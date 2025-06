Vondroušová pod "náletem" Britů. Šílené v tomhle žít, litovala domácí hrdinku

Markéta Vondroušová zvládla první kolo Wimbledonu. Emma Raducanuová také. A tak se tenisová Británie těší na očekávaný souboj grandslamových šampionek. O českou hráčku byl proto v Londýně velký zájem ze strany místních médií.

Londýn (od našeho zpravodaje) - Zvládla zrádný los a ve dvou setech si poradila s nebezpečnou Američankou McCartney Kesslerovou.

Na tiskové konferenci už se ale neřešilo skoro nic jiného, než středeční střetnutí s britskou modlou.

Vondroušová a Emma Raducanuová si ve Wimbledonu ve středu zopakují souboj ze druhého kola ročníku 2021.

Osmnáctiletá Britka tehdy poprvé šokovala svět tenisu, z pozice 338. hráčky světa se dostala až do osmifinále a vyřadila přitom mimo jiné i českou favoritku.

O pár měsíců později už se rodačka z kanadského Toronta zapsala do historie tenisu způsobem, na který se nikdy nezapomene. Na US Open došla z kvalifikace až k titulu, což se předtím nikomu nepovedlo.

Jako první tenistka historie vyhrála na jediném turnaji deset zápasů, navíc bez ztráty jediného setu. V tu dobu byla 150. na světě.

Po triumfu, k jehož popisu je slovo senzační příliš slabé, se kolem ní vytvořila aura obrovské superstar překračující hranice sportu.

Tenis rázem nepotřebovala k zajištění živobytí, bohatě by jí vystačilo mimořádné množství lukrativních sponzorských smluv.

Na kurtech se ovšem dostávala do stále větší krize, nezvládala enormní tlak.

Na pondělní tiskovou konferenci Vondroušové i proto dorazilo výrazné množství britských novinářů, aby se na fenomén jménem Emma české tenistky zeptali.

Chtěli vědět, zda Vondroušová zažívala podobný druh tlaku, když v devatenácti letech došla do finále Roland Garros.

"Měla to o dost horší, protože je z větší země. Tlak na ni byl šílený, v podstatě na každém turnaji, který hrála. A pořád je," vykládala pětadvacetiletá Češka.

"Obecně pro ni muselo být šílené žít v něčem takovém. Když vyhrajete grandslam z kvalifikace, je to bláznivá věc," vykládala Vondroušová.

Pro Raducanuovou měla jen slova chvály. Ocenila ji za to, jak se v poslední době zlepšuje. Na žebříčku už je bývalá světová desítka na čtyřicáté příčce. V únoru se potkaly v Abú Zabí, v prvním kole česká hráčka vyhrála 6:4, 6:3.

"Ale Emma tam hrála velmi dobře. Přijde mi, že je lepší a lepší. Už je hodně vysoko, postupuje tam, kam patří. Skvělá hráčka, opravdu skvělá hráčka, která má silný forhend i bekhend," potěšila Vondroušová britské žurnalisty.

Ví, že ve středu Raducanuovou pravděpodobně vyzve na wimbledonském Centre Courtu před davem domácích příznivců.

"Jsem s tím v pohodě. Prostě se soustředím na zápas, na každý míč. A tady to není s diváky tak šílené, vyrovnat se s tím v Paříži nebo New Yorku je o dost těžší. Ona je domácí hrdinka, takže to očekávám. Nevadí mi to. Jen doufám, že to bude parádní zápas," uvedla rodačka ze Sokolova.

Několikrát zopakovala, jak moc se na konfrontaci těší. "Makala jsem opravdu tvrdě, abych byla zpátky a mohla hrát tenhle druh zápasů. Je hezké, že to teď mám," řekla Vondroušová.

V součtu s vítězným turnajem v Berlíně vyhrála na travnatém povrchu už šest duelů v řadě.