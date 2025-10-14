Nádherný tenis, ale kde jsou diváci? Derby českých hráček v Číně budilo emoce

Zatímco Vondroušová se na okruh vrací poté, co předem vzdala čtvrtfinále US Open kvůli bolavému kolenu, Muchová zase nedohrála poslední zápas ve Wuchanu.
Jak příznačné pro obě bývalé členky top 10, které celou kariéru neustále brzdí zranění nebo dokonce zastávky na operačním sále.
"Když jsme viděly los, nebyly jsme zrovna nadšené. Markéta je skvělá hráčka, jsme ze stejného klubu, jsme velké kamarádky a hned první den tady jsme spolu trénovaly, a když jsme viděly první kolo, hned jsme říkaly, že tohle jsme vážně nechtěly," přiznala Muchová v pozápasovém rozhovoru.
Zápas, ve kterém nebyla nouze o pohledné delší výměny dvou technicky skvěle vybavených hráček, nakonec lépe zvládla právě ona.
"Maky se vrací po zranění, dlouho nehrála, v tom byla výhoda na mé straně. I tak je ale vždycky nebezpečná a já jsem ráda, že jsem to zvládla ve dvou setech," pochvalovala si vítězka.
Jejich vzájemný duel rezonoval i na sociálních sítích. Oficiální kanál WTA na síti X dokonce zhodnotil, že duel Muchové a Vondroušové nabídl přímo nádherný tenis.
Jedna z fanynek si zase postěžovala na nedůstojnou kulisu tak kvalitního zápasu.
So sad there's not a packed full stadium for Vandrousova/Muchova...— SiscoEyeballs (@sisco_iT) October 14, 2025
The last game of set 1 was bonkers exactly what you expect in this match #NingboOpen pic.twitter.com/BebjMtZUC4
"Poslední game prvního setu byl šílený, přesně jak se od tohoto utkání očekává. Je smutné, že na něj není plný stadion," napsala na síti X fanynka s přezdívkou Sisco.
Tribuny velkého moderního stadionu v Ning-po zely většinou prázdnotou až na pár hloučků po stranách kurtu.
"Každopádně těm, kteří fandili, díky za podporu. Musím říct, že jsem si už jeden den stihla projít starou část města, a poprvé v životě to tu trochu prozkoumat," prozradila Muchová.
"Vyzkoušela jsem tradiční kuchyni, kávu, malování obrazů, bylo to fajn," pochvalovala si.
Na tribuně se mihla i Kateřina Siniaková a další hráčky, které se přišly podívat na ryze český souboj.
"Je to milé podporovat se takhle navzájem. Ono je to sem na centrkurt blízko z klubu a hotelu, tak proč se nepřijít podívat na jiné zápasy. Taky to občas dělám," přiznala Muchová.
Její další soupeřkou bude Ruska Diana Šnajderová, která od srpna vyhrála pouze dva zápasy a v posledních týdnech se na okruhu trápí. Muchová proti ní ještě nikdy nenastoupila.
Tenisový podzim na CANAL+ Sport
Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.