Šulce do Slavie neprodáme. Ani teď, ani v létě, ohradila se Plzeň

Fotbalová Viktoria Plzeň vyloučila, že by v létě mohla prodat jednu z opor Pavla Šulce do konkurenční Slavie. Západočeši to uvedli na svém webu. O údajném zájmu pražského klubu o čtyřiadvacetiletého českého reprezentanta v minulých dnech spekulovala některá média.

"K případnému přestupu Pavla Šulce jsme se pro média jasně vyjádřili v lednu prostřednictvím rozhovoru s Adolfem Šádkem, předsedou představenstva a generálním ředitelem klubu. Tím jsme považovali téma za uzavřené. Vzhledem k opakovaným a úsměvným spekulacím deníku Sport, které vyvolaly debatu napříč fotbalovým prostředím v týdnu před důležitým zápasem na Spartě, chceme nyní zareagovat," uvedl mluvčí Viktorie Václav Hanzlík. "Cílem je dát jasný signál především směrem k našim fanouškům a partnerům. Pavla Šulce do Slavie Praha nyní ani v létě prodávat nehodláme. Na našem stanovisku se nic nemění a dál již toto téma nebudeme komentovat," doplnil. Šádek v zimě v mírné nadsázce uvedl, že kvóta velkých přestupů z Plzně do Slavie je na pět let vyčerpaná. Do Edenu z Viktorie v nedávné době zamířily dvě opory brankář Jindřich Staněk a útočník Tomáš Chorý, další klíčové hráče už ale Plzeň aktuálnímu lídrovi tabulky nejspíš pouštět nehodlá. V Šulcově případě je pravděpodobnější, že by v létě mohl zamířit do zahraničí. Ofenzivní univerzál patří k aktuálně nejlepším českým hráčům a oporám reprezentace. V minulé ligové sezoně obsadil Šulc druhé místo v tabulce střelců, v tomto ročníku nejvyšší soutěže má na kontě devět branek. V minulém týdnu obsadil třetí místo v anketě FAČR o nejlepšího českého fotbalistu uplynulého roku.