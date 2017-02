Plíšková o svém tornádu: Muguruzaová už byla dost naštvaná, nevěří si na mě

před 55 minutami

V souboji týmových jedniček nebylo co řešit. Plíšková excelovala a Češky jsou jediné vítězství od postupu do semifinále.

Ostrava - Měl to být dramatický, vyrovnaný, dlouhý, náročný duel týmových jedniček a hráček první světové desítky. Přetahovaná o každý fiftýn, podobně jako před pár měsíci v základní skupině Turnaje mistryň. Nakonec ale fanoušci v Ostravar aréně viděli jednoznačný debakl.

Šampionka loňského French Open Garbiňe Muguruzaová se musela hluboce sklonit před uměním Karolíny Plíškové. A Češky jsou jediné vítězství od postupu do semifinále Fed Cupu.

Plíšková strávila na kurtu jen hodinu a mohla být se svým výkonem bezezbytku spokojená. "Dnes už to bylo lepší, no," lakonicky zahlásila po utkání. Stejně jako včera byla finalistka loňského US Open samý úsměv. Oproti sobotě se z herního pohledu výrazně zvedla.

"Včera to byla taková povinnost, která mě svazovala. Protrpěla jsem si to, sobota proti dvojce je vždy těžší. Ale dnes už jsem se cítila o hodně lépe. Hra se zvedla, proti lepším hráčkám se zvedá úroveň celé mé hry," vysvětlila Plíšková po vítězství 6:2, 6:2.

Cenila si toho, že si zápas ani na okamžik nezkomplikovala. Servis ztratila poprvé až za stavu 5:1 ve druhé sadě. Vzápětí ale Muguruzaovou znovu zdrtila na returnu a duel definitivně rozhodla. "Pár gemů jsme se tahaly, hlavně na začátku setů. Ale já je zvládla lépe a ona potom šla psychicky dolů."

Španělská hvězda skutečně působila až otráveně. Nevěděla, co si s takřka dokonalou hrou aktivní soupeřky počít. "Na konci setů už byla hodně naštvaná. Myslím si, že měla v hlavě tu naší vzájemnou bilanci. Ví, že mě její hra sedí a že naopak pro ni je ta moje nepříjemná," všimla si světová trojka.

Před utkáním věděla, že musí Muguruzaovou zatlačit dřív, než se o totéž pokusí ona. Servis fungoval na výbornou a return oproti sobotě Plíšková obdivuhodně zlepšila. "Bylo to o hodně lepší, ona rychle podávala a to se mi pak returnuje lépe," podotkla.

Španělka dodnes ve Fed Cupu ani jednou neprohrála. Teprve v sobotu proti Barboře Strýcové ztratila svůj vůbec první set. "Já tyhle statistiky nějak neřešila. Spíš jsem se upínala na tu statistiku, kterou máme mezi sebou," připomněla Plíšková, že s Muguruzaovou prohrála jen jednou ze šesti duelů.

Hrdinka tohoto fedcupového víkendu po utkání zadoufala, že duel skončí už po čtvrté dvouhře. "Barče věřím," nezapochybovala. A pochválila fanoušky.

"Mexické vlny jsem na tenise asi ještě nezažila." Ji i celý fedcupový tým potěšil videovzkaz Petry Kvitové, který před utkáním běžel na kostce umístěné u stropu ostravské haly.

"Viděla jsem to, docela nás to překvapilo, protože nám o tom nikdo nic neříkal. Samozřejmě od Petry bylo hrozně hezké, že na nás myslela a fandila, i když tu nemohla být," uvedla Plíšková.

