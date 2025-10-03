Tenis

Slavný Rus litoval svého výroku, trýzniteli z Česka tleskal. Příběh má druhý díl

Aleš Vávra Aleš Vávra
Aktualizováno před 1 hodinou
Grandslamový vítěz Daniil Medveděv versus podceňovaný trýznitel Dalibor Svrčina. Díl druhý. Trápící se ruský šampion podruhé v krátké době vyzve českého šikulu, který dělá na okruhu ATP stále silnější vítr. Poprvé v kariéře si sám vybojoval účast na velkém podniku Masters 1000 a pak dokonce postoupil do druhého kola.
Daniil Medveděv
Daniil Medveděv | Foto: Reuters

Svrčina prožívá životní sezonu, ve třiadvaceti letech prorazil do první světové stovky a jak se zdá z posledních výkonů, nemusí to být poslední milník, který překonal. 

Na nedávném turnaji v čínském Chang-čou vybojoval životní čtvrtfinále a připsal si dosud největší vítězství kariéry: ve velkém stylu přehrál bývalou světovou šestku a wimbledonského finalistu, italského ranaře Mattea Berrettiniho.

Skvělou formu si přivezl i do Šanghaje. V kvalifikaci nabité "tisícovky" neztratil ani set a v prvním kole mu po první sadě pro zranění vzdal domácí Wu I-ping.

V živém pořadí tak Svrčina nepřestává šplhat.

Už je v deváté desítce světového žebříčku a v sobotu ho v nejlidnatějším čínském městě čeká velký duel. Letos podruhé zkusí potrápit hvězdného Medveděva.

Poprvé se potkali v Torontu na konci července a ruský favorit před zápasem se svou typickou upřímností přiznal vlastní nevědomost, které měl posléze tak trochu litovat.

"Vůbec netuším, kdo to je," prohlásil na Svrčinovu adresu.

Teď už to ví dobře. Neznámý Čech ho totiž na kurtu mučil. Co mělo být jasnou záležitostí, proměnilo se z pohledu Medveděva na boj o holé přežití.

Svrčina, tehdy až 120. hráč žebříčku ATP, často zkracoval hru, honil tehdejší světovou čtrnáctku po kurtu a trápil ji skoro dvě hodiny.

Související

Češky součástí tenisového rozkolu. Skreče v jejich zápasech vyvolaly otázky

Barbora Krejčíková

Devětadvacetiletý Rus přitom často propadal zoufalství. Svůj už tak svérázný herní styl v nouzi dovedl k ještě výraznějším podivnostem, to když v jedné fázi zápasu úplně rezignoval na tradiční plochý forhend a na druhou stranu posílal jen málo vídané čopy. 

První sadu Medveděv urval s evidentní úlevou v tie-breaku. Jenže ve druhé se na kurtu mořil ještě víc.

V klíčové osmé hře divoce gestikuloval směrem ke svému týmu po jedné z nejhezčích výměn zápasu: Svrčina si ho kraťasem přitáhl k síti a poté nemilosrdně přehodil.

Čtyři brejkboly v gamu Čech odvrátil, pátý už ne. A Medveděv třemi vyhranými gamy v řadě dokonal závěrečný obrat. 

Radost z vítězství? Prakticky žádná.

V očích Medveděva se zračila prázdnota, po proměněném mečbolu si s vyčerpaným výrazem podržel ruce na spáncích a mumlal si, s největší pravděpodobností nic, čím by svému výkonu jakkoli lichotil.

Svrčinovi ale kredit za výborný výkon neubíral. U sítě mu gratuloval, uznale ho poplácal a nejspíš mu řekl něco zábavného, soudě podle výrazu Čechovy tváře. Medveděv následně Svrčinu vyprovodil z kurtu potleskem.

Související

"To by měli zakázat." Sporný tah Rusce nevyšel, Nosková boří národní rekordy

Linda Nosková, Peking 2025
2:32

Tenisový podzim na CANAL+ Sport

Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.

 
Mohlo by vás zajímat

Češky součástí tenisového rozkolu. Skreče v jejich zápasech vyvolaly otázky

Češky součástí tenisového rozkolu. Skreče v jejich zápasech vyvolaly otázky

"To by měli zakázat." Sporný tah Rusce nevyšel, Nosková boří národní rekordy

"To by měli zakázat." Sporný tah Rusce nevyšel, Nosková boří národní rekordy
2:32

Rychlá pomsta Noskové. Češka si povodila Rusku a je ve čtvrtfinále "tisícovky"

Rychlá pomsta Noskové. Češka si povodila Rusku a je ve čtvrtfinále "tisícovky"
2:32

"Někoho takového nechcete trénovat." Ruská tenisová legenda se navezla do Medveděva

"Někoho takového nechcete trénovat." Ruská tenisová legenda se navezla do Medveděva
Tenis sport Obsah Dalibor Svrčina Daniil Medveděv Přehled zpráv

Právě se děje

před 22 minutami
Poslední jízda vzala Česku zlato. Krejčí je tak vicemistrem světa, Prskavec má bronz
Ostatní sporty

Poslední jízda vzala Česku zlato. Krejčí je tak vicemistrem světa, Prskavec má bronz

České kajakáře předčil na světovém šampionátu v australském Penrithu jen Francouz Titouan Castryck.
před 23 minutami
Stoletý "pravdoláskař" jde k volbám. "Babiše nevolím, často si protiřečí," říká
6:54
Domácí

Stoletý "pravdoláskař" jde k volbám. "Babiše nevolím, často si protiřečí," říká

Aktuálně.cz mluvilo s pamětníkem, který dodnes sleduje politické dění a patří k těm, kteří jednoznačně stojí za podporou Ukrajiny.
před 24 minutami
Spotlight

Ondřej Sokol: Už nechci pracovat s ko***ama. Korektnost vraždí humor

Ondřej Sokol: Už nechci pracovat s ko***ama. Korektnost vraždí humor
37:28
před 24 minutami
Palmovku ovládla atomová bomba a fyzik Oppenheimer. Inscenace nemůže být aktuálnější
Divadlo

Palmovku ovládla atomová bomba a fyzik Oppenheimer. Inscenace nemůže být aktuálnější

Projekt Manhattan režíroval Michal Lang a roli slavného fyzika s patřičným klidem a rozvahou vytváří Jan Teplý.
před 54 minutami
Magazín

Nebála se vybočit z davu. Studentka získala nižší nájem díky pomoci seniorům

Nebála se vybočit z davu. Studentka získala nižší nájem díky pomoci seniorům
Prohlédnout si 8 fotografií
Když se Johana v roce 2020 vrátila z Erasmu, stála před jedním ze zásadních studentských dilemat — kde a za kolik bydlet. Johana však nechtěla jen byt, chtěla smysluplné místo k životu. Inspirována zahraničím, hledala v Praze mezigenerační projekt, kde studenti pomáhají seniorům - a za to bydlí levněji. A tak nakonec tři roky žila mezi důchodci, přímo v domech s pečovatelskou péčí.
"Zaujalo mě, že takové alternativy fungují v zahraničí - hlavně v Nizozemsku či v Německu. Rozhodla jsem se, že tento model zkusím najít i tady," vzpomíná Johana na začátku rozhovoru pro Aktuálně.cz. A tak tehdy třiadvacetiletá studentka četla, zkoumala a hledala, zda podobné modely existují i v Praze, a narazila na projekt mezigeneračního bydlení Prahy 3.
před 1 hodinou
Vězni na mě čuměli, říkali mi doktore, líčí Novotný. Promluvil o hubnutí a kreténech
Politika

Vězni na mě čuměli, říkali mi doktore, líčí Novotný. Promluvil o hubnutí a kreténech

Bývalý řeporyjský starosta prozradil, o kolik kilo zhubnul, zda má v plánu se vrátit do politiky a jak za mřížemi dělal osvětu ke sněmovním volbám.
Aktualizováno před 1 hodinou
Slavný Rus litoval svého výroku, trýzniteli z Česka tleskal. Příběh má druhý díl
Tenis

Slavný Rus litoval svého výroku, trýzniteli z Česka tleskal. Příběh má druhý díl

Grandslamový vítěz Daniil Medveděv versus podceňovaný trýznitel Dalibor Svrčina, díl druhý.
Další zprávy