Tenis

Z toho Američané šťastní nebyli. Muchová se na US Open prořekla, Rus se jí klaněl

Aleš Vávra Aleš Vávra
před 49 minutami
Spousta zábavných okamžiků, jedna epická výměna, uctivý úklon ruského partnera, ale také prohlášení, které americkým pořadatelům radost neudělalo. To bylo vystoupení české tenistky Karolíny Muchové v kontroverzní smíšené čtyřhře na US Open.
Karolína Muchová a Andrej Rubljov na US Open.
Karolína Muchová a Andrej Rubljov na US Open. | Foto: Reuters

Česko-ruský pár Karolína Muchová, Andrej Rubjov v deblovém mini-turnaji  nejprve vyřadil domácí hvězdy Venus Wiliamsovou a Reillyho Opelku, vypadl ale v následném čtvrtfinále s italskými obhájci titulu Sarou Erraniovou a Andreou Vavassorim.

V novém projektu, kvůli kterému se letos v New Yorku vůbec neuskuteční klasický turnaj v mixu, ovšem dvojice zanechala velmi dobrý dojem. 

Muchová s Rubljovem už spolu hráli loni vánoční exhibici v Macau a bylo očividné, že si herně i lidsky rozumí. V týmu kapitána Michaela Changa dokonce soutěž vyhráli.

"Vůbec jsem nevěděla, co od toho čekat. Mix normálně nehraju, ale prostě jsem parťákovi fandila a snažila se nekazit. Je radost hrát vedle někoho, kdo tak dobře servíruje. Byla to zábava," chválila tehdy ruského ranaře finalistka Roland Garros a dvojnásobná semifinalistka US Open.

Letos společně zažádali o divokou kartu na US Open a i díky velkému množství omluvenek se mezi šestnáct nominovaných párů nakonec dostali.

Ve dvou atraktivním duelech zaujali hned několikrát.

Nejvíce během fenomenální výměny proti Italům, navíc za extrémně důležitého stavu 3:3 a 40:40, kdy se místo na výhodu hrálo na rozhodující bod.

Během bláznivé výměny se Muchová s Rubljovem dokonce sešli u sítě daleko z osy dvorce takřka na levé postranní čáře, nechtíc tedy uvolnili celý kurt soupeřům. Přesto dokázali bod vyhrát. Češka byla tak nadšená, že se svému spoluhráči vrhala kolem krku.

Rubljov se jí v jiném momentu na kurtu poklonil a v pozápasovém rozhovoru hýřil komplimenty.

"Karolína zahrála neuvěřitelné věci v těch nejdůležitějších momentech. Vrátila podání Reillyho Opelky, což nedokáže ani spousta mužů. Její reakce jsou úžasné. Zato já netuším, co dělám, když hraju debl, ale snažím se prostě dělat svou práci," smál se sedmadvacetiletý rodák z Moskvy.

"Víte, už jsme to řekli předtím, ale přišli jsme na kurt, abychom se pobavili. Snažili jsme se hrát co nejlépe, ale hlavně si to užít. Je hezké, že si zahrajeme ještě jedno kolo," řekla česká tenistka přímo na kurtu po postupu mezi osm nejlepších.

"Hráli jsme spolu exhibici na konci roku, moc nás to bavilo a o něco později jsme slyšeli, že tady bude také exhibice. Tak jsme to chtěli zkusit. Jsem šťastná, že se mnou Andrej hraje," usmívala se Muchová.

Na sociálních sítích měla odezvu zejména její slova o exhibici.

O tu se totiž nejedná, pořadatelé US Open jen zabránili hrát drtivé většině deblových specialistů a kvůli vyššímu zisku turnaj výrazně zkrátili, posunuli před začátek samotného grandslamu a pozvali místo deblistů nejlepší singlisty a singlistky světa.

Pro mnohé vyjádření Muchové posloužilo jako důkaz, že hvězdy dvouhry soutěž s prémií jednoho milionu dolarů pro vítěze neberou vážně.

Podobným vyjádřením se na tiskové konferenci "blýskl" Brit Jack Draper. Turnaj dokola nazýval exhibicí, za což ho americká spoluhráčka Jessica Pegulaová nakonec pokárala. 

"Neměl by tomu tak říkat, ale ok. Není to exhibice," uvedla. Draper se poté omluvil, že to tak nemyslel.

