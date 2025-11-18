Vzkaz Strýcové dojal český tenis. Spory? Naštvaná byla oprávněně, uznává Pála

Tenis

Král se loučí. Petr Pála po sedmnácti letech ukončil angažmá nehrajícího kapitána českého ženského tenisového týmu. Zanechává za sebou bilanci, která bere dech. Češky dovedl k šesti světovým titulům v bývalém Fed Cupu a na jeho adresu se snáší jedna lichotka za druhou.
Barbora Strýcová a Petr Pála během jednoho z fedcupových duelů
Barbora Strýcová a Petr Pála během jednoho z fedcupových duelů | Foto: Milan Kammermayer

V kapitánské pozici uspěl ve všech šesti finálových duelech týmové soutěže, která už dnes není Fed Cupem, ale Pohárem Billie Jean Kingové.

S českými tenistkami slavil v letech 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 a 2018.

Je nejúspěšnějším kapitánem historie.

Nyní v padesáti letech končí. S kádrem o věkovém průměru 19,5 roku a bez sedmi z osmi nejlepších českých tenistek současnosti zachránil o víkendu v chorvatském Varaždínu příslušnost ke světové elitě. 

Byla u toho i jeho nástupkyně u kormidla, Barbora Strýcová.

Pálovo loučení prožívala emotivněji než on sám. Neubránila se ani slzám a svému předchůdci mnohokrát vzdala hold. Nakonec i veřejně, prostřednictvím dojemného vzkazu na sociálních sítích.

"Tolik jsme spolu zažili," zahájila jej devětatřicetiletá bývalá hráčka.

"Společně jsme vyhráli Fed Cupy, přivezli medaile z olympiády, občas se přeli, hodně se smáli, dřeli jsme. A když si na to všechno vzpomenu, vybaví se mi hlavně jedna chvíle: zaplněná O2 arena a ten šílený rachot po posledním míčku."

"Nezapomenu nikdy," uvedla Strýcová, která pod Pálou vyhrála pět ze šesti titulů.

"Díky, že jsi nás vedl. Byla to čest být součástí tvýho týmu. A ještě větší čest je po tobě teď tu roli převzít. Kdybych byla alespoň z poloviny tak úspěšná jako ty, byl by to splněnej sen. Ale jedno ti slibuju, srdce do toho dám celý. Děkuju, kapitáne," uzavřela někdejší světová jednička ve čtyřhře a 16. hráčka světa v singlu.

Fed Cup 2018, 1. kolo: Česko - Švýcarsko

Sama narazila na spory. Vypjaté rozhovory podle Pály obvykle přicházely, když milovnice národních barev nedostala pozvánku do týmu.

"Když jsem ji nenominoval, byla naštvaná. Odpovídal jsem jí, že oprávněně. Ale já si to tak rozhodl, protože jsem to tak cítil a měl povinnost sestavit nejsilnější tým proti daným soupeřkám," citoval Pálu Tenisový svět.

"Samozřejmě to bylo někdy vůči hráčkám nefér, jelikož třeba pomohly vyhrát semifinále, ale od té doby uběhly tři grandslamy a situace se změnila. Mě ale i tyhle naštvané reakce svým způsobem těšily, protože jsem z nich viděl, jak moc chtějí holky hrát. Získávaly si tím u mě respekt," dodal končící kapitán.

V příštím ročníku už bude jen fandit. A ta, která se od něj léta učila, povede český tým do bojů o návrat na výsluní. 

 
