Šwiateková: Nebylo to fér, ale je mi to jedno. Snovou sérii ukončila bestiální síla

Šestadvacet zápasů v řadě vyhrála Iga Šwiateková na antukovém Roland Garros. Rekordní čtvrtý titul v řadě ale v Paříži nezíská. V semifinále nakonec nedokázala čelit abnormální síle světové jedničky Aryny Sabalenkové a v rozhodující sadě proti Bělorusce neuhrála ani game. Po porážce byla smířlivá, jeden aspekt se jí ale nelíbil.

Polská superstar a antuková královna narazila. Sabalenkové sice dlouhé roky vštěpovali do hlavy, že cihlová drť není pro ni, běloruská tenistka se ale s předpovědí samozvaných expertů nikdy nesmířila.

Nyní potvrzuje vlastní slova: je stále komplexnější hráčkou, které nevadí žádný styl hry.

Šwiatekovou v semifinále Roland Garros vystřílela z kurtu po setech 7:6, 6:4, 6:0.

"Že na antuku nemám hru mi říkali skoro celý život. Já na tom ale tvrdě pracovala a teď si to začínám užívat. Jsem fyzicky i herně čím dál silnější," prohlásila rodačka z Minsku, která se ve svém prvním pařížském finále utká v sobotu s Američankou Coco Gauffovou.

"Na antuce je důležité být připravená na každou výměnu. Zlepšila jsem se fyzicky, ale i po taktické stránce. Dokážu hrát s rotací, rovně, ustoupit do obrany," uvedla s tím, že z ní pestrost dělá ještě lepší hráčku.

Šwiateková po nezdaru uznala sílu soupeřky.

"Hrála velmi rychle. Hodně riskovala. Bylo těžké dostat se do výměn a já ve třetím setu ztratila energii. Ne, že bych byla úplně vyčerpaná, ale v takovém utkání rozhodují detaily," uznala Polka.

Na tiskové konferenci vypadala smutně, ale nikoli zdrceně. Obecně byla v Paříži spokojená se svou úrovní.

Zatímco loni vyhrála Madrid, Řím i French Open, letos neobhájila ani jeden ze tří vavřínů a čeká ji propad na sedmé místo světového žebříčku. To ale Šwiatekovou netrápí.

Jedinou negativní věcí, kterou zmínila, bylo podle ní podivné chování umpirového rozhodčího Kadera Nouniho.

K incidentu došlo ve druhém setu, kdy Šwiateková sudího žádala, aby slezl ze židle a překontroloval stopu po servisu soupeřky. Ten ale odmítl.

Polka už podle něj zahrála chybu z returnu a teprve poté se věnovala stopě.

"Tak to ale nebylo, viděla jsem hned stopu míčku, byl to aut. On přitom chodil dolů kontrolovat stopu pokaždé, když si Aryna řekla. Když jsem to chtěla já, odmítl. Takže si myslím, že to nebylo fér. Nechápu to, ale je mi to jedno," vysvětlila Šwiateková.

S Nounim už měla polská hvězda menší rozepři během vypjatého osmifinále proti Jeleně Rybakinové. Více čtěte zde: