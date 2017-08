Divočina v New Yorku. Tenisty bude popohánět časomíra, trenéři na ně budou po výměnách pokřikovat

před 1 hodinou

Při kvalifikaci US Open čekají tenisty experimenty. Čas mezi výměnami budou měřit hodiny, trenéři budou moci hráče během zápasu aktivně koučovat po každém míčku.

New York - Poslední tenisový grandslam sezony začíná sice až příští týden, pozornost fanoušků by ale měla přitáhnout už samotná kvalifikace US Open. Organizátoři na ní totiž začnou od úterý testovat novinky, které by v budoucnu mohly výrazně změnit tvář tenisu.

Už žádné zdržování mezi výměnami, čas budou odpočítávat velké hodiny, trenéři budou moci udávat svým svěřencům pokyny po každé výměně. Američané, známí svou touhou udělat z každého sportu maximální show, budou tyto novinky testovat v kvalifikaci, juniorské soutěži či turnaji vozíčkářů. Hlavní soutěž singlu a deblu zatím zůstane ušetřena.

"Sport se musí změnit a jde hlavně o fanoušky, aby se zápasy zbytečně nenatahovaly, ale plynuly," vysvětlila účel experimentu šéfka Americké tenisové federace Stacey Allasterová.

Pokaždé, když rozhodčí zahlásí skóre, spustí se na velkých hodinách za zády servírujícího hráče odpočet 25 vteřin, které má na to, aby uvedl míček do hry, pokud limit přetáhne, rozhodčí mu udělí penalizaci.

"Jsem pro, aby se to zavedlo. Něco podobného jsem viděl už loni na juniorském turnaji a fungovalo to dobře. Hráči s tím téměř neměli problémy, občas se dostali na hranu, ale rozhodčí taky měli nějakou toleranci," řekl Aktuálně.cz Jiří Fencl, který trénuje českou tenistku Lucii Hradeckou.

Novinku oceňují i hráči a hráčky. Podobné hodiny by na kurtu uvítala například Markéta Vondroušová, když ve druhém kole červencového turnaje ITF na pražské Štvanici bojovala s neustále zdržující Ruskou Anastasijou Komardinovou.

"Zrovna dneska by bylo něco takového skvělé. Rozhodčí to sice měřil a tvrdil, že to bylo v pořádku, ale mně přišlo, že tam pochoduje mezi výměnami strašně dlouho," přiznala po postupu do dalšího kola tehdy Vondroušová.

Časomíra ovšem nebude tenistům měřit jen čas mezi jednotlivými fiftýny. Odpočet poběží i během rozcvičky před zápasem. Na tu budou mít hráči přesně pět minut a za další minutu musí duel začít. Pětiminutovku dostanou hráči i na pauzu mezi sety, kdy si budou potřebovat odskočit na toaletu či se převléct.

Největší otazníky ale vyvolává aktivní koučink během zápasů. Na okruhu WTA mají hráčky povoleno zavolat si trenéra jednou za set, na ATP nic podobného možné není a na grandslamech jsou porady s trenéry zakázané úplně. Nyní budou trenéři sedět za hráči a budou jim moci radit po každé výměně.

"Porady odtajníme. Trenéři budou smět z hlediště mluvit, gestikulovat kdykoliv, když nebude míč ve hře," vysvětluje Allasterová.

Hlavním úskalím je, že kromě diváků uslyší rady trenéra i soupeř. "Což my Češi máme výhodu, protože s výjimkou Slováků a možná Rusů nám nikdo moc nerozumí, ale stejně to bude slušná divočina, neumím si to představit," dodává Fencl.

Americká tenisová federace ale nenechá porady úplně na divoko. Trenér může verbálně koučovat, jen když bude jeho svěřenec na stejné straně, jako je jeho box, pokud bude na straně opačné, může použít jen gesta. Jestli tahle novinka bude fungovat, zřejmě ukáže jen praxe.