Tři body nám nikdo nevezme, oddechl si Chorý. A řekl, co by už nikdy nechtěl zažít

Útočník Tomáš Chorý je nesmírně šťastný, že fotbalisté Slavie výhrou 2:1 nad Spartou ve 3. kole nadstavby uhájili stoprocentní bilanci na domácím stadionu v ligové sezoně. Třicetiletý český reprezentant na tiskové konferenci uvedl, že každé vítězství v derby chutná sladce. Přispěl k němu úvodním gólem, po němž ztrácí na čelo tabulky kanonýrů čtyři branky.

Už jistý mistr nezaváhal ani ve třetím kole prvoligové nadstavby a zvítězil i v 17. domácím utkání ligové sezony. "Každé vítězství v derby chutná sladce. Jsem nesmírně šťastný, že tři body zůstaly doma," řekl Chorý.

Rodák z Olomouce si premiérovou trefou v derby polepšil v tabulce střelců na 14 gólů a dvě kola před koncem soutěže ztrácí už jen čtyři branky na Klimenta, který má zlomenou nohu a sezona pro něj předčasně skončila. Kanonýr Sigmy je Chorého kamarád a brzy možná i spoluhráč, protože Slavia se o něj vážně zajímá.

"S Klimičem jsem v každodenním kontaktu. Jediné, co si přeju, aby tu zlatou kopačku získal on. Zaslouží si to za sezonu, co měl. Přeju mu to, přeju si, aby se uzdravil. A třeba se tady jednou potkáme," uvedl Chorý s úsměvem.

Ligová sezona nejspíš končí i pro něj. Trenér Slavie Jindřich Trpišovský avizoval, že některé opory po derby dostanou pro zbytek nadstavby volno. "Asi ano, patřím mezi ty, kdo si odpočinou. Ale popravdě nemám z toho úplně radost. Derby a vůbec každý zápas hodně prožívám, a když jsem na tribuně, je to pro mě hrozné. Byla to domluva, volno dostaneme, abychom mohli být taky s rodinou. Moc času s nimi během sezony opravdu není," řekl nejlepší týmový střelec.

Vítězný gól derby dal v 87. minutě Oscar Dorley. Z některých záběrů se zdálo, že mu míč spadl na ruku. "Byl jsem na střídačce, neviděl jsem to. Keba (asistent trenéra Milan Kerbr) to měl na videu. Nevím, co se řešilo, těžko se mi to hodnotí," uvedl Chorý.

"Ale řešit se bude vždycky něco, to je fotbal. Hlavní je, že my jsme si za tím šli, zápas jsme chtěli urvat. Z kluků na hřišti i na střídačce bylo cítit, jak moc derby chceme zvládnout. A stalo se. Tři body nám nikdo nevezme, uvidíme, jak se v tom širší veřejnost bude piplat," přemítal Chorý.

Po letním příchodu z Plzně výrazně přispěl k zisku titulu. "Přestup byl třaskavý, nikomu se moc nelíbil. Zažil jsem si těžké chvíle, nikomu bych je nepřál. Já ale věřil, že se výkony na hřišti odvděčím všem, kdo mi v klubu věřili. Myslím, že se mi to povedlo, pořád jsem ale na začátku. Velký dík patří mé rodině, také to neměla vůbec jednoduché. Děkuji všem, kteří při mně stáli ve všem dobrém i špatném. Nic z toho, co se stalo, bych neměnil," ujistil Chorý.