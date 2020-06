V tenisových utkáních proti Slovensku nastoupí i Kvitová a Veselý

Dvojnásobná vítězka Wimbledonu Petra Kvitová a loňská finalistka Roland Garros Markéta Vondroušová jsou největšími hvězdami tenisových utkání mezi Českem a Slovenskem v rámci projektu obou svazů Spolu pro budoucnost.

O Pohár přátelství se bude hrát o nadcházejícím víkendu 4. a 5. července v Praze, v Říčanech a v Bratislavě od výběrů do 14 let až po daviscupové a fedcupové týmy. Vítězem se stane země s více výhrami, ale akce může skončit i remízou.

V českém fedcupovém týmu kapitána Petra Pály doplňuje Kvitovou a Vondroušovou Tereza Martincová. Do daviscupového výběru kapitán Jaroslav Navrátil povolal kvarteto Jiří Veselý, Lukáš Rosol, Zdeněk Kolář a Jonáš Forejtek.

Slovenskou fedcupovou sestavu Mateje Liptáka na zápas na tvrdém povrchu v Bratislavě tvoří Viktoria Kužmová, Anna Karolína Schmiedlová, Rebecca Šramková a Katarína Kužmová. Dominik Hrbatý přiveze do Prahy Andreje Martina, Norberta Gombose, Filipa Horanského, Lukáše Kleina a deblistu Igora Zelenaye.

"Jsem ráda, že se Česko a Slovensko na takové akci domluvilo a je to pro všechny věkové kategorie. Moc se těším," řekla novinářům světová dvanáctka Kvitová a věřila, že bude hrát. "Moje ruka se lepší. Je dobře, že se bude hrát na tvrdém povrchu, což je pro mě jenom dobře. Jestli toho budu schopna, tak do hry ráda zasáhnu."

Pála nominoval trojici hráček, aby si každá zahrála. "Chtěl jsem, aby se o to holky podělily a neseděly jenom na lavičce. Mladé mají šanci hrát ve svých kategoriích a to je lepší než jenom koukat. Sestavu máme excelentní," podotkl Pála.

Češky jsou nejúspěšnějším fedcupovým týmem poslední dekády, od roku 2011 získaly šest ze svých jedenácti trofejí. Kvitová se podílela na pěti triumfech. "Pro naše holky bude velká zkušenost zahrát si proti Češkám," uvedl Lipták.

Daviscupový tým porazil Slováky v prvním vzájemném střetnutí mužů v Bratislavě v březnu a postoupil do madridského finálového turnaje, který byl kvůli koronaviru přeložen z letošního listopadu na příští rok. "To mě hodně zklamalo, ale musíme to respektovat. Další utkání se Slovenskem je bonbonkem," řekl Navrátil.

"Konfrontace, která je prestižní, a tahle je, je vždycky dobrá. Kluci to berou vážně a pokusíme se o revanš za domácí nepovedený zápas," podotkl Hrbatý.

Ve Stromovce na Spartě bude hrát daviscupový tým a také ženský tým do 23 let, zápasy kategorií do 14 a 18 let se odehrají v Oáze Říčany. V Bratislavě se v Národním tenisovém centru střetnou vedle fedcupového týmu i muži do 23 let a v areálu Slávie STU Bratislava výběry do 16 let. Všechny zápasy se odehrají na antuce s výjimkou bratislavského utkání fedcupových týmů, které bude na betonu.

"Vítězstvím v utkání Česka a Slovenska není součet fiftýnů a bodů, ale úžasný podnik, který dává hráčům možnost zápasů a fanouškům vidět výborný tenis," řekl předseda Českého tenisového svazu Ivo Kaderka na tiskové konferenci.

Sobotní i nedělní zápas daviscupových celků začne v 10:30, fedcupových v Bratislavě ve 14:00.

