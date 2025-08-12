Tenis

Krejčíková čelila smršti lichotek a propukla v smích. Ukažte jí lásku, znělo v Ohiu

Aleš Vávra Aleš Vávra
Aktualizováno před 1 hodinou
Poprvé v sezoně vyhrála tři zápasy v řadě. Barbora Krejčíková se v Cincinnati nebezpečně rozjíždí, zvládla už tři těžké bitvy na tři sety a začíná se o ní mluvit stále hlasitěji. Dvojnásobná grandslamová šampionka si poradila i se sedmnáctiletou americkou senzací. Na kurtu se pak rozesmála po raritní smršti lichotek.
Barbora Krejčíková v Cincinnati
Barbora Krejčíková v Cincinnati | Foto: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iva Jovicová, sedmnáctiletá rodačka z Los Angeles a dcera srbských imigrantů, slibuje pro nadcházející roky světovému tenisu velké věci. V juniorském věku už je v elitní stovce žebříčku WTA.

Na "tisícovce" v Cincinnati působivě smetla 6:3, 6:0 Lindu Noskovou - 23. hráčku světa, na další Češku už ale přes veškerou snahu nestačila. 

Barbora Krejčíková v odpolední výhni dokázala o dvanáct let mladší soupeřku přetlačit po setech 6:4, 3:6, 6:2.

"Přála bych si hrát v sedmnácti letech tak, jak hraje ona," uznale kývala hlavou směrem k Jovicové. "Ani náhodou jsem nebyla takhle daleko. Myslím si, že má před sebou obrovskou budoucnost a přeji jí všechno nejlepší," dodala Češka.

Američance věnovala pár vřelých slov i u sítě, potom už si ale užívala vlastní velký úspěch: postup mezi šestnáct nejlepších hráček velkého turnaje v Ohiu.

Na cestu do dalšího kola si přibalila další koňskou dávku sebevědomí, kterou poměrně nevšedním způsobem přiživil i moderátor, který s Krejčíkovou dělal rozhovor přímo na kurtu.

Interview totiž proložil celou řadou nadšených lichotek. 

"Jsi tak dobrá ve vymýšlení různých změn taktiky během zápasu, dokážeš vždy nějak přijít na to, jak ten zápas vyhrát," vyjádřil se ještě předtím, než položil první otázku. 

Za chvíli pokračoval: "Máš v repertoáru úplně všechny údery. Slice, forhend, bekhend, volej. Jaký je tvůj nejoblíbenější?"

"Úplně všechny," rozesmála se Krejčíková po chvilce marného přemýšlení.

"Nemůžu si vybrat, mám ráda všechny své údery. Nejlepší je, když je dokážu smíchat všechny dohromady tak, aby to dávalo smysl. Někdy to smysl nedává a potom je to katastrofa," pokračovala devětadvacetiletá šampionka v humorném duchu.

Související

Pozor, stane se něco šíleného? Respekt z české "Barbie" obchází svět tenisu

Tennis: Cincinnati Open (Barbora Krejčíková)
2:32

Moderátor se poté pozastavil nad tím, že hraje Krejčíková teprve sedmý turnaj v aktuálním ročníku. Do poloviny května totiž laborovala s nepříjemným poraněním zad. 

"A přesto hraješ na takovéhle úrovni," rozplýval se nad Češkou. "Překvapuje tě to, jak rychle jsi se dokázala vrátit? Protože právě teď hraješ úžasně," dodal.

"Děkuji, ale jdu bod po bodu. Před pár dny jsem říkala svému týmu, že se necítím dobře. Teď už je to lepší. Pořád půjdu bod po bodu a uvidíme, kam až dojdu," odpověděla Krejčíková.

"Je opravdu skvělé vidět tě zpátky. Ukažte Barboře Krejčíkové svou lásku," vyzval na závěr publikum. 

Vítězka Roland Garros 2021 a Wimbledonu 2024 se v osmifinále turnaje v Cincinnati utká s Italkou Jasmine Paoliniovou, kterou loni porazila právě v londýnském finále.

Letní turnaje na betonech na Canal+ Sport

Letní sezona WTA pokračuje na severoamerických betonech. Před posledním grandslamem sezony v New Yorku ještě hráčky absolvují podniky v Cincinnati, Clevelandu nebo Monterrey.

Zápasy můžete sledovat na kanálech Canal+ Sport

 
Mohlo by vás zajímat

Krejčíková přežila peklo, v Cincy jde dál. Odklidila i sedmnáctiletý americký zázrak

Krejčíková přežila peklo, v Cincy jde dál. Odklidila i sedmnáctiletý americký zázrak

Britská hvězda žádala, aby vyhodili dítě z hlediště. Sudí ji bleskově uzemnila

Britská hvězda žádala, aby vyhodili dítě z hlediště. Sudí ji bleskově uzemnila
0:42

Kometa příští sezony. Experti větří průlom české tenistky, po trestu znovu září

Kometa příští sezony. Experti větří průlom české tenistky, po trestu znovu září

Potíže v Cincinnati: Na kurtu zkolaboval Rinderknech, Sinnera trápil proud či alarm

Potíže v Cincinnati: Na kurtu zkolaboval Rinderknech, Sinnera trápil proud či alarm
Tenis sport Obsah Barbora Krejčíková Cincinnati

Právě se děje

Aktualizováno před 36 minutami
Obrazem

Poslední hlas, který zbyl. Izraelci v Gaze zabili známého reportéra, kolegové smutní

Poslední hlas, který zbyl. Izraelci v Gaze zabili známého reportéra, kolegové smutní
Prohlédnout si 11 fotografií
Rozsáhlé škody po izraelském úderu na stan u nemocnice Šífa v Gaze, kde 11. srpna 2025 zahynuli novináři Al Džazíry.
Reportér Anas al‑Šaríf (druhý zleva) na nedatovaném snímku zveřejněném mluvčím izraelské armády (IDF) na síti X, spolu se zabitým vůdcem Hamásu Jahjou Sinvárem.
Aktualizováno před 1 hodinou
Krejčíková čelila smršti lichotek a propukla v smích. Ukažte jí lásku, znělo v Ohiu
Tenis

Krejčíková čelila smršti lichotek a propukla v smích. Ukažte jí lásku, znělo v Ohiu

Barbora Krejčíková se v Cincinnati nebezpečně rozjíždí, zvládla už tři těžké bitvy na tři sety a začíná se o ní mluvit stále hlasitěji.
Aktualizováno před 1 hodinou

Požár trolejového vedení u České Třebové komplikuje provoz na železničním koridoru

Požár trolejového vedení nedaleko stanice Česká Třebová komplikuje provoz na železničním koridoru. Trať byla déle než hodinu zcela neprůjezdná, po 21:00 byl obnoven provoz po dvou ze čtyř traťových…
Přečíst zprávu
před 1 hodinou
Statečná Plzeň dokázala porazit Rangers. Zahraje si základní část Evropské ligy
Fotbal

Statečná Plzeň dokázala porazit Rangers. Zahraje si základní část Evropské ligy

Fotbalisté Plzně si hlavní fázi Ligy mistrů nezahrají. V odvetě 3. předkola porazili Glasgow Rangers 2:1, ztrátu 0:3 z úvodního duelu ale nesmazali.
před 2 hodinami
"Někteří pacienti jsou fanaticky odolní vůči zdravému rozumu," říká lékař-rekordman
Zahraničí

"Někteří pacienti jsou fanaticky odolní vůči zdravému rozumu," říká lékař-rekordman

Celý život pracoval jako všeobecný lékař v Banské Bystrici, kde měl svého času na starosti nejvíce pacientů v celém Československu.
před 2 hodinami
Dva Češi v Lyonu. Za Šulcem míří odpadlík Sparty, Francouzi ukázali finanční detaily
Fotbal

Dva Češi v Lyonu. Za Šulcem míří odpadlík Sparty, Francouzi ukázali finanční detaily

Fotbalista Adam Karabec odešel z pražské Sparty na roční hostování do Lyonu, kam minulé pondělí přestoupil jiný český ofenzivní hráč Pavel Šulc.
Aktualizováno před 2 hodinami
Stáhnout se z Donbasu? Vyloučeno, přišli bychom o obranné linie, řekl Zelenskyj
Zahraničí

ŽIVĚ
Stáhnout se z Donbasu? Vyloučeno, přišli bychom o obranné linie, řekl Zelenskyj

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Další zprávy