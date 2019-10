Šampion s kovovou kyčlí. Překvapený Murray je po dvou a půl letech ve finále

Bývalá světová jednička Andy Murray si na halovém turnaji v Antverpách zahraje po dvou a půl letech ve finále.

Posledním soupeřem britského tenisty vracejícího se po druhé operaci kyčle bude další trojnásobný grandslamový šampion Stan Wawrinka ze Švýcarska.

Dvaatřicetiletý Murray porazil v dnešním semifinále 3:6, 7:5, 6:2 Francouze Uga Humberta a zaznamenal s přehledem největší úspěch od lednové operace kyčle, jež mu zachránila kariéru. Finále turnaje ATP Tour hrál dvojnásobný olympijský šampion naposledy v březnu roku 2017 v Dubaji, kde získal 45. titul.

"Byla to dlouhá cesta, než jsem se dostal zpátky až sem. Rozhodně jsem nečekal, že to přijde tak brzo poté, co jsem začal znovu hrát. Je to pro mě velké překvapení," přiznal Murray.

O dva roky starší Wawrinka porazil v semifinálovém souboji generací 6:3, 6:2 osmnáctiletého Itala Jannika Sinnera a v neděli bude usilovat o první titul na okruhu od triumfu v Basileji v roce 2017.

"Stan je výborný hráč. V minulosti jsme svedli hodně bitev na velkých turnajích. A na French Open 2017 to bylo zrovna proti němu, kdy začaly moje problémy s kyčlí. Tehdy jsme hráli v semifinále těžký pětisetový zápas a noha se z toho vlastně už nevzpamatovala," vzpomínal Murray.

Wawrinka získal 81 procent míčků po svém prvním podání a Sinnera, jenž byl nejmladším semifinalistou na okruhu za posledních pět let, porazil za 65 minut. Letos už hrál finále v únoru v Rotterdamu, kde podlehl Francouzi Gaëlu Monfilsovi.

Tenisový turnaj mužů v Antverpách (tvrdý povrch, dotace 711.275 eur):

Dvouhra - semifinále:

Wawrinka (4-Švýc.) - Sinner (It.) 6:3, 6:2, Murray (Brit.) - Humbert (Fr.) 3:6, 7:5, 6:2.