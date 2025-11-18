Obrovská šance pro Berdychovu družinu. Alcaraz je zraněný a ukončil sezonu

Už během nedělního finále proti rivalovi Janniku Sinnerovi bylo jasné, že je s Alcarazem něco v nepořádku. Nejenže v utkání herně zaostával, nechal se i ošetřovat.
"Při jednom z returnů jsem ucítil něco v hamstringu. Moc mě to neovlivnilo, pořád jsem mohl běhat, ale měl jsem to pořád v hlavě," přiznal po prohraném boji o trofej.
Následná vyšetření podle španělských médií ukázala, že situace je vážnější, než se zdá, a Alcaraz bude muset na splnění snu o triumfu v Davis Cupu zatím zapomenout.
"Alcaraz má svalový edém a existuje vysoké riziko ruptury. Dvouhru tedy bude hrát Jaume Munar a Pablo Carreňo Busta," uvedl uznávaný španělský novinář Ángel García Muniz.
Carlos Alcaraz has withdrawn from the Davis Cup due to injury.
I další španělská média berou Alcarazovu neúčast jako hotovou věc.
Neúčast hlavní hvězdy znamená velkou šanci pro výběr Tomáše Berdycha, který se utká se Španělskem ve čtvrtečním čtvrtfinále.
Český výběr se bude opírat o letošní silné trio Jiřího Lehečku, Jakuba Menšíka a Tomáše Macháče. Záda jim v nominaci kryjí Vít Kopřiva a Adam Pavlásek.