Plíškové ubyla neoblíbená soupeřka, Radwaňská nečekaně končí už ve druhém kole

Melbourne - Třetí nasazená Agnieszka Radwaňská z Polska vypadla na tenisovém Australian Open už ve druhém kole. Loňskou semifinalistku úvodního grandslamu sezony dnes v Melbourne porazila 6:3, 6:2 chorvatská veteránka Mirjana Lučičová-Baroniová.

Devětasedmdesátá hráčka světového žebříčku papírovou favoritku doslova přestřílela. Lučičová-Baroniová zaznamenala 33 vítězných úderů oproti pouhým osmi Radwaňské a zápas ukončila po 62 minutách.

Čtyřiatřicetiletá Chorvatka postoupila do třetího kola Australian Open poprvé v kariéře. Jejím maximem v Melbourne bylo dosud druhého kolo z premiérové účasti v patnácti letech v roce 1998.

"Je to úžasné. Bože, už je to tak dlouho, co jsem vyhrála jeden nebo dva zápasy. V Austrálii je to vlastně poprvé. Zdá se, že jak jsem starší, tak jsem lepší," uvedla Lučičová-Baroniová, jež se postarala v dosavadním průběhu turnaje o největší překvapení v ženské dvouhře.

Někdejší zázračné tenisové dítě vyhrálo právě při debutu v Austrálii před 19 lety deblový titul po boku Martiny Hingisové. O rok později si Lučičová zahrála semifinále wimbledonské dvouhry, pak však přišla období neúspěchů a léta, kdy z WTA Tour prakticky zmizela. "Dnes jsem uvolněnější. Říkala jsem si na kurtu, nestresuj se, buď v pohodě," uvedla rodačka z Dortmundu.

Porážka Radwaňské je dobrou zprávou pro českou favoritku Karolínu Plíškovou. Ta teoreticky na světovou trojku mohla narazit ve čtvrtfinále, a protože s ní má výrazně negativní bilanci (0:7), jistě uvítá, že v této fázi turnaje může narazit na pro ni přijatelnější soupeřku. Tou by alespoň podle nasazení mohla být turnajová čtrnáctka Jelena Vesninová.

