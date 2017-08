Forma Kvitové se propadá níž a níž, v oblíbeném New Havenu uhrála jen tři hry. Končí i Strýcová

před 8 minutami

Pohromou pro české tenistky dopadlo první kolo posledního přípravného turnaje před grandslamovým US Open. V New Havenu záhy vypadly Siniaková, Kristýna Plíšková, Strýcová i Kvitová.

New Haven - Turnaj v New Havenu, hraný bezprostředně před zahájením US Open, je pro Petru Kvitovou jedním z vůbec nejoblíbenějších a nejúspěšnějších. V minulých pěti letech jej třikrát vyhrála, jednou prohrála ve finále a jednou v semifinále. Letos ale potvrdila nemastnou formu a loučí se již po prvním kole.

Česká dvojka vůbec nestačila na Číňanku Ženg, s níž uhrála jen tři hry a padla za hodinu a devět minut po setech 2:6, 1:6.

Nedobrý turnaj pro české hráčky navíc potvrdila Barbora Strýcová, která vypadla výsledkem 5:7, 3:6 s Ruskou Darjou Kasatkinovou. Už v pondělí severoevropského času turnaj záhy opustily Kateřina Siniaková a Kristýna Plíšková.