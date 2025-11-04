Dobré odpoledne, vítejte u online reportáže z tenisového Turnaje mistryň. Česko-americký pár Kateřina Siniaková, Taylor Townsendová se představí ve druhém utkání základní skupiny a vyzve dvojici Gabriela Dabrowská, Erin Routliffeová. Duel začne krátce po 13. hodině.
Po deseti měsících lítých bitev na všech obydlených kontinentech dospěla tenisová sezona k závěru. Ženské soupeření vrcholí přepychovou akcí pro osm nejlepších singlistek a osm nejlepších párů v Rijádu. WTA Finals můžete sledovat od 1. do 8. listopadu na CANAL+ Sport 2 v přímých přenosech, které doprovodí živá studia s exkluzivními hosty. Mezi pozvanými jsou Barbora Krejčíková, Tomáš Berdych nebo Tereza Valentová. K vidění budou rovněž rozhovory s deblovou královnou Kateřinou Siniakovou, která v Saúdské Arábii reprezentuje Česko.
Dnešní program v Rijádu:
Program na dnešní den Turnaje mistryň!— CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) November 4, 2025
Po čtyřhře následuje naše studio Match Point ve 14:45, kterým vás provede moderátorka Veronika Kubíčková!
Singlovou část odstartuje zápas Coco Gauff proti Jasmine Paolini, které vystřídá opět tenisové studio!
Sledujte na CANAL+ Sport 2! pic.twitter.com/PA8D19neVF
V nedělním úvodním duelu druhé nasazené Siniaková s Townsendovou nakonec uspěly, ale bylo to složitější, než se předpokládalo a než se jevilo v první polovině zápasu. Proč? Čtěte v přiloženém textu.
Dabrowské s Routliffeovou má pár přezdívaný "Taylorina" co vracet. Prohrál s nimi ve finále loňského Turnaje mistryň i ve finále nedávného US Open.
Všechny čtyři protagonistky právě nastoupily na centrální kurt v Rijádu.
Townsendová se Siniakovou vyhrály los a Američanka si vybrala, že začnou zápas na příjmu.
Utkání začíná.
Erin Routliffeová nezačíná šťastně, hned dělá první dvojchybu.
Po prvním podání returnovala Siniaková pouze do sítě.
Townsendová returnovala velmi dobře, její práci ale následně na síti nezhodnotila chybující Češka.
Novozélanďanka Routliffeová zakončila nekompromisním volejem.
Townsendová returnuje mimo a první game tak v pohodě udržel servírující pár.
Americká tenistka začíná esem.
Townsendová přidává přímý bod.
Dabrowská se dostala do výměny a Townsendová pálila do sítě.
Rychlou výměnu zakončila parádním bekhendovým winnerem Taylor Townsendová.
Konečně si zahrála také Siniaková a ve hře nad hlavou se nadvakrát prosadila.
Podává Dabrowská a první fiftýn jde jejímu páru. Volej Townsendové se totiž od pásky odrazil do autu.
Routliffeová na síti překvapila přeběhem a volejem nedala šanci.
Siniakové bekhendový volej vůbec nevyšel.
Novozélanďanka znovu v pohodě zakončila smečí. Čistá hra.
Jako poslední čtvrtá podává Siniaková. A začíná úspěšně, prvním servisem, který soupeřky nevrátily do kurtu.
Skvělá práce Gabriely Dabrowské na síti. Townsendová zůstala bezmocná.
Siniaková zařídila fiftýn dobrou hrou od základní čáry.
Další bodík přidává Townsendová, které na síti stačilo nastavit raketu.
Routliffeová ale odpovídá nechytatelným returnem z bekhendu.
Jsou tu problémy. Siniaková pálí do sítě a bude se hrát rozhodující bod.
Routliffeová se nahlas rozčiluje, proti slabému podání Siniakové měla obrovskou šanci na brejk, ale míč poslala jen do sítě.
Novozélanďanka si teď spravuje chuť esem z druhého podání.
Siniaková nachytala Dabrowskou štiplavým křížným bekhendem.
Novozélandská tenistka měla poslední slovo na síti.
Výborná práce na returnu od Siniakové, je tu první šance na brejkboly pro "Taylorinu".
Zatím to ale nepřichází, return Townsendové byl příliš dlouhý.
Ani pátý game nepřinesl první brejk, tenistky zatím servírují výborně.
Na servisu je Taylor Townsendová. První fiftýn je doma.
Američanka si jen počkala, až return z rakety soupeřky doletí za základní čáru, tedy do autu.
Další první servis Townsendové byl nad síly kanadsko-novozélandského páru.
Americká tenistka zariskovala na druhém servisu a je z toho první dvojchyba její dvojice.
Bez problémů. Je znovu vyrovnáno.
Proti prvnímu podání Dabrowské se prosadila Townsendová famózním winnerem.
A úžasný vítězný return pro změnu vypálila Kateřina Siniaková!
Do třetice! Townsendová zahrála dokonalý lob a jsou tu hned čtyři brejkboly pro "Taylorinu".
Čistá hra na returnu, game zakončila vítězným volejem Siniaková. Je tu tedy první brejk zápasu.
Po prvním podání Siniakové si na síti vyskočila Townsendová pro vítěznou smeč.
Další nechytatelná smeč Američanky.
Siniaková se bránila statečně, její poslední prohoz ale těsně minul deblovou výseč.
Obrovské štěstí měla Dabrowská, v nouzi jen nastavila raketu a míček se poté svou titěrnou částí dotkl lajny.
Jenže Siniaková přichází s nejlepší možnou odpovědí: esem.
Další skvělá práce Siniakové, brejk je potvrzený. Zisk první sady je tedy na dosah.
Americká tenistka to měla na raketě, smeč jí ale sklouzla a míč vyletěl daleko do autu.
Brutální return Siniakové. Routliffeová mu uhnula, míč ale dopadl do růžku.
Novozélanďanka vystřihla eso.
Siniaková vytrvale bušila do Routliffeové, ta ale všechno ustála.
Townsendová z returnu napálila míč do Dabrowské, Kanaďanka neměla nejmenší šanci zareagovat.
Kanaďanka s Novozélanďankou se dostávají na dostřel, po pauze ale půjde na zisk prvního setu podávat Townsendová.
Špatný začátek, Siniaková nechala na své straně hodně místa pro returnující Routliffeovou.
Townsendová prvním servisem srovnává.
Townsendová otáčí, nadvakrát se prosadila smečí.
Česká tenistka zasáhla reflexivně na síti. Jsou tu tři setboly.
Povedlo se. Hned první setbol Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou proměňují a vyhrávají důležitý set.
Routliffeová šla po servisu hned k síti, rychle jí tam ale na tělo přiletěla dělovka z dílny Townsendové.
Podobnou dělovku chtěla vyslat z returnu i Siniaková. Vyslala, ale mířila do sítě.
Dobrý zásah na síti si připisuje Gabriela Dabrowská.
Delší výměnu znovu nesmlouvavě ukončila Dabrowská.
První game druhého setu měl jasný průběh.
Routliffeová se při snaze vrátit míč málem roztrhla, situaci ale přešla s úsměvem.
Nejlepší výměnu zápasu ukončila Siniaková vítězným bekhendem cross.
Eso z druhého podání, náramně to Townsendová zarotovala.
Čistá hra, Američanka to odpodávala ve velkém stylu.
Proti podání Dabrowské česko-americký pár cítí šanci. První výměnu skvěle atleticky i důrazně rozhodla Townsendová.
Siniakové se nepovedl return, skončil v síti.
Síť se vlní i po returnu Townsendové, ta si podle gest okamžitě uvědomuje, že spálila slušnou šanci.
Siniaková si nadává, tohle se také dalo hrát mnohem lépe.
Tohle byl naprosto odevzdaný game od Townsendové se Siniakovou.
Townsendová chtěla nalákat soupeřku k returnu do odkryté strany, poté se ale nestihla včas přemístit.
Díky servisu Siniakové je vyrovnáno.
Townsendová v tom teď nechala Siniakovou vykoupat. Češka musela sprintovat k síti pro kraťas, to zvládla, následně už se ale nestačila srovnat k voleji.
Problém je na světě. Tři brejkboly pro soupeřky.
Stejně jako v prvním zápase se i dnes Češka s Američankou zničehonic trápí.
Routliffeová zahrála fantastický druhý servis.
Siniaková už rozhazuje rukama, teď se nedaří vůbec nic.
Další skvělá výměna zejména od Routliffeové.
Češka se to snažila zlomit urputnou razancí, ani to ale nevyšlo. Kanaďanka s Novozélanďankou teď hrají naprosto dominantně.
Na servisu Townsendová. Směje se tomu, jak málem nestačila uhnout drtivému returnu Routliffeové.
Dvojchyba americké tenistky.
Siniaková se stále nemůže chytit, nyní ale pomohla chyba Dabrowské.
Kanaďanka opět chybuje.
Američanka dnes na servisu nemá problém, dostává svůj pár zpět na dostřel.
Ani tímhle jednoduchý volejem se Siniaková nedokázala chytit. Poslala ho těsně mimo kurt.
Češka následně returnuje do sítě.
Nedůraznou práci Siniakové ztrestala smečující Novozélanďanka.
Čistá hra, kanadsko-novozélandská dvojice drží náskok brejku a vypadá to, že dnešní duel rozhodne super tie-break. Ale nepředbíhejme.
Výborně, Siniaková si z krize snad pomůže esem.
Další výměnu zakončuje Townsendová volejem mezi obě soupeřky.
Další eso české tenistky.
Náskok v této hře zůstává pohodlný.
Wow, Kateřina Siniaková v jediné hře trefila tři esa. Routliffeová jde ale podávat na vítězství ve druhé sadě.
Šance na brejk je po první výměně o něco větší.
Siniaková trefila return tak, že se míč snad milimetrem dotkl čáry. Neuvěřitelné štěstí.
Routliffeová po svém podání snižuje.
Jenže vzápětí dělá velkou chybu a Siniaková s Townsendovou mají tři brejkboly.
Wow. Američanka rozhoduje game brutálním returnem. Ztracené podání si tedy berou "Taylorina" zpět.
Townsendová je jedinou hráčkou, která dnes ještě neztratila podání. Tuto výsadu potvrzuje přímým bodem z prvního servisu.
Jako bych to zakřikl, přichází dvojchyba z rakety americké hráčky.
Siniaková brilantně zvládla u sítě velmi náročný volej.
Routliffeová napálila u sítě Siniakovou do nohy.
Townsendová trefila kvalitní první servis.
Druhá sada je tedy znovu vyrovnaná, česko-americký pár je teď v psychické výhodě a má šanci vyhrát ve dvou setech.
Na servisu Dabrowská a začíná úspěšně.
Routliffeová na síti v pohodě zakončuje.
Return Townsendové nebyl přesný.
Čistou hru uzavírá Dabrowská velmi precizním zkrácením hry. Její pár už má jistý tie-break druhého setu.
Siniaková začíná důležitou hru přímým bodem z podání.
Dabrowská neměla odpověď na tvrdý volej Townsendové.
Češka si situaci komplikuje dvojchybou.
České tenistce nyní sedlo první podání, je tu velmi nadějný stav.
Jdeme do tie-breaku druhé sady.
Dabrowská na síti nezvládla náročný volej.
Siniaková si došla pro odměnu: vítěznou smeč.
Dvojchyba Townsendové.
Náskok je pryč.
Townsendové vyšla taktika tvrdě nastřelit síťařku. Routliffeová skoro nestačila uhnout.
Přímým bodem z podání Siniaková zvyšuje skóre. Češka s Američankou jsou tři míčky od vítězství 2:0 na sety a postupu do semifinále.
Siniaková musela hrát těžký halfvolej, ale zvládla to s grácií. Už chybí jen dva míče.
Novozélanďanka pustila return Siniakové do autu.
Townsendové to zase vyšlo, zase atakovala tělo síťařky. Výsledkem jsou tři mečboly!
Je to tam! Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou porážejí v repríze loňského finále neoblíbené soupeřky a v Rijádu vyhrávají i svůj druhý zápas. Jejich šance na semifinále vzrostla. Jistá ještě není, ale vysoce pravděpodobná ano.
To je z dnešní online reportáže vše. V závěrečném utkání základní skupiny se Siniaková s Townsendovou ve čtvrtek utkají s mladými Ruskami Andrejevovou a Šnajderovou. Přeji pěkný zbytek dne.