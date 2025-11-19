Tenis

Španělé se minule vysmáli české ostudě. Teď z nabité Berdychovy party trnou

Aleš Vávra Aleš Vávra
před 14 minutami
Po čtrnácti měsících je tu odveta. Souboj českých tenistů proti Španělsku. Po loňské ostudě ve Valencii budou Češi usilovat o reparát v italské Boloni, tentokrát už se proti výběru kapitána Davida Ferrera postaví v rámci finálové osmičky. Zatímco v roce 2024 byli ve Španělsku terčem kritiky a posměchu, nyní po velkolepém vyřazení favoritů z USA platí za "černého koně" celé týmové soutěže.
Tomáš Macháč a Jakub Menšík v reprezentačním dresu
Tomáš Macháč a Jakub Menšík v reprezentačním dresu | Foto: Reuters

"Surrealismus ve Valencii," psal v září 2024 v titulku španělský sportovní deník AS. Češi byli pro smích.

V základní skupině Davisova poháru prohráli 0:3 s domácím Španělskem i s Austrálií a španělská, ale i světová média referovala o trapasu, ostudě, pohromě nebo noční můře.

Hlavním bodem kritiky se stalo rozhodnutí tehdejšího dlouholetého šéfa Jaroslava Navrátila nominovat pouze čtyři tenisty namísto obvyklých pěti. Šlo o osudnou chybu, která nakonec přispěla ke konci jedné éry.

V prvním duelu se zranila týmová jednička Tomáš Macháč. Tehdy čerstvý osmifinalista US Open vyhrál nad hvězdným Carlosem Alcarazem první set, jenže duel nedohrál kvůli silným křečím. Mezitím onemocněl Jiří Lehečka a proti Australanům nemohl nastoupit.

Devatenáctiletý Jakub Menšík musel odehrát tři zápasy během čtyřiadvaceti hodin a od ostudné diskvalifikace Čechy zachránil Macháč, který přes velké bolesti nastoupil proti Alexeji Popyrinovi.

"Tomáš nám přitom před zápasem exkluzivně prozradil, že se necítí vůbec dobře. Vidět jeho jméno v nominaci bylo velmi překvapivé," reportoval AS.

Český tenista vydržel na kurtu jen jeden celý game a po šesti minutách za pískotu publika odstoupil.

Tehdy to schytal za všechny, navíc ho nezvykle kritizoval sám Navrátil. "Myslím si, že mohl zkusit daleko více gamů," podotkl. "Nemyslím si, že některá jeho rozhodnutí jsou dobrá," rýpl si později do Macháče.

Související

Alcaraz má zlomené srdce, proti Česku nenastoupí. Před Lehečkou a spol. je obří šance

ATP Finals - Turin

Byl to ale právě on, kdo nevyužil možnosti nasadit do dvouhry deblového specialistu Adama Pavláska a do Valencie jako jediný ze všech šestnácti kapitánů přivezl jen čtyři hráče.

O pár dní později byl po fiasku odvolán z funkce, kterou zastával od roku 2006 a vedl tým při dvou slavných triumfech v letech 2012 a 2013.

Na pozici kapitána ho symbolicky vystřídal jeden z hlavních strůjců fantastické obhajoby: Tomáš Berdych.

A situace se dramaticky proměnila.

Krátce před startem letošní Final 8 jsou Češi považování za jednoho z favoritů. Španělský posměch je pryč, tamní média teď z nabité Berdychovy družiny trnou. Kapitán Ferrer totiž na poslední chvíli přišel o světovou jedničku, zraněného Alcaraze. 

A vzhledem k tomu, že si dovolil luxus nenominovat z části problémového, ale skvělou formou disponujícího 14. hráče světa Alejandra Davidoviche Fokinu, rázem jsou papírově jednoznačně lepší Češi.

"Česko, černý kůň Davis Cupu," píše teď AS v titulku a Berdychův výběr se dvěma hráči světové top 20 rázem označuje za "zásadní překážku pro španělský výběr".

Čtvrtfinálový duel je v Boloni na programu ve čtvrtek od 10 hodin.

Berdych zřejmě nasadí do dvouher Lehečku (17. na žebříčku) s Menšíkem (19.), kteří dostali přednost i ve vítězném duelu na Floridě.

Ferrer, někdejší Berdychův rival, počítá s jedničkou Jaume Munarem (36. v žebříčku ATP) a Pablem Carreňem (89.)

Související

Vzkaz Strýcové dojal český tenis. Spory? Naštvaná byla oprávněně, uznává Pála

Fed Cup 2018, 1. kolo: Česko - Švýcarsko
 
Mohlo by vás zajímat

Vzkaz Strýcové dojal český tenis. Spory? Naštvaná byla oprávněně, uznává Pála

Vzkaz Strýcové dojal český tenis. Spory? Naštvaná byla oprávněně, uznává Pála

Alcaraz má zlomené srdce, proti Česku nenastoupí. Před Lehečkou a spol. je obří šance

Alcaraz má zlomené srdce, proti Česku nenastoupí. Před Lehečkou a spol. je obří šance

Venus v Praze. Čechy děsila zvláštní přání, chování americké ikony je zaskočilo

Venus v Praze. Čechy děsila zvláštní přání, chování americké ikony je zaskočilo

Sinner zůstává po parádní domácí jízdě druhý na světě. Projděte si tenisové žebříčky

Sinner zůstává po parádní domácí jízdě druhý na světě. Projděte si tenisové žebříčky
Infografika
Tenis sport Obsah Davis Cup Tomáš Berdych Carlos Alcaraz David Ferrer Jiří Lehečka Jakub Menšík Tomáš Macháč

Právě se děje

před 6 minutami
Hláška "six seven" ovládla školy. Proč ji děti křičí a dospělí netuší, o co jde?
Magazín

Hláška "six seven" ovládla školy. Proč ji děti křičí a dospělí netuší, o co jde?

Sotva si učitelé zvykli na skibidi toilet, rizz nebo chleba, přišlo magické slovní spojení: six seven neboli šest sedm. Co za tím stojí?
před 9 minutami
Střet zájmů? Babiš bude mít problém, míní právník Kysela. Existuje překvapivé řešení
Domácí

Střet zájmů? Babiš bude mít problém, míní právník Kysela. Existuje překvapivé řešení

"V podstatě je to z hlediska zákona možné," říká právník Kysela na otázku, zda je možné střet zájmů řešit tak, že se bude Agrofert prodávat roky.
před 14 minutami
Španělé se minule vysmáli české ostudě. Teď z nabité Berdychovy party trnou
Tenis

Španělé se minule vysmáli české ostudě. Teď z nabité Berdychovy party trnou

Po čtrnácti měsících je tu odveta. Bitva českých tenistů proti Španělům. Po loňské ostudě ve Valencii budou Češi usilovat o reparát v italské Bologni.
před 19 minutami
Škodovky pro mladé Saúdy. Značka na novém trhu nabídne auta jen se spalovacím motorem
Auto

Škodovky pro mladé Saúdy. Značka na novém trhu nabídne auta jen se spalovacím motorem

V Saúdské Arábii se má na konci tohoto desetiletí ročně prodat jeden milion aut. Mladoboleslavská Škoda Auto nyní oznámila, že vstupuje na tamní trh.
Aktualizováno před 20 minutami
Nový mírový plán pro Ukrajinu? Bílý dům v utajení jedná s Ruskem
Zahraničí

ŽIVĚ
Nový mírový plán pro Ukrajinu? Bílý dům v utajení jedná s Ruskem

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 1 hodinou
Babiš slíbil Pavlovi seznam ministrů příští týden. Prezident plánuje další kroky
Domácí

ŽIVĚ
Babiš slíbil Pavlovi seznam ministrů příští týden. Prezident plánuje další kroky

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 1 hodinou
Spotlight

Někdo to bude muset zaplatit. Česká armáda čelí krizi a politici mlčí, tvrdí Kofroň

Někdo to bude muset zaplatit. Česká armáda čelí krizi a politici mlčí, tvrdí Kofroň
23:31
Další zprávy