Za olympijské zlato získala auto. Teď ruská hvězda dostává téměř 200 pokut ročně

Novým předsedou Akademie věd se stal fyzik Radomír Pánek

Akademický sněm zvolil novým předsedou Akademie věd ČR (AV ČR) Radomíra Pánka. Do funkce má nastoupit v březnu 2025 a AV ČR povede do roku 2029. Volbu musí ještě schválit vláda a poté ho do funkce…

