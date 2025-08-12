Krejčíková čelila smršti lichotek a propukla v smích. Ukažte jí lásku, znělo v Ohiu

Iva Jovicová, sedmnáctiletá rodačka z Los Angeles a dcera srbských imigrantů, slibuje pro nadcházející roky světovému tenisu velké věci. V juniorském věku už je v elitní stovce žebříčku WTA.
Na "tisícovce" v Cincinnati působivě smetla 6:3, 6:0 Lindu Noskovou - 23. hráčku světa, na další Češku už ale přes veškerou snahu nestačila.
Barbora Krejčíková v odpolední výhni dokázala o dvanáct let mladší soupeřku přetlačit po setech 6:4, 3:6, 6:2.
"Přála bych si hrát v sedmnácti letech tak, jak hraje ona," uznale kývala hlavou směrem k Jovicové. "Ani náhodou jsem nebyla takhle daleko. Myslím si, že má před sebou obrovskou budoucnost a přeji jí všechno nejlepší," dodala Češka.
Američance věnovala pár vřelých slov i u sítě, potom už si ale užívala vlastní velký úspěch: postup mezi šestnáct nejlepších hráček velkého turnaje v Ohiu.
Na cestu do dalšího kola si přibalila další koňskou dávku sebevědomí, kterou poměrně nevšedním způsobem přiživil i moderátor, který s Krejčíkovou dělal rozhovor přímo na kurtu.
Interview totiž proložil celou řadou nadšených lichotek.
"Jsi tak dobrá ve vymýšlení různých změn taktiky během zápasu, dokážeš vždy nějak přijít na to, jak ten zápas vyhrát," vyjádřil se ještě předtím, než položil první otázku.
Za chvíli pokračoval: "Máš v repertoáru úplně všechny údery. Slice, forhend, bekhend, volej. Jaký je tvůj nejoblíbenější?"
"Úplně všechny," rozesmála se Krejčíková po chvilce marného přemýšlení.
"Nemůžu si vybrat, mám ráda všechny své údery. Nejlepší je, když je dokážu smíchat všechny dohromady tak, aby to dávalo smysl. Někdy to smysl nedává a potom je to katastrofa," pokračovala devětadvacetiletá šampionka v humorném duchu.
Moderátor se poté pozastavil nad tím, že hraje Krejčíková teprve sedmý turnaj v aktuálním ročníku. Do poloviny května totiž laborovala s nepříjemným poraněním zad.
"A přesto hraješ na takovéhle úrovni," rozplýval se nad Češkou. "Překvapuje tě to, jak rychle jsi se dokázala vrátit? Protože právě teď hraješ úžasně," dodal.
"Děkuji, ale jdu bod po bodu. Před pár dny jsem říkala svému týmu, že se necítím dobře. Teď už je to lepší. Pořád půjdu bod po bodu a uvidíme, kam až dojdu," odpověděla Krejčíková.
"Je opravdu skvělé vidět tě zpátky. Ukažte Barboře Krejčíkové svou lásku," vyzval na závěr publikum.
Vítězka Roland Garros 2021 a Wimbledonu 2024 se v osmifinále turnaje v Cincinnati utká s Italkou Jasmine Paoliniovou, kterou loni porazila právě v londýnském finále.
Letní turnaje na betonech na Canal+ Sport
Letní sezona WTA pokračuje na severoamerických betonech. Před posledním grandslamem sezony v New Yorku ještě hráčky absolvují podniky v Cincinnati, Clevelandu nebo Monterrey.
