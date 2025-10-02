Tenis

Češky součástí tenisového rozkolu. Skreče v jejich zápasech vyvolaly otázky

Miroslav Harnoch Miroslav Harnoch
před 1 hodinou
Turnaj plný skrečí, tak nějak by se dal shrnout prozatímní vývoj tenisového podniku v Pekingu. Na přetřes tak opět přišla otázka kalendáře turnajů ATP i WTA, zda hráče a hráčky příliš nedrtí. Hvězdná Číňanka Čeng Čchin-wen ale přispěchala s překvapivým názorem.
Barbora Krejčíková
Barbora Krejčíková | Foto: ČTK / imago sportfotodienst / IMAGO

Hlavní město Číny žije v posledních dnech tenisem. Jannik Sinner už tu stihl oslavit titul, za který dostal 500 bodů do žebříčku, ženy ještě o trofej pro královnu podniku z kategorie WTA 1000 bojují.

Obě klání ale mají jedno společné, v pavoucích se to hemží jednou skrečí za druhou. Turnaj ATP evidoval tři, z nichž jedna byla od Jakuba Menšíka.

Ještě drastičtější je situace na okruhu WTA. Na programu jsou teprve čtvrtfinále a už zápas předčasně ukončilo pět hráček. I tady je to s českou stopou kvůli vzdání Barbory Krejčíkové.

Další dvě Češky skreči soupeřek přihlížely. Karolína Muchová při bolestech Pauly Badosaové a Linda Nosková byla u smutného konce domácí hvězdy Čeng Čchin-wen.

Okamžitě se rozhořela otázka, co za tím stojí a zda se na hráčkách podepisuje náročná sezona.

"Se všemi těmi povinnými turnaji od WTA je tahle část sezony šílená. Na asijském turné je to vůbec nejtěžší. Máte pocit, že sezona brzy skončí, ale ve skutečnosti je před vámi ještě hodně velkých turnajů a musíte to tlačit dál," vysvětlila Polka Iga Šwiateková.  

Ve 24 letech patří k mladším tenistkám na okruhu, ale sama cítí, že se blíží doba, kdy bude muset víc kalkulovat s tím, kolik turnajů zvládne za rok odehrát. Jinak to její tělo také nevydrží.

"Nevím, jak bude má kariéra za pár let vypadat, ale nemyslím si, že je reálné, aby dlouhodobě nějaká z hráček vměstnala do rozpisu ještě šest turnajů kategorie 500 k těm největším, které se hrají. Zbyde nám jen to, nestarat se o pravidla a myslet na své zdraví," dodala bývalá světová jednička.

Číňanka Čchin-wen jí v tomhle ale oponovala a nemyslí si, že by sezona byla až tak náročná. V jejím případě prý šlo o něco jiného.

"Vracím se na okruh po operaci a asi jsem to uspěchala. Na druhou stranu toho nelituju, protože jsem už potřebovala otestovat, jak na tom mé tělo je," uvedla.

Sama si prý neustále se zpřísňující pravidla WTA vůbec nepřipouští. "Prostě takový je svět profesionálního tenisu a jak je vidět, ty nejsilnější z nás to zvládají," prohlásila olympijská vítězka z Paříže.

Tenisový podzim na CANAL+ Sport

Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.

 
Tenis

