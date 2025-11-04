Tenis

Temný mrak nad Coco. Podivné potíže trvají, Američanka opět zaskočila fanoušky

Aleš Vávra Aleš Vávra
před 2 hodinami
V jednadvaceti letech patří mezi nejlepší tenistky světa. Má dva grandslamové tituly a v těchto dnech obhajuje loňský triumf na Turnaji mistryň. Hvězdnou Američanku Coco Gauffovou přesto nadále sužují nezvyklé problémy, které nad jejím tenisovým uměním visí jako temný mrak.
Coco Gauffová, Turnaj mistryň 2025
Coco Gauffová, Turnaj mistryň 2025
Coco Gauffová, Turnaj mistryň 2025
Coco Gauffová, Turnaj mistryň 2025
Coco Gauffová, Turnaj mistryň 2025 Zobrazit 11 fotografií

Už od patnácti let, kdy poprvé mohutně zazářila na dospělém grandslamu, se rodačka z Atlanty vyrovnává s enormním tlakem.

Dlouhé roky je úkazem, zázračným dítětem. Pro Američany vysněnou nástupkyní Sereny Williamsové.

Průběh její dosavadní kariéry rozhodně není zklamáním. Gauffová patří mezi nejlepší tenistky světa, aktuálně je třetí hráčkou žebříčku.

Letos vyhrála antukové French Open a nedávno velkou "tisícovku" v čínském Wu-chanu. 

"V kariéře hrála devět finále na tvrdém povrchu a všechna je vyhrála. To je šílené," připomněla před Turnajem mistryň Martina Navrátilová. "Její bekhend kvalitou připomíná ten Novaka Djokoviče. Možná je ještě silnější," doplnila tenisová ikona.

Gauffová je navíc špičkovou atletkou. Její fyzická kondice prakticky nemá limity. 

"Pohyb má nejlepší ze všech. A na to se vždycky může spolehnout. Ví, že toho hodně oběhá a ubrání, ať už se děje cokoli," prohlásila Navrátilová, jako by se chtěla vyhnout nevyhnutelné kritice.

"Když jí funguje servis, je to také velká zbraň. Jsem ráda, že už přichází, jak na to," dodala.

Slovo "když" je tady klíčové. A k podání je nutné připočíst i forhend.

Z problémů, nad nimiž se dříve u Gauffové kvůli jejímu mládí tak trochu mávalo rukou, se stávají chronické potíže, které Američanka přes veškerou snahu nedokáže odstranit.

Teď její fanoušci prožili hororovou neděli. 

Související

"Co se to právě stalo?" Siniaková dvakrát napálila Brazilku, pak nastala pohroma

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová, Turnaj mistryň 2024
2:19

Museli sledovat úmornou snahu své modly zastavit příval vlastních chyb a omylů. 

Z jejího prvního vystoupení v Rijádu je jasně patrné, že tajemné potíže prozatím nevyřešilo ani angažmá slavného specialisty na biomechaniku Gavina MacMillana. Muže, který dříve s obdobným problémem na podání pomohl aktuální světové jedničce Aryně Sabalenkové.

Gauffová ho najala v srpnu po Montrealu, kde v prvním kole nasázela neskutečných 23 dvojchyb. Rozhodla se udělat drastické změny na podání i za cenu prvotních nezdarů. V Číně už to vypadalo lépe, v Pekingu ani ve Wu-chanu se v počtu dvojchyb v jednom zápase nedostala na dvouciferné číslo.

Jenže v neděli v Rijádu přišel pro její fanoušky šok. Obhájkyně titulu prohrála s krajankou Jessicou Pegulaovou 3:6, 7:6, 2:6. 

Zaznamenala přitom 17 dvojchyb, dalších 45 nevynucených z forhendu a 13 z bekhendu. Během třísetové bitvy prohrála 112 míčků, z toho 75 kvůli vlastním chybám.

Pro zachování šancí na postup ze skupiny a obhajobu titulu by Gauffová v úterý měla porazit Italku Jasmine Paoliniovou.

Turnaj mistryň na CANAL+ Sport 2

Po deseti měsících lítých bitev na všech obydlených kontinentech dospěla tenisová sezona k závěru. Ženské soupeření vrcholí přepychovou akcí pro osm nejlepších singlistek a osm nejlepších párů v Rijádu. WTA Finals můžete sledovat od 1. do 8. listopadu na CANAL+ Sport 2 v přímých přenosech, které doprovodí živá studia s exkluzivními hosty. Mezi pozvanými jsou Barbora Krejčíková, Tomáš Berdych nebo Tereza Valentová. K vidění budou rovněž rozhovory s deblovou královnou Kateřinou Siniakovou, která v Saúdské Arábii reprezentuje Česko.

 
Mohlo by vás zajímat

Těžký výbuch světové dvojky. Rybakinová je i díky němu v semifinále

Těžký výbuch světové dvojky. Rybakinová je i díky němu v semifinále

A je jasno. Siniaková zakončí popáté rok jako jednička, vyrovná jinou slavnou Češku

A je jasno. Siniaková zakončí popáté rok jako jednička, vyrovná jinou slavnou Češku
2:19

"Co se to právě stalo?" Siniaková dvakrát napálila Brazilku, pak nastala pohroma

"Co se to právě stalo?" Siniaková dvakrát napálila Brazilku, pak nastala pohroma
2:19

Sinner sesadil Alcaraze a vrátil se do čela rankingu. Projděte si tenisové žebříčky

Sinner sesadil Alcaraze a vrátil se do čela rankingu. Projděte si tenisové žebříčky
Infografika
Tenis sport Obsah Cori "Coco" Gauffová (americká tenistka) Turnaj mistryň

Právě se děje

Aktualizováno před 2 minutami
V New Yorku volí nového starostu. Trump o favoritovi: "Jeho zvolení by byla zkáza."
Zahraničí

V New Yorku volí nového starostu. Trump o favoritovi: "Jeho zvolení by byla zkáza."

Ve Spojených státech se konají místní volby. Pozornost se upírá na New York, kde se bude volit starosta. Hlasovat se bude i v New Jersey či Virginii.
před 7 minutami
Zaplaťte si, nebo jeďte jinam. Pád špitálu staví tisíce lidí před těžké dilema
Domácí

Zaplaťte si, nebo jeďte jinam. Pád špitálu staví tisíce lidí před těžké dilema

"Je to nepochopitelné," říkají poskytovatelé jednodenní péče. Pojišťovny totiž vždy tvrdily, že žádný špitál neskončí bez náhrady. Ale stalo se to.
před 22 minutami
Zemřel muž, který rozpoutal obří dopingový skandál. Zásoboval i hvězdnou Jonesovou
Ostatní sporty

Zemřel muž, který rozpoutal obří dopingový skandál. Zásoboval i hvězdnou Jonesovou

Victor Conte byl šéfem nechvalně proslulé laboratoře Balco, která vyráběla zakázané látky a dodávala je řadě sportovců.
před 27 minutami
Tohle je nový stadion Baníku. Navrhla ho firma spojená s madridským San Bernabeu
Česká liga

Tohle je nový stadion Baníku. Navrhla ho firma spojená s madridským San Bernabeu

Stavba stadionu pro až 20 000 sedících diváků by mohla začít v roce 2029.
před 35 minutami
Poslední hřebíček do rakve. "Auto je tikající vodíková bomba," žalují majitelé Toyotu
Auto

Poslední hřebíček do rakve. "Auto je tikající vodíková bomba," žalují majitelé Toyotu

Majitelé Toyoty Mirai žalují v Americe automobilku o miliardy dolarů. Za své auto sice platí, ale nemohou ho používat.
před 38 minutami
Američtí vědci prchají před Trumpem. Evropa “příliv mozků” ze zámoří vítá
Zahraničí

Američtí vědci prchají před Trumpem. Evropa “příliv mozků” ze zámoří vítá

Evropa zaznamenala rekordní nárůst amerických žádostí o akademické projekty. Mnoho vědců tak prchá před agresivní politikou Donalda Trumpa.
Aktualizováno před 49 minutami
Ukrajinci zesilují tlak na Rusy u Dobropillje, dobyli zpět rozsáhlé území
Zahraničí

ŽIVĚ
Ukrajinci zesilují tlak na Rusy u Dobropillje, dobyli zpět rozsáhlé území

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Další zprávy