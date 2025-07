Jak Siniaková znechutila superhvězdu. Smála se, oběd totiž strávila až v závěru

Kateřina Siniaková je strůjkyní jednoho z mnoha překvapení šokujícího prvního kola letošního Wimbledonu. Česká tenistka po bitvě vyřadila z travnatého grandslamu olympijskou šampionku Čeng Čchin-wen z Číny. Prosadila se navzdory nepříjemným fyzickým potížím, kterým se ale musela na tiskové konferenci smát.

Londýn (od našeho zpravodaje) - Hned po losu Kateřina Siniaková věřila, že by její specifická hra mohla na čínskou superstar platit.

Na trávě ji totiž dokázala už dvakrát porazit a na Wimbledonu její cestu ukončila v prvním kole i před dvěma lety.

A skutečně.

Devětadvacetiletá Češka, momentálně až 81. na singlovém žebříčku WTA, po skvostném výkonu světovou šestku zdolala 7:5, 4:6, 6:1.

Ve středu vyzve v All England Clubu další slavnou šampionku, čtyřnásobnou grandslamovou vítězku a bývalou světovou jedničku Naomi Ósakaovou z Japonska.

Jaké to bylo čekat na zápas až do druhého dne?

Bylo to dlouhé, ale na jednu stranu jsem byla ráda, že v pondělí rozhodčí přišli s variantou odkladu. Nemusely jsme zápas rozehrát a dohrávat ho až v úterý. Když to nabízeli, byla jsem pro, aby se to odložilo celé.

S Čeng Čchin-wen to máte na trávě 3:0 na zápasy, 3:1 celkem. Co vám na ní tak sedí a čím jí dokážete hru tak znechutit?

Za prvé, tráva je určitě jiná, než s ní hrát na ostatních površích. Pomáhá mi, že umím variabilitu a měním rytmus. Ona je ráda, když jí to chodí pořád stejně. Odskoky na trávě jsou jiné, do toho hraju čop, snažím se jí to co nejvíc znepříjemnit. To mi hraje na tomhle povrchu do karet.

Ve druhém setu to nevypadalo dobře, zdálo se, že trochu trpíte. Co vám bylo?

Asi kombinace oběda a vedra. Trochu mi to lezlo nahoru a nevěděla jsem, jak dlouho ještě budeme hrát, tak jsem chtěla, aby mi něco dali, aby se to zklidnilo. V půlce třetího setu jsem to strávila, tabletky konečně zafungovaly. Už mi bylo líp. (smích)

Jak klíčový byl ve vašem výkonu bekhend? Podle analýzy turnaje měl fenomenální kvalitu 9,3 z 10, přičemž soupeřka ji měla na úrovni 4,7. Asi s ním budete spokojená…

Jo, to je asi dobrý. (smích) Je to moje zbraň. Jedna z věcí, do kterých se chci dostat. Chci hrát bekhend, chci z něj útočit, chci ho hrát po lajně. Takže jsem moc ráda, že to fungovalo. Na trávě je ta moje bekhendová přímka super, protože to po povrchu sjíždí. Jsem moc šťastná, když to takhle funguje.

V dalším kole vás čeká další hvězda, Naomi Ósakaová. Mrzí vás, že máte takhle složitý los?

Ne, já jsem zvyklá. Možná čím těžší los, tím je to pro mě lepší. Na grandslamu není koho si vybírat. Je tady sto nejlepších hráček, takže jsou to všechno těžké zápasy. Já jsem ráda, že jsem prošla a můžu hrát další zápas, ať už je tam hvězda Naomi, nebo by tam byl někdo jiný. Zkusím předvést co nejlepší výkon a uvidíme.

Ostatně na grandslamu už jste ji porazila, v roce 2019 ve třetím kole Roland Garros, díky čemuž jste dosáhla na své dosud jediné grandslamové osmifinále…

Přesně tak, navíc tehdy zrovna byla světovou jedničkou. Mám na to skvělé vzpomínky. Bude to velmi náročné, ale hru na to mám. Záleží, jak bude podávat. Je jasné, o co půjde: ona bude agresivní, bude tvořit hru a já se budu snažit jí to rozbít.

Říkáte, že už jste si na těžké soupeřky v prvních kolech zvykla. Teď jste ale vyhrála, spadlo to z vás?

Mám samozřejmě obrovskou radost. Když jsem viděla los, myslela jsem si, že je mi to asi souzené, že se musím prostě zlepšit, abych byla mezi nasazenými. Věřila jsem ale, že mohu vyhrát. Mám radost, ale turnaj není u konce. Byla bych ráda, kdybych prošla někam dál a ne jen to kolo. Nakonec je totiž docela jedno, jestli prohrajete v prvním nebo druhém kole.