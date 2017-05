Prvomájové trable tenistek: Vondroušovou braly křeče, Plíšková si v hodnocení nebrala servítky

před 33 minutami

Markéta Vondroušová a Karolína Plíšková připravily tenisovým fandům v pražské Stromovce v pondělním prvním kole turnaje WTA krušné chvilky. Zatímco první se dokázala z problémů vyhrabat, hlavní hvězda podniku překvapivě skončila na raketě Camily Giorgiové.

Praha - Byl to hodně rozpačitý úvodní den tenisového J&T Banka Prague Open. První máj naplnil dvouapůltisícové tribuny na centrálním dvorci v pražské Stromovce k prasknutí, fanoušci však uviděli nejprve doslova křečovitý obrat Markéty Vondroušové a pak překvapivý konec nasazené jedničky a hlavní hvězdy turnaje Karolíny Plíškové.

Kolem pondělní jedenácté hodiny v areálu Sparty teprve vrcholila kvalifikace do hlavní soutěže, když už turnikety hlásily pořadatelům strop a před branami se řadili zklamaní fandové, kteří doufali, že se ještě nějaké to místečko uvolní a ke kurtům se dostanou.

Ovšem většina z nich postávala před plotem marně. Hlavním bodem programu prvního květnového dne byl totiž zápas úvodního kola Karolíny Plíškové, světové trojky a v očích mnohých odborníků hlavní kandidátky na uvolněný post světové jedničky. Takové lákadlo si odpoledne nechal ujít z hlavní montované tribuny málokdo.

Bohužel česká tenistka jim v duelu s Italkou Camilou Giorgiovou moc radosti neudělala. Sice dokázala ze stavu 1:4 srovnat první sadu na 4:4 a nakonec ji dovedla i do tiebreaku, ale ten už nezvládla, stejně jako set druhý.

"Byl to můj nejhorší zápas letos. Dalo se určitě hrát mnohem lépe. Necítila jsem se dobře ani pohybově, ani z hlediska úderů. Ona navíc hrála dobře, co ji znám, určitě nadstandardně. Dobře servírovala a měla to ve svých rukou," řekla pak novinářům po zápase Plíšková.

Atmosféru zažila vítězka předloňského ročníku tohoto podniku výbornou. Vedle hlasitého povzbuzování si mohla při každé výměně stran vychutnat pohled velkou českou vlajku visící přes zábradlí s nápisem "Louny", odkud dvojčata Plíškova pochází.

"Ani si nejsem jistá, že mi atmosféra, která na turnaji je, pomohla. Spíš to trošku zhoršila," přiznala pětadvacetiletá hráčka.

Italka na druhé straně vypadala energičtěji a lépe se pohybovala. "V pátek jsem se vracela ze Stuttgartu, v sobotu jsem měla volno a v neděli jeden trénink, chtěla jsem hrát už v pondělí, protože v úterý mělo být horší počasí. Kdo ví, možná by mi ten jeden den navíc pomohl, ale to se už bavíme teoreticky," uvedla Češka.

Konec v prvním kole je pro ni nejhorším výsledkem sezony, na antuce vyhrála v součtu dvou turnajů jediný zápas a rázem se zdá, že by myšlenky tenisové veřejnosti na její posun do čela světového žebříčku měly být střízlivější.

"Na antuce opravdu nečekám zázraky, nepose.. se z toho, i když takovéhle výkony nechci podávat ani na ní," nešetřila peprnými výrazy v hodnocení.

Dva dny volna a pak rychle do Madridu

Klid jí může přinášet i to, že po zbytek antukových týdnů neobhajuje žádné body, i loni končila v Madridu, Římě i na French Open po prvních zápasech. Antuka je jejím prokletím.

"Pohybuju se na ní nejistě. Nejlepší je pro mě beton, kde se můžu zapřít. Bylo vidět, že spoustu míčů, které letěly kolem mě, jsem skoro neměla."

Teď si dá dva dny volna a ve středu odletí do Madridu, kde začne další díl přípravy na hlavní cíl antukové části sezony, tedy French Open. "Cíl je Paříž, tady jsem moc nepotrénovala, tak zkusím stabilizovat výkony a věřím, že se můžu zlepšit," dodala.

Ještě před ní zabrnkala na nervy divákům sedmnáctiletá česká hvězda posledních týdnů Markéta Vondroušová. Jenže zatímco Plíšková s 99. ženou světa prohrála, tenistka ze Sokolova si nakonec další skalp hráčky z první stovky přeci jen připsala, když přehrála Carinu Witthöftovou z Německa po stech 6:7, 7:5 a 6:2.

Přitom to vypadalo na krátký proces, než stihli diváci rozkoukat a najít si své místo, vedla Češka už 4:0. "Hrála jsem fakt dobře, nekazila, zabíjela míče, pak se ale soupeřka zvedla a já míň tlačila," vysvětlovala Vondroušová, proč nakonec ztratila první sadu v tiebreaku.

Vondroušová: Ráda bych si zahrála s Wozniackou

Obhájit druhé kolo však moc chtěla, a tak na kurtu musela strávit dvě a půl hodiny, aby dokonala obrat. Během pár gemů ji už braly křeče do nohou. "Mám už toho za poslední dobu docela dost, bylo znát, že mám tuhé nohy," uvedla svěřenkyně Jiřího Hřebce a Zdeňka Kubíka, která už letos nahrála 47 zápasů včetně dvou ve Fed Cupu.

Teď ji čeká den volna, kdy může nastudovat příští soupeřku, tou bude buď Slovenka Jana Čepelová, nebo Ana Konjuhová z Chorvatska. "Obhájila jsem, už můžu body jen připisovat. Uvidíme, něco vymyslíme, určitě mě čeká náročný zápas, záleží, jak na tom budu fyzicky," řekla.

Má ale velkou motivaci uspět, v následném čtvrtfinále by totiž mohla vyzvat bývalou světovou jedničku Caroline Wozniackou. "Ráda bych si s ní zahrála, přijde mi sympatická, i se mi líbí její tenis, ale uvidíme, nemusí to vyjít," je zatím opatrná.

Snad bude úterní program bohatší na české úspěchy, do akce jde rovnou pět domácích želízek, Barbora Strýcová, Kateřina Siniaková, Lucie Šafářová, Lucie Hradecká a Kristýna Plíšková.

