Fenomén Siniaková nahání rekordy. Je to pro ni sakra málo, překvapila slavná trenérka

Pomyslnou královskou korunu Siniaková na osm týdnů půjčila kamarádce Townsendové. Nyní už ale opět jasně září na její hlavě.
Devětadvacetiletá Češka obnovila někdejší megaúspěšné partnerství s krajankou Krejčíkovou, bez ztráty setu vyhrály turnaj v Soulu a v roli velkých favoritek startují i na aktuálním velkém turnaji v Pekingu.
Fenomenální úspěch, o jakém se ještě nedávno Siniaková neodvažovala ani snít, se zdá být nevyhnutelný.
S největší pravděpodobností ukončí už popáté sezonu v roli první hráčky světa, čímž vyrovná rekordní zápis jedné z největších ikon historie tenisu: Martiny Navrátilové.
Zároveň bude dál načítat nové položky do kolosální sbírky týdnů strávených na trůnu.
Siniaková už započala 162. týden své vlády a příští pondělí jí budou chybět jen dva týdny k překonání Cary Blackové ze Zimbabwe. V té chvíli se Siniaková stane třetí nejlepší deblistkou tenisových dějin.
Zůstanou před ní jen Martina Navrátilová s 237 týdny a Liezel Huberová se 199 týdny.
O rodačce z Hradce Králové už nyní tenisoví experti i její spoluhráči včetně Taylor Townsendové nebo Nizozemce Sema Verbeeka, s nímž v mixu vyhrála Wimbledon, mluví jako o legendě.
Tou je i pro někdejší vynikající deblistku Rennae Stubbsovou.
Australanka, která kdysi trénovala jinou Češku Karolínu Plíškovou, ovšem ve svém podcastu naznačila, že by ji nepřekvapil trvalý návrat Siniakové do ryze českého páru ke Krejčíkové.
"Velké turnaje budu dál hrát s Taylor," zdůraznila sice po US Open Siniaková, podle Stubbsové ale nemusí být nic jistého.
"Siniaková a Krejčíková, to je hodně zajímavé spojení. Zkusily to spolu po delší době na menším turnaji, to jsem já sama udělala několikrát. V určité fázi sezony totiž začnete přemýšlet nad tím, s kým budete nastupovat v té další," uvedla bývalá světová jednička ve čtyřhře a vítězka 59 deblových titulů na okruhu.
Připomněla, že se Krejčíková po rozchodu se Siniakovou ve čtyřhře trápí. A připojila se k nadšeným ohlasům na výkony dvojice K+S poté, co se k sobě vrátily v Soulu.
Třeba tenisová novinářka Wendi Oliverosová ve svém článku oslavovala návrat "nejlepšího deblového páru této generace".
Stubbsová smýšlí podobně.
"Hrály spolu od třinácti let a já jsem vážně zvědavá, s kým bude Katka hrát na Australian Open. Nedává mi smysl, že by se daly dohromady jen na konec sezony. Možná dělám ukvapené závěry, uvidíme," podotkla.
Také vážně zapochybovala o tom, zda je Siniaková spokojená s posledními výsledky, kterých s Townsendovou dosahuje.
Česko-americký pár se dal dohromady minulý rok před Wimbledonem, který pak slavně ovládl.
Následně na US Open skončil v semifinále, na Turnaji mistryň prohrál ve finále, vyhrál Australian Open, na Roland Garros ztroskotal ve čtvrtfinále, obhajobu Wimbledonu nezvládl po semifinálové porážce a na nedávném US Open po zlém výkonu padl ve finále.
"Kateřina je nejlepší deblistkou poslední dekády. Pro ni jsou takové výsledky sakra málo. I když 99 procent hráček by je samozřejmě bralo," zveřejnila svůj názor Stubbsová.
