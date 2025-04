Analýza: Kdo bude druhý? Sparta nejspíš ne, brání jako v okresním přeboru

Přituhuje! Na rozlousknutí hádanky, kdo bude v konečném účtování druhý ve fotbalové lize, zbývají už jen poslední dvě kola v základní části a pět zápasů pro každého v nadstavbě. Takže Plzeň, Baník, nebo Sparta?

Než začneme hledat kvalifikovanou odpověď, nezaškodí si připomenout, jaké bonusy přináší status ligového vicemistra.

Především je to možnost poprat se o ligovou fázi Champions League. Druhý tým míří do druhého předkola nejprestižnější evropské pohárové soutěže.

Postup do hlavní části znamená nejen štědré finanční prémie, ale i tolik potřebnou sportovní konfrontaci s nejlepšími celky starého kontinentu.

Lákadlem je také ústupová cesta v případě, že majitel českého stříbra v kvalifikaci neuspěje. Leží na ní tři pokusy na prokousání se do základní fáze Evropské, respektive Konferenční ligy.

Třetí v pořadí putuje do 2. předkola Evropské ligy. Na čtvrtého zbude pouze 2. předkolo Konferenční ligy.

Zkrátka je značný rozdíl být hned za šampionem, nebo brát až čtvrtou příčku.

Aktuálně se však hraje zejména o výhodné nastavení do pětikolové nadstavby. V ní druhý a třetí tým po základní části mají právo odehrát tří utkání z pěti v domácím prostředí. Čtvrtý v pořadí se představí na vlastním trávníku jen dvakrát a s vedoucí trojkou si to rozdá v jejím království.

O umístění v základní ligové fázi rozhodují při rovnosti bodů vzájemné zápasy, po nadstavbě zase vyšší bodový zisk na konci základní části.

Tady jsou pro dokreslení výsledky vzájemných duelů aktérů bitvy o stříbro: Baník - Plzeň 1:3, 1:0. Sparta - Baník 1:3, 1:1. Plzeň - Sparta 1:0, 4:2.

Nyní již přejděme k detailnějšímu rentgenu.

Viktoria Plzeň - 59 bodů

Před zápasem na pražské Letné se spekulovalo, že Viktorku doběhne v ligové cílové rovince srdnatá jízda až do osmifinále Evropské ligy.

Unavení Koubkovi svěřenci totiž po úvodním utkání s Laziem Řím remizovali 0:0 v Pardubicích a po smolném vyřazení v odvetě podlehli ve Štruncových sadech Baníku 1:3.

Tlak na viktoriány ještě přiživily mediální spekulace o letním odchodu útočného klenotu Pavla Šulce do Slavie.

Vedení klubu dokonce reagovalo veřejným prohlášením, že do Edenu nepůjde. Ale semínko pochybností bylo zasazeno. Čili celkově nelehká situace.

Způsob, jakým se s ní profíci ze západu Čech v letenské aréně vypořádali, naznačil, že vysoká škola v evropských pohárech jim bude v ligovém finále spíš k dobru.

Koubek hráče naočkoval myšlenkou, že proti Spartě musejí oprášit kompaktnost a útočnou efektivitu z pouti Evropskou ligou, a jeho podřízení to stoprocentně naplnili. Letenští se pak nestačili divit, jak je hosté ve všech směrech předčili a zostudili.

Kdo viděl po vítězství 4:2 výkonného šéfa Viktorie Adolfa Šádka, vyčetl z jeho tváře nejen hrdost, že s daleko menším rozpočtem vyzrál nad fotbalovým impériem miliardáře Daniela Křetínského, ale také odhodlání udělat všechno pro konečnou druhou příčku.

A že plzeňská hra v evropském balení má dostatečnou kvalitu pro druhé místo na bedně v české lize, to by mohli potvrdit koučové Manchesteru United nebo Lazia Řím.

Překážky do konce základní části: venku Bohemians 1905, doma Dukla.

Ve vršovickém Ďolíčku se nehraje nikomu lehce, ale ze současných Panenkových nástupců nejde strach. Jejich víkendové vystoupení v Pardubicích bylo jedno velké fiasko. Co Dukla? S ní viktoriáni v lize škobrtli naposledy v srpnu 2015, tenkrát na Julisce prohráli 0:1.

Tip Aktuálně.cz: 2. místo.

Baník Ostrava - 58 bodů

Severomoravskou metropolí a jejím širokým okolí cloumá fotbalová horečka. Kapacita stadionu ve Vítkovicích na víkendový souboj se Spartou absolutně nestačila. Škoda pro příznivce i klub, že už nestojí Nové Bazaly.

Právě nažhavení a hlad jsou největším trumfem početné rodiny Baníku. Na pronikavý úspěch se v tradiční baště, která si v Síni slávy hýčká čtyři mistrovské tituly, čeká od roku 2004. Tehdy baníkovci pod vedením Františka Komňackého ukončili třiadvacetileté čekání na ligovou korunu. Ale od té doby zase ani ťuk.

Takže na pražské Julisce, kam Hapalova parta zavítá v sobotním večeru, se už mohou chystat na nájezd ostravských fans. Jejich jádro by si mělo před výjezdem vzít k srdci, že útočit na autobus s příznivci soupeře je pitomost. Hlasitá podpora jejich miláčkům naopak pomůže. A když by Baník hrál v nadstavbě třikrát doma, neprodělal by na tom.

Konfrontace se Spartou dala Baníku návod, co vylepšit na trávníku. Tým sice zapracoval na zpevnění defenzivy, ale dokonalou fasádu obranná fáze ještě nemá. Zdřímnout si při presinku či při centrovaných míčích si prostě nikdo nemůže dovolit.

Co následuje, když se to přihodí, ukázala Panákova hlavička do ostravské brány na 1:1. Prostě koncentrace od první do poslední minuty je pro ty, kteří chtějí být mistry nebo vicemistry, nezbytná.

Ani ofenziva není dopečená. Hapalův Baník je postavený na rychlých kontrech po zisku míče. K tomu je třeba neztrácet balony v přechodu k soupeřově bráně. Proti Letenským tomu tak, hlavně po přestávce, nebylo.

"Ve druhém poločase se nám nedařila kombinace směrem do útoku, z toho důvodu jsme nemohli pomýšlet na víc než na remízu," přiznal trenér Pavel Hapal po závěrečném hvizdu.

Že však Baník nelze podceňovat, potvrdila Šínova trefa za Vindahlova záda. "Trošku jsem se bál, že VAR ten gól zruší," neskrýval střelec obavy. Rozhodčí však po prozkoumání videa neshledali, že by Šínova noha mířící na Sörensenovu hlavu byla příliš vysoko. I to je v tuzemském prostředí důležitý ukazatel síly.

Překážky do konce základní části: venku Dukla, doma Bohemians 1905.

Na první pohled příznivý los, může však být i zrádný. Dukla sice v lize zametá, ale celkům shora umí zatopit. Na Julisce po reprezentační přestávce uhrála se Slavií, suverénním lídrem soutěže, zaslouženou remízu. A kdyby nezazdila tutovky, mohla favorita okrást o tři body. Radův pluk se navíc rozjel, v lize již šest utkání neprohrál.

Klokani ve Vítkovicích by naopak pro Baník neměli být nášlapnou minou.

Tip Aktuálně.cz: 3. místo.

Sparta Praha - 56 bodů

Obří tradice, největší finanční možnosti, nejlepší tréninkové zázemí, a tak by si našinec řekl, že Letenští musejí být doma o parník před všemi. Anebo být aspoň důstojným konkurentem slávistickému rivalovi.

Ale ne. Místo toho si Sparta vydatně koleduje o bramboru.

Proč? Důvodem je stále haprující obranná činnost.

Sparťané v této ligové sezoně kapitulovali už 32x, což je řadí až na 7. příčku tabulky z hlediska obdržených branek (Slavia 11x, Baník Ostrava, Viktoria Plzeň, Jablonec všichni 25x, Hradec Králové 27x, Liberec 28x).

Když v minulém ligovém ročníku dobyli mistrovskou korunu, kapitulovali v základní části jen 26x. Teď jsou nad touhle laťkou. Jde tedy o neoddiskutovatelné snížení kvality obranné fáze.

V zimě kvůli tomu došlo ke změně v realizačním týmu. Vyléčit chorou defenzivu přišel na místo švédského prvního asistenta Jense Askoua do té doby dovednostní kouč Michal Vávra.

"Jednou z příčin našeho nepovedeného podzimu byla defenziva. Obranné standardky, postavení po ztrátách míče, při brejcích soupeře jsme byli příliš otevření a dostávali góly," vysvětlil sportovní ředitel Tomáš Rosický. Zároveň vychválil Vávru, nového opraváře děravé defenzivy. "Obrovsky se posunul, stává se z něj skvělý trenér," konstatoval.

Jenže u áčka Sparty by měl působit kouč, který už prokázal, že teoretické znalosti dokázal přenést do reálného života týmu. Vávra tohle zatím neukázal. V utkání s Plzní úřadující mistr bránil pod jeho rukou jako v okresním přeboru.

Hlavní trenér Lars Friis se ovšem nemůže schovávat za to, že nad bráněním nemá patronát. On nese zodpovědnost za perfektní sladění celého týmu v defenzivě i ofenzivě. Ale očividně v tom selhává. A evidentně neví, kudy z bryndy ven.

Sice si při zápasech mne rukou bradu coby moudrý mudrc, ale pak neudělá nic, co by vedlo k nápravě chyb ve hře. Kdyby tak činil, muselo by to být již poznat. Vždyť je se svými svěřenci denně na tréninku.

Rosický však Friise nadále drží. Snad ne proto, že nemá nachystanou náhradu. To by byla další obžaloba práce sportovního ředitele.

Překážky do konce základní části: doma Mladá Boleslav, venku Pardubice.

Připsat si dvě výhry s jedním soupeřem v hluboké krizi a s druhým na padáka je povinnost.

Tip Aktuálně.cz: 4. místo.