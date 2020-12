Nebylo to úplně nejlepší, přiznala Kvitová. V souboji hvězd podlehla Vondroušové

Tenisté pražské Sparty porazili v extralize smíšených družstev ve skupině v Říčanech obhájce titulu I. ČLTK Praha. V týmu ze Stromovky sice svůj zápas prohrála Petra Kvitová, která v souboji českých hvězd nestačila na Markétu Vondroušovou, ale dvěma body přispěla Barbora Strýcová.

Kvitová se vrátila do extraligy po třech letech. Zápas hrála poprvé od semifinálového utkání na říjnovém Roland Garos a po přípravě v Dubaji.

"Nebylo to úplně nejlepší, vždycky potřebuju pár zápasů se do toho dostat. V plné přípravě tam chyby jsou a to bylo vidět," prohlásila. "Markéta si to vzala a neudělala snadné chyby jako já."

Vondroušová letos porazila Kvitovou v červnu v charitativní tenisové soutěži družstev Tipsport Elite Trophy na antuce v Prostějově. Stejně si vedla i nyní na tvrdém povrchu v říčanské hale. Méně chybovala a lépe podávala.

"Hrála jsem docela dobře. Petra nehrála úplně nejlíp, docela kazila, ale pro mě to je dobré vítězství. Snažila jsem se toho vrátit co nejvíc a dařilo se mi držet servis," řekla Vondroušová.

Strýcová zahájila souboj pražských rivalů vítězstvím nad Terezou Martincovou 6:2, 6:4, přitom ve druhém setu prohrávala 1:4. "Hodnotím to kladně. Odvedla jsem práci, jakou jsem asi chtěla. Jsou tam věci, které musím vylepšit," řekla Strýcová.

Světová deblová dvojka získala i vítězný bod. S Kristýnou Plíškovu ve čtyřhře porazily Karolínu Muchovou a Lucii Hradeckou dvakrát 6:4. O další body se ve dvouhrách postarali Patrik Rikl, Michal Vrbenský a zkušený Lukáš Rosol.

Za I. ČLTK korigoval Václav Šafránek výhrou nad českou mužskou dvojkou Tomášem Macháčem. Stav je 5:2 a závěrečné dvě čtyřhry mužů už na vítězství Sparty nic nezmění.