"To se nevidí." Krejčíková na houpačce, Američanka vystřihla groteskní minelu

před 3 hodinami
Česká tenistka Barbora Krejčíková zvládla vstup do velkého turnaje v americkém Cincinnati, její duel proti domácí Alycii Parksové ale postrádal jakoukoli konzistenci a připomínal horskou dráhu. Střetnutí plné omylů ukončila česká favoritka famózní sérií a vysloužila si souboj s hvězdnou Ukrajinkou.
Alycia Parksová v duelu s Barborou Krejčíkovou.
Alycia Parksová v duelu s Barborou Krejčíkovou. | Foto: Reuters

Nasekala osm dvojchyb, šestkrát přišla o podání, v prvním setu málem ztratila náskok 5:0, ve druhém jí zase nestačilo vedení 3:0 se dvěma brejky.

Nakonec ale Barbora Krejčíková spláchla Parksovou kanárem ve třetí sadě. 

"Tohle byl docela zápas," poznamenal na sociální síti X populární tenisový novinář José Morgado a vyjmenoval všechny bizarní zvraty a statistiky podivného duelu.

Z šestadvaceti gamů jich hned patnáct získala hráčka na returnu. Krejčíková sebrala Parksové podání v devíti případech. "Češka překonává Američanku v zápase, který naplnil definici houpačky," uvedla asociace WTA.

Podle oficiálních statistik Krejčíková nezaznamenala ani jediné eso, na konci druhé sady ale došlo k momentu, který by se za eso považovat dal. Po podání české tenistky totiž Parksová k překvapení všech chytila míč do ruky.

Byla přesvědčená, že šlo o aut, opakovaný záběr jí ale usvědčil z omylu.

"To se jen tak nevidí," glosoval komentátor v přímém přenosu groteskní minelu Američanky.

Krejčíková porazila čtyřiadvacetiletou tenistku z Atlanty i podruhé v kariéře a po setech 6:4, 4:6, 6:0 postoupila do druhého kola, ve kterém se střetne s Elinou Svitolinovou.

Zatímco Ukrajinka v aktuálním žebříčku figuruje na 13. místě, dvojnásobná grandslamová vítězka v singlu Krejčíková klesla po nepovedené obhajobě wimbledonského titulu až na současnou 80. příčku.

Přesto pochopitelně nebude jednoznačnou outsiderkou.

Svitolinovou přehrála v obou dosavadních zápasech: poprvé během senzační jízdy za titulem na Roland Garros 2021, podruhé pak znovu na pařížské antuce, loni na olympiádě. Na tvrdém povrchu se obě tenisové hvězdy utkají poprvé.

 
