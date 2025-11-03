"Co se to právě stalo?" Siniaková dvakrát napálila Brazilku, pak nastala pohroma

Nasazené dvojky a loňské finalistky turnaje nastoupily do prvního duelu plné sebevědomí a herní jistoty.
Naposledy hrál populární pár "Taylorina" společně v září na US Open, přesto po dlouhé pauze nebylo v jeho hře ani památky.
Soupeřky Timea Babosová z Maďarska s Brazilkou Luisou Stefaniovou v první polovině zápasu marně hledaly recept na sehranou, komplexní dvojici složenou ze světové jedničky a dvojky.
V prvních dvanácti gamech měl duel rutinní průběh: Townsendová, Babosová i Siniaková třikrát udržely svůj servis. Ale Stefaniová třikrát selhala.
Stav byl 6:2, 3:1 a zvlášť vzhledem k tristnímu psychickému rozpoložení Brazilky se nedaly očekávat komplikace.
Držitelka bronzu z olympiády v Tokiu v roce 2021, kde ve druhém kole se spoluhráčkou Laurou Pigossiovou dokázala utéct ze čtyř mečbolů českému páru Markéta Vondroušová, Karolína Plíšková, byla v neděli dlouho za "otloukánka".
I doslova, v prvních šesti gamech ji totiž Siniaková u sítě hned dvakrát tvrdě napálila do nohy.
Ve druhém případě už Brazilka vrhla na Češku významný pohled, Siniaková však jakýkoli konflikt rychle zahnala gestem omluvy.
Když už se zdálo, že bude Stefaniová za tenistku, která duel rozhodla svým špatným výkonem, přišel nečekaný zvrat.
Od stavu 2:6, 1:3 dokázaly Maďarka s Brazilkou vyhrát pět gamů v řadě. Osmadvacetiletá rodačka ze Sao Paula přitom na kurtu řádila směsicí vítězných úderů i skvělých podání. Babosová zase každý úspěch slavila emotivním řevem a Siniaková s Townsendovou byly v obrovské krizi.
Blížila se pohroma. Neporazit papírově nejslabší pár skupiny Liezel Huberové by bylo těžkou ránou pro postupovou matematiku.
V rozhodujícím super-tiebreaku hraném do deseti bodů se ovšem favoritky znovu našly a nakonec drama dotáhly do vítězného konce po setech 6:2, 3:6, 10:6.
"Co se to právě stalo?" šokovaně se moderátor tázal šampionek loňského Wimbledonu a letošního Australian Open.
Townsendová na to měla jednoduchou odpověď: "To je prostě tenis, víš."
"Měly jsme nějaké příležitosti, které jsme neproměnily. A ony začala hrát úplně bez tlaku. V tomhle formátu, kdy se nehraje na výhody, se všechno může strašně rychle otočit. Stává se to. My jsme ale zůstaly v pohodě a klidné a nakonec to dotáhly," vysvětlila Američanka.
Pochvalovala si, jak hladce zase se Siniakovou navázaly spolupráci. "Nebyla jsem s ní od US Open, takže je to opravdu skvělý pocit, být na kurtu zase s ní," podotkla.
Další utkání čeká česko-americký pár v úterý. Narazí v něm na kanadsko-novozélandskou dvojici Gabriela Dabrowská, Erin Routliffeová. Budou jim mít co vracet, prohrály s nimi loni ve finále Turnaje mistryň i nedávno ve finále US Open.
