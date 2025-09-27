Tenis

"Trávili jsme spolu málo času." Murray naznačil, proč padla spolupráce s Djokovičem

Miroslav Harnoch
před 5 hodinami
V srpnu to byl rok od chvíle, kdy dvojnásobný wimbledonský šampion Andy Murray ukončil kariéru. Než se stihl rozkoukat, kývl na angažmá v týmu Novaka Djokoviče. Jejich spolupráce ale skončila po půl roce. Bývalý britský tenista se nyní ohlíží zpět za tím, co za koncem trénování stálo.
Andy Murray a Novak Djokovič
Foto: Reuters

Byla to senzace nové sezony. Dvě legendy na jedné lodi. Srbský veterán usilující o 100. vyhraný turnaj a rekordní 25. grandslam, a v jeho trenérském boxu někdejší rival, který nedávno nechal aktivního hraní.

Jenže po pár měsících bylo jasné, že spolupráce neprobíhá podle plánu. Djokovič pod dohledem nového mentora nevyhrál jediný turnaj. Nejblíže k tomu byl v Miami, ale proti byl český mladík Jakub Menšík.

Na začátku května tak probleskla světovými médii zpráva, že hvězdné spojení končí a Murray se vrací do tenisového důchodu.

"Zpočátku jsem si to užíval, ale výsledky samozřejmě nebyly takové, jaké jsem očekával, a jsem si jistý, že to Novak cítil stejně," uvedl v rozhovoru pro The Suday Times Murray.

"Ale rozhodně toho nelituji. Byla to jedinečná příležitost a kdybych na tu nabídku nekývl, navždycky bych toho litoval," myslí si osmatřicetiletý Brit.

Nedávno se ho v podcastu The Sit-Down zastala i jeho matka a uznávaná trenérka Judy Murrayová.

"Pamatuju si, když mi vyprávěl, že mu Novak volal s prosbou, jestli mu nemůže pomoct. Ti kluci se se znají od 11 let. Je těžké někomu takovému říct ne, pro nikoho jiného by to neudělal," uvažuje Murrayová.

S odstupem čtyř měsíců trojnásobný grandslamový šampion tuší, kde se stala chyba, proč nakonec nemohl být Djokovičovi víc platný.

"Pokud chcete odvádět dobrou trenérskou práci, musíte s daným člověkem trávit hodně času, ale to je těžké, když nebydlí blízko vás," líčí osmatřicetiletý Brit. 

Po konci kariéry chtěl co nejvíc času trávit s rodinou, ale Djokovič měl tou dobou tréninkovou základnu ve Španělsku.

"Bylo to celkově špatně načasované. Ted vím, že trénování není nic, do čeho bych se teď v nejbližší době chtěl vrhnout," přiznal. 

Svět řeší, co bude se Siniakovou. Tohle je pro ni sakra málo, diví se slavná trenérka

Kateřina Siniaková, Taylor Townsendová, finále US Open 2025

Nyní si naplno užívá roli otce. A to také není lehký úkol, s manželkou Kim má totiž hned čtyři potomky. 

"Strávil jsem tolik let cestováním po okruhu. Teď mám alespoň pocit, že to rodině nějakým způsobem vynahrazuji," uvedl.

Vzhledem k tomu, že musí fungovat s kyčelní náhradou, snaží se udržet v kondici a stále se hýbat. 

"Ráno v devět se sbalím a jedu do posilovny, tam jsem do té doby, než musím vyzvednou děti ze školy. Dnes jsem zase vzal dvě z dětí na lekci golfu, další den mě čeká fotbalový trénink se synem, takhle teď trávím dny," popsal Murray.

Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.

 
