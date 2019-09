Živě: Kvitová - Stephensová. Česká tenistka bojuje ve Wu-chanu o čtvrtfinále

Sloane Stephensová na sebe na okruhu WTA upozornila už v 19 letech, kdy postoupila do semifinále Australian Open 2013. V letech 2016 a 2017 však její kariéru přerušilo zranění nohy a následná operace po únavové zlomenině loďkovité kosti. Na kurty se Stephensová vrátila ve Wimbledonu 2017 a na US Open téhož roku senzačně triumfovala. O rok později si floridská rodačka zahrála finále French Open, finále Turnaje mistryň a vyšvihla se na třetí místo světového žebříčku.

V letošním roce se 26leté Američance tolik nedaří. Finále si na okruhu WTA nezahrála ani jednou v sezoně a například na nedávném US Open skončila překvapivě hned v prvním kole na raketě Rusky Kalinské. Při třech účastech ve Wu-chanu došla Stephensová nejdále do druhého kola v roce 2015, vloni i předloni prohrála hned první utkání. Osmifinále je tedy v Číně jejím novým maximem, prošla do něj díky výhrám nad domácími Čang Šuaj (7:5, 6:4) a Wang Ja-fan (6:2, 3:6, 6:1).