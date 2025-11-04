Temný mrak nad Coco. Podivné potíže trvají, Američanka opět zaskočila fanoušky

Už od patnácti let, kdy poprvé mohutně zazářila na dospělém grandslamu, se rodačka z Atlanty vyrovnává s enormním tlakem.
Dlouhé roky je úkazem, zázračným dítětem. Pro Američany vysněnou nástupkyní Sereny Williamsové.
Průběh její dosavadní kariéry rozhodně není zklamáním. Gauffová patří mezi nejlepší tenistky světa, aktuálně je třetí hráčkou žebříčku.
Letos vyhrála antukové French Open a nedávno velkou "tisícovku" v čínském Wu-chanu.
"V kariéře hrála devět finále na tvrdém povrchu a všechna je vyhrála. To je šílené," připomněla před Turnajem mistryň Martina Navrátilová. "Její bekhend kvalitou připomíná ten Novaka Djokoviče. Možná je ještě silnější," doplnila tenisová ikona.
Gauffová je navíc špičkovou atletkou. Její fyzická kondice prakticky nemá limity.
"Pohyb má nejlepší ze všech. A na to se vždycky může spolehnout. Ví, že toho hodně oběhá a ubrání, ať už se děje cokoli," prohlásila Navrátilová, jako by se chtěla vyhnout nevyhnutelné kritice.
"Když jí funguje servis, je to také velká zbraň. Jsem ráda, že už přichází, jak na to," dodala.
Slovo "když" je tady klíčové. A k podání je nutné připočíst i forhend.
Z problémů, nad nimiž se dříve u Gauffové kvůli jejímu mládí tak trochu mávalo rukou, se stávají chronické potíže, které Američanka přes veškerou snahu nedokáže odstranit.
Teď její fanoušci prožili hororovou neděli.
Museli sledovat úmornou snahu své modly zastavit příval vlastních chyb a omylů.
Z jejího prvního vystoupení v Rijádu je jasně patrné, že tajemné potíže prozatím nevyřešilo ani angažmá slavného specialisty na biomechaniku Gavina MacMillana. Muže, který dříve s obdobným problémem na podání pomohl aktuální světové jedničce Aryně Sabalenkové.
Gauffová ho najala v srpnu po Montrealu, kde v prvním kole nasázela neskutečných 23 dvojchyb. Rozhodla se udělat drastické změny na podání i za cenu prvotních nezdarů. V Číně už to vypadalo lépe, v Pekingu ani ve Wu-chanu se v počtu dvojchyb v jednom zápase nedostala na dvouciferné číslo.
Jenže v neděli v Rijádu přišel pro její fanoušky šok. Obhájkyně titulu prohrála s krajankou Jessicou Pegulaovou 3:6, 7:6, 2:6.
Zaznamenala přitom 17 dvojchyb, dalších 45 nevynucených z forhendu a 13 z bekhendu. Během třísetové bitvy prohrála 112 míčků, z toho 75 kvůli vlastním chybám.
Pro zachování šancí na postup ze skupiny a obhajobu titulu by Gauffová v úterý měla porazit Italku Jasmine Paoliniovou.
Turnaj mistryň na CANAL+ Sport 2
Po deseti měsících lítých bitev na všech obydlených kontinentech dospěla tenisová sezona k závěru. Ženské soupeření vrcholí přepychovou akcí pro osm nejlepších singlistek a osm nejlepších párů v Rijádu. WTA Finals můžete sledovat od 1. do 8. listopadu na CANAL+ Sport 2 v přímých přenosech, které doprovodí živá studia s exkluzivními hosty. Mezi pozvanými jsou Barbora Krejčíková, Tomáš Berdych nebo Tereza Valentová. K vidění budou rovněž rozhovory s deblovou královnou Kateřinou Siniakovou, která v Saúdské Arábii reprezentuje Česko.