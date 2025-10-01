"To by měli zakázat." Sporný tah Rusce nevyšel, Nosková boří národní rekordy

Loňskou sezonu přerovská hráčka ukončila už po US Open, letos na podzim tak neobhajuje žádné body a může poměrně snadno vystoupat tam, kde ještě nebyla.
Nosková tuto výhodu zatím podporuje i solidními výkony, díky kterým aktuálně boří i některé národní rekordy.
Postupem do čtvrtfinále se třeba stala nejmladší českou hráčkou, která kdy došla na China Open mezi osm nejlepších.
A předchozí výhrou nad domácí superstar Čeng Čchin-wen zapsala už desáté vítězství proti hráčkám elitní desítky, což dokázala jako druhá nejmladší Češka po někdejší senzaci Nicole Vaidišové.
Nosková se relativně potichu, bez velkých fanfár stává nejspolehlivější českou tenistkou. Už brzy to může potvrdit vylepšením svého žebříčkového maxima.
Když ve čtvrtfinále porazí britské překvapení Sonay Kartalovou, vlétne do Top 20 a z pozice aktuální národní jedničky sesadí Karolínu Muchovou, která se po nepovedené obhajobě finále propadne minimálně o šest míst.
Středeční výhra Noskové nad Anastasijí Potapovovou 6:2, 6:4 zaujala tenisový svět zejména událostí ze samotného konce duelu.
Když měla česká hráčka servírovat na vítězství v zápase, vzala si Ruska zdravotní timeout a zavolala si na kurt fyzioterapeutku údajně kvůli bolavému rameni.
Tah přitom někteří fanoušci a experti vnímali jen jako snahu dostat Češku z rytmu a vrátit se zpět do takřka ztraceného zápasu.
10 - Since 1990, Linda Noskova (20 years 280 days) is the second-youngest Czech player to claim 10+ career WTA top 10 victories after Nicole Vaidisova (19 years 61 days). Milestone.#ChinaOpen | @ChinaOpen @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/ZggGxhIwN0— OptaAce (@OptaAce) September 29, 2025
"Tohle by měli zakázat," komentoval to na sociální síti X populární novinář José Morgado.
Nosková situaci ustála. V dramatickém posledním gamu odvrátila čtyři brejkboly a Potapovové oplatila porážku z letošního Roland Garros.
Když byla na kontroverzní moment na kurtu tázána, zachovala ledový klid.
"Snažila jsem se dál soustředit na sebe. Věděla jsem, že musím hrát bod po bodu a postupně tak dokončit zápas," prohlásila Češka.
