Federera pořád straší vousaté porážky s Berdychem. A cítí se, jako by strávil noc po klubech

před 47 minutami

Ve čtvrtfinále turnaje v Miami se dnes večer utkají Švýcar Roger Federer a Čech Tomáš Berdych.

Miami - Třiadvacetkrát už stáli proti sobě. Třiadvacetkrát byl Tomáš Berdych outsiderem. Z toho šestkrát ovšem ze sebe dokázal tuhle nelichotivou nálepku strhnout a Rogera Federera překvapit. Naposledy se mu povedlo porazit legendu všech tenisových legend před čtyřmi roky. Švýcara, držitele rekordních osmnácti grandslamových titulů, tehdy přetlačil v semifinále turnaje v Dubaji.

Nyní přichází čtyřiadvacátý vzájemný duel a Federer v něm bude favorizován nepochybně drtivým způsobem. Obzvlášť s přihlédnutím k tomu, jak famozní formou se pětatřicetiletý tenista v první čtvrtině sezony prezentuje.

Naopak Berdych pod vedením nového kouče Gorana Ivaniševiče stále trochu tápe. Navíc v čerstvé paměti zůstává jednoznačná porážka, kterou od švýcarského borce inkasoval v lednu na Australian Open. Tam Čech neměl proti bezchybně hrajícímu sokovi ani tu nejmenší šanci.

Karty jsou rozdány jasně a Federer to dobře ví. Že by ovšem svého soupeře jakkoli podcenil? Nehrozí. Na to je rodák z Basileje až příliš chytrý.

"Jasně, že bych si přál, aby to byl stejný zápas jako v Austrálii. Jenže vím, že nebude. Bude to hodně těžké utkání," řekl Federer. A stejně jako před utkáním v Melbourne připomněl porážky, jež v duelech s Berdychem utrpěl. Jako by zapomněl na těch celkově sedmnáct vítězných duelů a na současnou sérii sedmi úspěchů nad českou jedničkou v řadě za sebou.

"Tomáš mě již několikrát dokázal porazit, ať už to bylo na olympiádě, na Wimbledonu nebo na US Open," připomněl Federer slavné zápasy z let 2004, 2010 a 2012.

"Vždy to byl v některém z velkých zápasů, takže vím, že Tomáš je takových výkonů schopný znovu," dodal Švýcar a přidal k dobru ještě dvě další porážky, právě v Miami v roce 2010 a v Cincinnati o rok později.

"Tady v Miami tehdy Tomáš dokonce odvracel mečboly," zavzpomínal na úžasnou bitvu, kterou Berdych ovládl po setech 6:4, 6:7, 7:6. "Zkrátka nebude to nic lehkého, to je mi jasné. I on se musí znovu drát žebříčkem nahoru poté, co utrpěl několik nečekaných porážek. Bude to pro něj velký duel," vysvětlil momentálně šestý hráč světového žebříčku.

What's cooler than being cool? Being Roger Federer.



Catch him during tomorrow's day session: https://t.co/gfjoUMULRr pic.twitter.com/2CJzsaoqqR — Miami Open (@MiamiOpen) March 29, 2017

Federer, stejně jako světová čtrnáctka Berdych, zatím v Miami neztratil ani set. Vítěznou sérii už prodloužil na šestnáct zápasů a svou současnou formu si užívá. To ale rozhodně neznamená, že v pětatřiceti letech necítí únavu. Švýcar přiznal, že mu zápas osmifinále proti Španělu Robertu Bautistovi sebral spoustu sil.

"Probudit se ráno po takovém brutálním zápase je stejné, jako když se druhý den probudíte po noci strávené po klubech," svěřil se tenisový polobůh. "Už to není to samé, když jste starší, však víte. Je to dobrý příklad, protože každý z nás ten pocit moc dobře zná," smál se Federer.

Duel proti Bautistovi nakonec rozhodl ve dvou tie-breacích a na kurtu strávil dvě hodiny. "Byl jsem pak velmi unavený, ale v samotném zápase jsem se cítil dobře. Výhra mě potěšila, protože soupeř byl obtížný. Roberto útočil, a i když jsem vytáhl skvělou hru, tak se často dokázal ubránit," pochválil osmnáctého hráče žebříčku.

Roger #Federer has won his last 14 sets against Tomas #Berdych.



Will the trend continue in their Miami QF?

More >>> https://t.co/38a143s3Q1 pic.twitter.com/ilydVffzTw — Live Tennis (@livetennis) March 30, 2017

Federer je každopádně v roce 2017 zjevením. Jeho návrat do absolutní světové špičky už předpokládal jen málokdo. A švýcarský elegán několikrát přiznal, že ani on od sebe už podobné mistrné výkony neočekával.

"Jestli teď předvádím svůj nejlepší tenis? To je těžká otázka. V těch svých dominantních letech jsem jednou prohrál čtyři zápasy za rok a v následující sezoně jen pět. V těch dvou ročnících jsem vyhrál asi 150 zápasů a prohrál jich méně než deset. Je obtížné cítit se lépe než tehdy," poukázal na své zlaté časy.

Na druhou stranu je ale sám překvapen z kvality své útočné hry, která se letos dokázala dostat na novou úroveň. "Ve čtyřiadvaceti jsem hrál jinak, technika se mi průběžně mění. Teď ale vnímám, že při útočné hře je to možná ještě lepší, že některé věci dělám lépe, než kdykoli předtím," prohlásil Federer.

autor: Aleš Vávra | před 47 minutami