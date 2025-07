Britská hvězda přiznala obdiv k Vondroušové. Vždycky byla dál než já, chválí Češku

Dvě grandslamové šampionky, které vystřelily do tenisového světa jako teenagerky, a také dvě hráčky, které střídají kurty s návštěvou operačních sálů. Markéta Vondroušová a Britka Emma Raducanuová se ve středu střetnou v boji o třetí kolo Wimbledonu. Ještě před zápasem si navzájem skládaly velké poklony.

Je to čtyři roky a jeden den, co na kurt č. 12 v All England Clubu nakráčela mladičká Britka s očima jak dva uhlíky. Svět ji ještě moc neznal. S divokou kartou od pořadatelů osmnáctiletá dívka s rankingem 338 skvěle zvládla první kolo a chystala se na druhé.

Tam si proti ní stoupla nová česká levačka, která sice také nepatřila mezi nasazené favoritky, ale už nosila nálepku trapičky hvězd, která si zahrála finále French Open.

"Vzpomínám si na ten zápas, hrála jsem opravdu dobrý tenis. Bylo to asi jedno z nejlepších utkání, co jsem hrála. Byla jsem agresivní, chodila si pro balón. Ale od té doby, co Markéta vyhrála Wimbledon, začalo se jí na trávě víc dařit," zavzpomínala v pondělí před novináři Raducanuová.

Tehdy po jasné výhře nad českou levačkou senzačně došla do osmifinále travnatého grandslamu.

Vondroušová se na okruh opět vrací po zranění a i když na nabitém turnaji v Berlíně vyhrála titul, stále nemá dostatečný žebříček k tomu, aby byla nasazenou hráčkou.

Britská šampionka US Open z roku 2021 si je ale dobře vědoma síly, která se na ni na londýnské trávě opět valí.

"V Berlíně porazila na cestě k titulu samé top hráčky. Čeká mě náročný zápas. Vždyť už tady vyhrála. Na trávě je výborná. Obecně je to úžasná hráčka. Budu muset hrát skvělý tenis, abych to zvládla," chválí Češku Britka.

I když je Raducanuová o čtyři roky mladší než rodačka ze Sokolova, její příběh má moc dobře nasledovaný. Pojí je totiž sklon k častým zraněním, dlouhým pauzám a operacím.

"Sledovala jsem ji, jak hrála finále French Open. Byla tak mladá. Pak byla na operaci zápěstí, vrátila se a vyhrála Wimbledon. To je neuvěřitelné. Je to tak talentovaná hráčka. Vždycky se v mých očích zdála výš a dál, než jsem já," složila poklonu Vondroušové.

Pravdou je, že kromě wimbledonského druhého kola před čtyřmi lety Raducanuová nikdy žádný vzájemný zápas s Vondroušovou nevyhrála. Češka ji porazila i letos v Abú Zabí.

"Sama vím, že je těžké si udržet špičkovou úroveň po vyhraném grandslamu, ale ona je super houževnatá a teď je ve velké formě," dodala Britka.

Její středeční soupeřka ale na adresu domácí hvězdy a současné 40. tenistky světa nešetřila chválou. Na tiskové konferenci v angličtině neustále opakovala frázi "great player". Tedy skvělá hráčka.

"Přijde mi, že je lepší a lepší. Už je hodně vysoko, postupuje tam, kam patří. Skvělá hráčka, opravdu skvělá hráčka, která má silný forhend i bekhend," prohlásila Vondroušová.

Jejich travnatá odveta je na programu ve středu v podvečer po 18. hodině českého času. Deník Aktuálně.cz vám zápas nabídne v online reportáži.