"Trávili jsme spolu málo času." Murray naznačil, proč padla spolupráce s Djokovičem

Byla to senzace nové sezony. Dvě legendy na jedné lodi. Srbský veterán usilující o 100. vyhraný turnaj a rekordní 25. grandslam, a v jeho trenérském boxu někdejší rival, který nedávno nechal aktivního hraní.
Jenže po pár měsících bylo jasné, že spolupráce neprobíhá podle plánu. Djokovič pod dohledem nového mentora nevyhrál jediný turnaj. Nejblíže k tomu byl v Miami, ale proti byl český mladík Jakub Menšík.
Na začátku května tak probleskla světovými médii zpráva, že hvězdné spojení končí a Murray se vrací do tenisového důchodu.
"Zpočátku jsem si to užíval, ale výsledky samozřejmě nebyly takové, jaké jsem očekával, a jsem si jistý, že to Novak cítil stejně," uvedl v rozhovoru pro The Suday Times Murray.
"Ale rozhodně toho nelituji. Byla to jedinečná příležitost a kdybych na tu nabídku nekývl, navždycky bych toho litoval," myslí si osmatřicetiletý Brit.
Nedávno se ho v podcastu The Sit-Down zastala i jeho matka a uznávaná trenérka Judy Murrayová.
"Pamatuju si, když mi vyprávěl, že mu Novak volal s prosbou, jestli mu nemůže pomoct. Ti kluci se se znají od 11 let. Je těžké někomu takovému říct ne, pro nikoho jiného by to neudělal," uvažuje Murrayová.
S odstupem čtyř měsíců trojnásobný grandslamový šampion tuší, kde se stala chyba, proč nakonec nemohl být Djokovičovi víc platný.
"Pokud chcete odvádět dobrou trenérskou práci, musíte s daným člověkem trávit hodně času, ale to je těžké, když nebydlí blízko vás," líčí osmatřicetiletý Brit.
Po konci kariéry chtěl co nejvíc času trávit s rodinou, ale Djokovič měl tou dobou tréninkovou základnu ve Španělsku.
"Bylo to celkově špatně načasované. Ted vím, že trénování není nic, do čeho bych se teď v nejbližší době chtěl vrhnout," přiznal.
Nyní si naplno užívá roli otce. A to také není lehký úkol, s manželkou Kim má totiž hned čtyři potomky.
"Strávil jsem tolik let cestováním po okruhu. Teď mám alespoň pocit, že to rodině nějakým způsobem vynahrazuji," uvedl.
Vzhledem k tomu, že musí fungovat s kyčelní náhradou, snaží se udržet v kondici a stále se hýbat.
"Ráno v devět se sbalím a jedu do posilovny, tam jsem do té doby, než musím vyzvednou děti ze školy. Dnes jsem zase vzal dvě z dětí na lekci golfu, další den mě čeká fotbalový trénink se synem, takhle teď trávím dny," popsal Murray.
