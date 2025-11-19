Španělé se minule vysmáli české ostudě. Teď z nabité Berdychovy party trnou

"Surrealismus ve Valencii," psal v září 2024 v titulku španělský sportovní deník AS. Češi byli pro smích.
V základní skupině Davisova poháru prohráli 0:3 s domácím Španělskem i s Austrálií a španělská, ale i světová média referovala o trapasu, ostudě, pohromě nebo noční můře.
Hlavním bodem kritiky se stalo rozhodnutí tehdejšího dlouholetého šéfa Jaroslava Navrátila nominovat pouze čtyři tenisty namísto obvyklých pěti. Šlo o osudnou chybu, která nakonec přispěla ke konci jedné éry.
V prvním duelu se zranila týmová jednička Tomáš Macháč. Tehdy čerstvý osmifinalista US Open vyhrál nad hvězdným Carlosem Alcarazem první set, jenže duel nedohrál kvůli silným křečím. Mezitím onemocněl Jiří Lehečka a proti Australanům nemohl nastoupit.
Devatenáctiletý Jakub Menšík musel odehrát tři zápasy během čtyřiadvaceti hodin a od ostudné diskvalifikace Čechy zachránil Macháč, který přes velké bolesti nastoupil proti Alexeji Popyrinovi.
"Tomáš nám přitom před zápasem exkluzivně prozradil, že se necítí vůbec dobře. Vidět jeho jméno v nominaci bylo velmi překvapivé," reportoval AS.
Český tenista vydržel na kurtu jen jeden celý game a po šesti minutách za pískotu publika odstoupil.
Tehdy to schytal za všechny, navíc ho nezvykle kritizoval sám Navrátil. "Myslím si, že mohl zkusit daleko více gamů," podotkl. "Nemyslím si, že některá jeho rozhodnutí jsou dobrá," rýpl si později do Macháče.
Byl to ale právě on, kdo nevyužil možnosti nasadit do dvouhry deblového specialistu Adama Pavláska a do Valencie jako jediný ze všech šestnácti kapitánů přivezl jen čtyři hráče.
O pár dní později byl po fiasku odvolán z funkce, kterou zastával od roku 2006 a vedl tým při dvou slavných triumfech v letech 2012 a 2013.
Na pozici kapitána ho symbolicky vystřídal jeden z hlavních strůjců fantastické obhajoby: Tomáš Berdych.
A situace se dramaticky proměnila.
Krátce před startem letošní Final 8 jsou Češi považování za jednoho z favoritů. Španělský posměch je pryč, tamní média teď z nabité Berdychovy družiny trnou. Kapitán Ferrer totiž na poslední chvíli přišel o světovou jedničku, zraněného Alcaraze.
A vzhledem k tomu, že si dovolil luxus nenominovat z části problémového, ale skvělou formou disponujícího 14. hráče světa Alejandra Davidoviche Fokinu, rázem jsou papírově jednoznačně lepší Češi.
"Česko, černý kůň Davis Cupu," píše teď AS v titulku a Berdychův výběr se dvěma hráči světové top 20 rázem označuje za "zásadní překážku pro španělský výběr".
Čtvrtfinálový duel je v Boloni na programu ve čtvrtek od 10 hodin.
Berdych zřejmě nasadí do dvouher Lehečku (17. na žebříčku) s Menšíkem (19.), kteří dostali přednost i ve vítězném duelu na Floridě.
Ferrer, někdejší Berdychův rival, počítá s jedničkou Jaume Munarem (36. v žebříčku ATP) a Pablem Carreňem (89.)