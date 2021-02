Vondroušová se trápila, ale vydřela obrat. Siniaková na Australian Open končí

Markéta Vondroušová vstoupila vítězně do grandslamového Australian Open. Jednadvacetiletá česká tenistka strávila na kurtu v Melbourne téměř dvě a půl hodiny, nakonec ale mohla slavit výhru 2:6, 7:5, 7:5 nad nepříjemnou Švédkou Rebeccou Petersonovou.

Vondroušová už prohrávala 2:6 a 1:3, včas se ale dokázala dostat do slušného tempa a v rozhodujících chvílích byla kvalitnější hráčkou. V utkání přišla celkem osmkrát o své podání, to ji ale nakonec mrzet nemuselo. O postup do 3. kola se v Melbourne utká s Rebeccou Marinovou z Kanady.

Postupem do druhého kola si jednadvacetiletá rodačka ze Sokolova vyrovnala osobní maximum z úvodního grandslamu sezony, vloni se loučila hned po prvním zápase. Marinovou, která do hlavní soutěže prošla z kvalifikace, v jediném vzájemném zápase ve Fed Cupu v roce 2019 porazila.

Vedení o set a brejk naopak neudržela Kateřina Siniaková, která prohrála s Francouzkou Fionou Ferrovou po setech 7:6, 2:6, 4:6. Na Australian Open skončila hned v prvním kole už třetí rok po sobě.

Siniaková, jež v neděli slavila s Barborou Krejčíkovou deblový titul na jednom z přípravných turnajů, vstoupila do zápasu s Ferrovou lépe. Úvodní set získala v tie-breaku 7:5 a ve druhém šla do vedení 2:0. Od té doby ztratila čtyřikrát za sebou podání a soupeřka zápas otočila.

První den úvodního grandslamu sezony o postup zabojují ještě Petra Kvitová a Jiří Veselý. Ten zatím prohrává s Belgičanem Kimmerem Coppejansem 1:2 na sety. Duel Kvitové můžete na Aktuálně.cz sledovat v podrobné on-line reportáži.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 80 milionů australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Thiem (3-Rak.) - Kukuškin (Kaz.) 7:6 (7:2), 6:2, 6:3, Wawrinka (17-Švýc.) - P. Sousa (Portug.) 6:3, 6:2, 6:4, Ruusuvuori (Fin.) - Monfils (10-Fr.) 3:6, 6:4, 7:5, 3:6, 6:3, Raonic (14-Kan.) - Coria (Arg.) 6:3, 6:3, 6:2, Fritz (27-USA) - Ramos (Šp.) 7:6 (8:6), 3:6, 6:2, 7:6 (8:6), Mannarino (32-Fr.) - Novak (Rak.) 6:2, 6:4, 7:6 (7:2), Moutet (Fr.) - Millman (Austr.) 6:4, 6:7 (4:7), 3:6, 6:2, 6:3, Bolt (Austr.) - Gombos (SR) 6:2, 6:2, 4:6, 6:3, Kecmanovič (Srb.) - Majchrzak (Pol.) 6:2, 6:4, 6:3, Karacev (Rus.) - Mager (It.) 6:3, 6:3, 6:4, Opelka (USA) - Lu Jen-hsun (Tchaj-wan) 6:3, 7:6 (7:2), 6:3, Martínez (Šp.) - Nišioka (Jap.) 6:7 (3:7), 6:1, 6:1, 6:1, A. Zverev (6-Něm.) - Giron (USA) 6:7 (8:10), 7:6 (7:5), 6:3, 6:2, Duckworth (Austr.) - Džumhur (Bosna) 6:3, 6:2, 6:4, Bublik (Kaz.) - Bedene (Slovin.) 6:4, 7:5, 5:7, 6:4, Fucsovics (Maď.) - Polmans (Austr.) 4:6, 6:3, 6:1, 6:7 (3:7), 6:3.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Vondroušová (19-ČR) - Petersonová (Švéd.) 2:6, 7:5, 7:5, Ferrová (Fr.) - Siniaková (ČR) 6:7 (5:7), 6:2, 6:4, Potapovová (Rus.) - Riskeová (24-USA) 6:2, 6:1, Džabúrová (27-Tun.) - Petkovicová (Něm.) 6:3, 3:6, 6:4, Kuděrmětovová (32-Rus.) - Kosťuková (Ukr.) 6:2, 7:6 (7:5), Ósakaová (3-Jap.) - Pavljučenkovová (Rus.) 6:1, 6:2, S. Williamsová (10-USA) - Siegemundová (Něm.) 6:1, 6:1, Šwiateková (15-Pol.) - Rusová (Niz.) 6:1, 6:3, Peraová (USA) - Kerberová (23-Něm.) 6:0, 6:4, Erraniová (It.) - Wang Čchiang (30-Čína) 2:6, 6:4, 6:4, V. Williamsová (USA) - Flipkensová (Belg.) 7:5, 6:2, Tomljanovicová (Austr.) - Doiová (Jap.) 6:2, 6:1, Dijasová (Kaz.) - Zidanšeková (Slovin.) 6:2, 7:5, Marinová (Kan.) - Birrellová (Austr.) 6:0, 7:6 (11:9), Schmiedlová (SR) - Hibiová (Jap.) 7:6 (7:2), 6:4, Giorgiová (It.) - Švedovová (Kaz.) 6:3, 6:3, Babosová (Maď.) - Bonaventurová (Belg.) 7:6 (7:0), 6:4, Sie Šu-wej (Tchaj-wan) - Pironkovová (Bulh.) 7:5, 6:2, Stojanovičová (Srb.) - Beguová (Rum.) 6:3, 6:4, Kasatkinová (Rus.) - Boulterová (Brit.) 6:1, 6:4, Garciaová (Fr.) - Hercogová (Slovin.) 7:6 (8:6), 6:3.