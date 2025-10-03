Slavný Rus litoval svého výroku, trýzniteli z Česka tleskal. Příběh má druhý díl

Svrčina prožívá životní sezonu, ve třiadvaceti letech prorazil do první světové stovky a jak se zdá z posledních výkonů, nemusí to být poslední milník, který překonal.
Na nedávném turnaji v čínském Chang-čou vybojoval životní čtvrtfinále a připsal si dosud největší vítězství kariéry: ve velkém stylu přehrál bývalou světovou šestku a wimbledonského finalistu, italského ranaře Mattea Berrettiniho.
Skvělou formu si přivezl i do Šanghaje. V kvalifikaci nabité "tisícovky" neztratil ani set a v prvním kole mu po první sadě pro zranění vzdal domácí Wu I-ping.
V živém pořadí tak Svrčina nepřestává šplhat.
Už je v deváté desítce světového žebříčku a v sobotu ho v nejlidnatějším čínském městě čeká velký duel. Letos podruhé zkusí potrápit hvězdného Medveděva.
Poprvé se potkali v Torontu na konci července a ruský favorit před zápasem se svou typickou upřímností přiznal vlastní nevědomost, které měl posléze tak trochu litovat.
"Vůbec netuším, kdo to je," prohlásil na Svrčinovu adresu.
Teď už to ví dobře. Neznámý Čech ho totiž na kurtu mučil. Co mělo být jasnou záležitostí, proměnilo se z pohledu Medveděva na boj o holé přežití.
Svrčina, tehdy až 120. hráč žebříčku ATP, často zkracoval hru, honil tehdejší světovou čtrnáctku po kurtu a trápil ji skoro dvě hodiny.
Devětadvacetiletý Rus přitom často propadal zoufalství. Svůj už tak svérázný herní styl v nouzi dovedl k ještě výraznějším podivnostem, to když v jedné fázi zápasu úplně rezignoval na tradiční plochý forhend a na druhou stranu posílal jen málo vídané čopy.
První sadu Medveděv urval s evidentní úlevou v tie-breaku. Jenže ve druhé se na kurtu mořil ještě víc.
V klíčové osmé hře divoce gestikuloval směrem ke svému týmu po jedné z nejhezčích výměn zápasu: Svrčina si ho kraťasem přitáhl k síti a poté nemilosrdně přehodil.
Čtyři brejkboly v gamu Čech odvrátil, pátý už ne. A Medveděv třemi vyhranými gamy v řadě dokonal závěrečný obrat.
Radost z vítězství? Prakticky žádná.
V očích Medveděva se zračila prázdnota, po proměněném mečbolu si s vyčerpaným výrazem podržel ruce na spáncích a mumlal si, s největší pravděpodobností nic, čím by svému výkonu jakkoli lichotil.
Svrčinovi ale kredit za výborný výkon neubíral. U sítě mu gratuloval, uznale ho poplácal a nejspíš mu řekl něco zábavného, soudě podle výrazu Čechovy tváře. Medveděv následně Svrčinu vyprovodil z kurtu potleskem.
Tenisový podzim na CANAL+ Sport
Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.