Revoluce v Davis Cupu? Jde jen o peníze a navíc jsou změny proti fanouškům, říká Novák

Legendární Davis Cup se má od příští sezony výrazně změnit. Podobně jako Fed Cup, ve kterém v posledních letech absolutně dominují české tenistky. Návrhy úprav ale vzbuzují odpor u bývalých tenistů. Například u jednoho z nejlepších českých hráčů minulosti Jiřího Nováka.

Praha - Závěrečný turnaj čtyř nejlepších týmů na neutrální půdě, jak ve Fed Cupu, tak v Davis Cupu. Smrštění duelů slavné mužské týmové soutěže do dvou dnů a na dva vítězné sety.

Takové jsou revoluční návrhy, které mohou být schváleny už pro příští tenisovou sezonu. Podle zákulisních informací velmi reálně. Mezinárodní tenisová federace ITF definitivně rozhodne v srpnu.

Už teď ale diskutované změny vyvolávají velké emoce. A to pochopitelně i v českém tenisovém prostředí, kde zejména v posledních letech popularita Fed Cupu i Davis Cupu dosahuje maximální úrovně.

Bývalý tenista Jiří Novák vyjádřil pro deník Aktuálně.cz značné znepokojení. Pokud ke změnám dojde, půjde podle něj o závažné znehodnocení tradičních národních bitev.

"Ty návrhy jsou prostě nešťastné. Strašně se ustupuje hráčům. To jsou přece soutěže, které se hrají pro lidi," řekl někdejší pátý hráč světa. "Já Davis Cup hrál dvanáct let, miloval jsem ho. Je to pro mě posvátná soutěž," prohlásil.

Změny se přitom primárně chystají proto, aby byla tato tradiční klání atraktivnější a schůdnější pro ty největší hvězdy, které je často vynechávají, kvůli svému nabitému osobnímu tenisovému programu.

"Já se ptám: Proč? Každý hráč si může ten čas udělat, může vynechat turnaj. Tenisté neustále brblají, že mají náročný plán. A pak jdou hrát po konci sezony skoro měsíc asijskou ligu. Ta absolutně postrádá jakoukoli prestiž, zato jsou v ní neskutečné peníze," vypíchl Novák hlavní důvod, proč podle něj tenisové stars stále častěji svou účast v Davis Cupu, potažmo Fed Cupu zvažují.

"Každý to vidí, že to bojkotují čím dál častěji. Jdou hrát třeba jen první kolo, nebo potom baráž o udržení. Aby si splnili povinnost. Je to smutný příběh," uvedl muž, který v roce 2004 v Davis Cupu v Brně dokázal porazit slavného Rafaela Nadala.

Sám se na reprezentaci vždycky těšil. A pokud jen trochu mohl, neodmítl. "Ani v nejmenším mi to nevadilo, bylo mi jedno, kdy se hraje. Vždyť je to třikrát do roka, tak prostě jedu reprezentovat. Přijde mi, že za nás hráli Davis Cup úplně všichni."

Novákovi přijde nešťastný zejména nápad na pořádání závěrečného turnaje Final Four. Ten by se hrál na neutrální půdě, čeští fanoušci ať už fedcupového nebo daviscupového týmu, by si v tom případě neužili rozhodující bitvy třeba v Praze nebo Ostravě, ale museli by vážit cestu do jiné země. Podpora příznivců by tak rozhodně nebyla ideální.

"Tohle jde dokonce přímo proti fanouškům, nechápu to. V tom je kouzlo těch soutěží, že se hraje s nějakým soupeřem doma a když ho tým potká podruhé, tak zase venku. Je v tom ta reciprocita," poznamenal Jiří Novák.

Semifinalista Australian Open z roku 2002 uznává, že vinu na současných tahanicích mají složité vztahy mezi organizací ITF na jedné a organizacemi ATP a WTA na druhé straně.

"Já bych byl pro, aby se zachoval stejný model, jaký funguje teď. Ale třeba s tím, že by vznikla dohoda s ATP a kolem termínů Davis Cupu by se udělal volnější program co se týče turnajů. Změny nechci, pro mě jsou prostě týmové soutěže srdcová záležitost," uzavřel Novák.

autor: Aleš Vávra

