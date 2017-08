Video: Putincevová schytala dva kanáry a seřvala kouče, protože jí netleskal

před 1 hodinou

Podívejte se na absurdní video, ve kterém se kazašská tenistka Julia Putincevová při drtivé porážce v New Havenu pustila do vlastního trenéra.

New Haven - Takový Tomáš Krupa si toho občas od Barbory Strýcové během zápasů vyslechne dost. Není to ale vůbec nic proti tomu, co v americkém New Havenu prožil trenér mladé Kazašky Julie Putincevové.

Dvaadvacetiletá tenistka zažila hrůzný zápas, když proti Francouzce Alize Cornetové neuhrála ani jediný gem a prohrála potupně 0:6, 0:6.

Frustraci ovšem dala najevo hned po třech nevydařených hrách. Na kurt si zavolala svého kouče, ovšem zjevně jen proto, aby ho pořádně seřvala.

"Jsi blbej?" uvítala ho na lavičce a začala mu vyčítat, že ji během zápasu dostatečně nepodporuje. "Vždycky, když udělám bod, tak mi ani nezatleskáš. Pořád tam jen sedíš a koukáš na ty svoje videa o placatý zemi," rozčilovala se padesátá hráčka současného žebříčku WTA.

Trenér se pak optal Putincevové, jestli náhodou není blázen. "Ne, ty ses zbláznil. Odehrála jsem dlouhou výměnu a ty jenom sedíš a ani nezatleskáš." Na to kouč namítal, že Cornetová udělala chybu a nebylo tedy proč tleskat.

"Prostě vypadni. Proč jsi sem vůbec chodil?" pokračovala hráčka. Trenér se ještě pokoušel své svěřenkyni věcně radit, ale tvrdě narazil.

"Jdi pryč a koukej se na svoje videa. Zmiz i s tím svým úšklebkem," vyprovodila ho Putincevová. Možná si ale měla nechat poradit. Následujících devět her totiž prohrála stejně tak, jako první tři.