím skutečně přistupujete na 150 procent. Každý hráč si tím musí v play off projít. Ne nadarmo to Třinec hraje tak výborně, je to díky jeho zkušenostem," vysvětluje.

"Shodou okolností dostala Sparta tak těžkého soupeře zkraje play off. Bylo to nejtěžší možné čtvrtfinále. Ale tým má jediný cíl: jít až do konce. Určitě teď hráči nemají v hlavách, že odklidili nejtěžší balvan a dál to půjde samo," podotýká Netík.

V semifinále narazí sparťané na Brno, Karlovy Vary, nebo Mladou Boleslav. Hradec Králové či Pardubice mohou potkat až ve finále.

"Sparta se nemá vůbec koho bát, spíš naopak," tvrdí někdejší šampion extraligy, který ochutnal nejvyšší soutěž také v Rusku, Švédsku, na Slovensku a ve dvou klubech mezinárodní EBEL ligy.

Jako obrovskou devízu současné Sparty vidí i obsazení postu brankáře. Josef Kořenář po vynikající základní části odchytal první tři zápasy play off. Postup pak dotáhl Jakub Kovář, jenž podržel mužstvo důležitými zákroky proti Patriku Hrehorčákovi nebo Andreji Nestrašilovi.

"Dva skvělí gólmani, to se v play off cení zlatem. Rozdělili si pět zápasů, oba jsou v tempu, oba si věří. Trenéři neudělají chybu, ať se v semifinále rozhodnou jakkoliv," popisuje Netík.

Zmiňoval, že nic neroste do nebe a třinecká dynastie musela jednou skončit. Důrazně však odmítá, že by Oceláři v sérii kvůli stárnoucímu kádru tahali nohy.

"Takhle bych to rozhodně nestavěl, že jim došly síly. K těm hráčům by to bylo neuctivé. Už vloni před finále s Pardubicemi jsem čekal, že budou vyždímaní, ale nepotvrdili to. A to samé letos," míní.

"Třinec kousal do poslední chvíle, byly tam detaily, které mohly sérii klidně překlopit na jeho stranu a bavili bychom se o tom, že se jim to zase povedlo," dodává odchovanec Sparty.

Oceláři ale dělali chyby, které se jim v titulových letech vyhýbaly.

Marian Adámek půl minuty před koncem čtvrtého zápasu zkoušel trefit prázdnou branku a po zakázaném uvolnění Třinec inkasoval možná zlomový gól.

Hloupý faul Nestrašila v pátém duelu mu zase vzal dvě minuty ze závěrečného náporu.

"Už muselo přijít, že udělají nějaké chyby a hlouposti. Vždyť už jen vyhrát extraligu pětkrát po sobě je něco zcela abstraktního," usmívá se Netík. "Pět let hrál Třinec stoprocentně, disciplinovaně. Že to neudrželi, to je normální a lidské," přidává.

Velkým tématem bylo nasazování Martina Růžičky. Se šesti tituly je absolutní legendou třineckého klubu, ale v této sezoně se v 39 letech a po operacích trápil. Bodově i herně. Přesto odehrál celé play off v elitním útoku, v přesilovkách chodil na led stále s první partou.

"Může to být jeden z faktorů, který sérii obrátil na stranu Sparty. Vidíme i na světových hráčích, že přijde rok, kdy už to neutáhnou a nemají body. Je to přirozené," zamýšlí se Netík.

Nemalá část fanoušků Třince volala po tom, aby trenér Zdeněk Moták Růžičku v průběhu série se Spartou odstavil, případně jeho prostor na ledě alespoň umenšil.

"Není to běžný řadový hráč, tohle je samozřejmě těžké. Je to o pocitu trenéra, pan Moták se prostě rozhodl vsadit na něj. Nedivím se tomu. Když vezmu nejúspěšnější roky na Spartě, pan Výborný měl taky hráče, kterým věřil, i když neměli stoprocentní formu nebo nebyli zdravotně úplně v pořádku," vzpomíná Netík.

Třinci to tentokrát nevyšlo, avšak zatímco jedna série proti Spartě v pondělí skončila, druhá se rozjela. V semifinále play off se totiž střetávají junioři obou klubů.

"Bude to těžká série, my jsme měli výbornou sezonu, Třinec taky. Navíc to teď doplnil hráči z prvoligového Frýdku-Místku. Snad to bude dlouhá bitva s co nejlepším hokejem," věří trenér sparťanské dvacítky Netík.

Napětí a silné emoce vnímal v souboji dospělých výběrů a potvrzuje, že se promítají i do juniorské kategorie. Také v mládeži jsou Sparta a Třinec velkými rivaly. Před dvěma lety vyhráli juniorskou extraligu Pražané, vloni Oceláři.

"Třinec je i pro nás v juniorech parádní výzva. Je to správně, v klucích musíme ten hlad pěstovat. Musí se učit odevzdat v play off maximum a snažit se dělat na ledě správné věci," uzavírá Netík.

V pondělí jeho tým podlehl Třinci 1:5, dnes se hraje v Praze druhé utkání. V pátek se potom série na čtyři vítězné zápasy přesune do Beskyd.