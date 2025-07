Hlavně neudělat faux pas, říkala si vítězka Wimbledonu. Ceremoniál si moc nepamatuje

Za nečekaný, ale o to příjemnější označila polská tenistka Iga Šwiateková svůj triumf ve Wimbledonu. Premiérový titul na trávě v All England Clubu stvrdila dnes jasnou výhrou nad Američankou Amandou Anisimovovou, kterou deklasovala ve finále za 57 minut 6:0, 6:0.

Na tiskové konferenci řekla, že jako fanynka britské královské rodiny si užila i slavnostní ceremoniál, při němž jí trofej předala princezna Kate.

"Myslím, že fakt, že se hraje na trávě, to dělá celé výjimečnějším, a řekla bych více nečekaným. Cítím, že emoce jsou větší, protože na Roland Garros vím, že umím hrát dobře. A vím, že to mohu ukazovat každý rok. Tady jsem si tím nebyla jistá a také jsem si to potřebovala dokázat," řekla Šwiateková.

Bývalá světová jednička, která plnila roli nasazené osmičky, získala šestý grandslamový titul. Stala se osmou hráčkou v tzv. open éře, která triumfovala na všech površích.

Čtyři trofeje má z antukového Roland Garros a jednu z US Open, kde se hraje na betonu. Porovnávat tituly ale nechtěla.

"Nebudu to dělat, protože mám dost respektu k ostatním turnajům. Opravdu jsem tvrdě pracovala, abych ty ostatní grandslamy také vyhrála, takže nemá smysl mezi nimi vybírat. Ale tenhle titul a ten z US Open se zdají být, nevím, lepší, protože je nikdo nečekal," poznamenala Šwiateková.

Triumfem ve Wimbledonu navázala v Londýně na juniorský titul z roku 2018. Vítěznou mísu Venus Rosewater jí předala princezna Kate.

"Na kurtu mi pogratulovala a řekla mi pár hezkých věcí o výkonu. Potom si to ale moc nepamatuji, protože jsem byla zahlcená. Nechtěla jsem udělat nějaké faux pas. Chtěla jsem se chovat dobře," líčila Šwiateková.

Ceremoniál si ale užila. "Upřímně řečeno jsem odmala velkým fanouškem královské rodiny. Jsem opravdu vděčná, že mi tu trofej předala její královská výsost," podotkla čtyřiadvacetiletá rodačka z Varšavy.

Vedle toho, že se stala druhou hráčkou v open éře, která soupeřku porazila ve finále grandslamu 6:0, 6:0, vyhrála Šwiateková i své šesté finále na turnajích "velké čtyřky."

"Finálové zápasy bývají někdy trochu ošklivé, protože je tam hodně stresu. Já jsem jen využila své zkušenosti z dřívějška," řekla Šwiateková.

"Dnes jsem si chtěla užít čas strávený na centrálním krutu a poslední hodiny, kdy jsem hrála opravdu dobře na trávě. Kdo ví, jestli se to ještě někdy stane. Samozřejmě jsem byla ve stresu, jako by byl kdokoli jiný. Chtěla jsem ale jen dělat svou práci, to je vše," doplnila hráčka, která by se měla příští týden posunout na třetí místo světového žebříčku.