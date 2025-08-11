Tenis

Ona odtud ještě nemá titul? Muchová udivila unikátní statistikou i kuriózním úderem

před 3 hodinami
Vypadá to, jako by pomalu zase startovala motory, a znovu se bod po bodu blíží první desítce žebříčku. Uzdravená Karolína Muchová opět sbírá vítězství na WTA a udivuje fanoušky i odborníky tenisovým uměním. Po triumfu v Cincinnati nad Caroline Garciaovou překvapila i nevídanou statistikou, kterou se nemůže pochlubit žádná hráčka na okruhu.
Sestřih utkání Karolíny Muchové proti Caroline Garciaové | Video: CANAL+ Sport 2

Na druhé kolo to nebyla vůbec snadná překážka. Muchová se postavila soupeřce, která se loučí s kariérou a jež před třemi lety na tomto turnaji triumfovala. 

Proti Francouzce musela vyhrát dva tie-breaky, aby se dostala dál. 

"Zápas byl těžký, míče tady docela lítají, bylo složité najít nějaký rytmus. Snažila jsem se soustředit na každý balón a dostat ho vždycky do kurtu. Zredukovala jsem i chyby, což asi v těch zkrácených hrách rozhodlo," přiznala Muchová v rozhovoru na kurtu.

Že míče v Cincinnati opravdu lítají se přesvědčila hned ve druhém setu. Soupeřka jí pod nohy poslala jedovatý return, který Češka odpálila halfvolejem. Míč vystřelil vysoko do vzduchu a nakonec spadl přesně na pásku, odkud se převalil na stranu Garciaové. 

Ta sice netradiční "kraťas" ještě doběhla, ale Muchová ji pak překonala vítězným lobem a vysloužila si ovace diváků.

"Je to tady velká zábava. Venku na hřišti hrajeme fotbal, celkově si tady to zázemí hodně užívám. Je to trochu jiný klub, jiný turnaj. Je úžasné, jak se to tady za ten rok ještě posunulo, ale lidi jsou tu pořád stejní a skvěle nás podporují," chválila publikum.

Není divu, že to tu má olomoucká tenistka ráda, před dvěma lety hrála v Ohiu finále. I proto statistický server OptaAce přišel se zajímavými čísly. 

Podle nich neexistuje hráčka, která by měla lepší procentuální úspěšnost výher na turnajích z kategorie WTA 1000, aniž by ho někdy vyhrála, než právě Češka. 

Také španělský tenisový portál Punto de Break se podivil, že taková hráčka ještě nevyhrála titul na tisícovce a označil aktuální světovou čtrnáctku za "tenistku, která by si titul aktuálně nejvíce zasloužila". 

Na velký triumf aktuálně čeká i proto, že jí její tělo neustále vystavuje stopku, sotva nastartuje formu. Však během nedělního zápasu proti Garciaové se to na síti X hemžilo vtípky fanoušků, kteří doslova tajili dech, když na kurt přišli zdravotníci. U Muchové ovšem nezastavili a pokračovali dál k lavičce Francouzky.

I letos musela Muchová na dvou grandslamech za sebou hrát pouze jednoručný bekhend, protože ji bolest v levém zápěstí neumožnila chytit raketu do obou. Přesto zůstává klidná a pokorná, i když ji zranění neustále limitují.

A právě na to se jí moderátor po zápase zeptal, jestli je vůbec něco, co ji dokáže rozhodit a naštvat. 

"Když někdo nahlas žvýká a mlaská u jídla, to mě otravuje. Možná bych přišla i na další příklady, ale moc jich není," smála se.

Její příští soupeřkou bude opět Francouzka, i když tentokrát původem z Ruska: Varvara Gračovová. 

