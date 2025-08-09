"To se nevidí." Krejčíková na houpačce, Američanka vystřihla groteskní minelu

Nasekala osm dvojchyb, šestkrát přišla o podání, v prvním setu málem ztratila náskok 5:0, ve druhém jí zase nestačilo vedení 3:0 se dvěma brejky.
Nakonec ale Barbora Krejčíková spláchla Parksovou kanárem ve třetí sadě.
"Tohle byl docela zápas," poznamenal na sociální síti X populární tenisový novinář José Morgado a vyjmenoval všechny bizarní zvraty a statistiky podivného duelu.
Z šestadvaceti gamů jich hned patnáct získala hráčka na returnu. Krejčíková sebrala Parksové podání v devíti případech. "Češka překonává Američanku v zápase, který naplnil definici houpačky," uvedla asociace WTA.
Podle oficiálních statistik Krejčíková nezaznamenala ani jediné eso, na konci druhé sady ale došlo k momentu, který by se za eso považovat dal. Po podání české tenistky totiž Parksová k překvapení všech chytila míč do ruky.
Byla přesvědčená, že šlo o aut, opakovaný záběr jí ale usvědčil z omylu.
"To se jen tak nevidí," glosoval komentátor v přímém přenosu groteskní minelu Američanky.
😭😭😭 https://t.co/ve4UwtkuGz pic.twitter.com/NyG2vLdK0L— Owen (@kostekcanu) August 9, 2025
Krejčíková porazila čtyřiadvacetiletou tenistku z Atlanty i podruhé v kariéře a po setech 6:4, 4:6, 6:0 postoupila do druhého kola, ve kterém se střetne s Elinou Svitolinovou.
Zatímco Ukrajinka v aktuálním žebříčku figuruje na 13. místě, dvojnásobná grandslamová vítězka v singlu Krejčíková klesla po nepovedené obhajobě wimbledonského titulu až na současnou 80. příčku.
Přesto pochopitelně nebude jednoznačnou outsiderkou.
Svitolinovou přehrála v obou dosavadních zápasech: poprvé během senzační jízdy za titulem na Roland Garros 2021, podruhé pak znovu na pařížské antuce, loni na olympiádě. Na tvrdém povrchu se obě tenisové hvězdy utkají poprvé.
Barbora Krejčíková 🇨🇿 zvládla svůj vstup do turnaje v Cincinnati! 🤩— CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) August 9, 2025
O vítězství musela rozhodnout až třetí sada, ve které už česká hráčka jasně dominovala a soupeřce dokonce nadělila kanára. 😎
V dalším kole Češka vyzve nasazenou desítku 🇺🇦 Elinu Svitolinu! 💪 pic.twitter.com/dkz1zvGmNN