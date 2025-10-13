Tenis

Zvíře, říkají o Siniakové. Dojala další partnerku a vyvolala rozruch rozhodnutím

Aleš Vávra Aleš Vávra
před 1 hodinou
Pokud náhodou existoval v tenisovém prostředí zapřisáhlý skeptik, který stále pochyboval o deblové výjimečnosti Kateřiny Siniakové, týden ve Wu-chanu pravděpodobně přesvědčil i jeho. Je prakticky jedno, s kým česká tenistka hraje. Na konci pravidelně zvedá pohár a poslouchá pocty a slova díků od spoluhráčky.
Kateřina Siniaková, Storm Hunterová (Wu-chan 2025)
Kateřina Siniaková, Storm Hunterová (Wu-chan 2025)
Kateřina Siniaková, Storm Hunterová (Wu-chan 2025)
Kateřina Siniaková, Storm Hunterová (Wu-chan 2025)
Kateřina Siniaková, Storm Hunterová (Wu-chan 2025) Zobrazit 18 fotografií

Po Taylor Townsendové a Barboře Krejčíkové se po boku třetí nejlepší deblistky historie dle počtu týdnů strávených na postu světové jedničky radovala i Australanka Storm Hunterová.

Společně ovládly velkou "tisícovku" ve Wuchanu. Naprosto suverénně, bez ztráty jediného setu.

"Díky, Kat, že jsi řekla ano a souhlasila s tím, že si se mnou zahraješ," rozplývala se jednatřicetiletá Hunterová. 

Původně byla právě ona pro Siniakovou první volbou, když se česká tenistka v zimě 2023 rozhodla přerušit dlouhodobou veleúspěšné partnerství s krajankou Barborou Krejčíkovou. Novou spolupráci ale po pár měsících ukončila krutá sportovní tragédie Australanky - vždyť se po vážném zranění achilovky vrací na kurty až letos.

"Jsem moc šťastná, že jsme si po tak dlouhé době spolu zase mohly zahrát. Jsi úžasná hráčka. Jednoznačná světová jednička, ale také dobrá kamarádka," vyprávěla rozzářená Hunterová v neděli ve Wu-chanu při slavnostním ceremoniálu.

"Moc jsem si to s tebou užila, ještě jednou díky, že jsi řekla ano. Nemůžu uvěřit, že jsme vyhrály titul," dodala dojatě.

"Já ti děkuju za to, že jsi mě oslovila," kontrovala devětadvacetiletá rodačka z Hradce Králové. V aktuální sezoně už vyhrála čtvrtý deblový titul a navýšila náskok na čele žebříčku.

Asociace WTA zahrnula famózní Siniakovou chvalozpěvy postavenými na nekompromisní statistice.

"Triumf ještě vylepšuje už tak bohatou deblovou kariéru Češky: celkem dvaatřicet titulů v deblu, z toho jedenáct grandslamových, šest na tisícovkách, zlatá olympijská medaile a vyhraný Turnaj mistryň," vyjmenovala asociace na svých stránkách.

Související

K nové české tsunami patří i buldok z Moskvy. Expert nic takového nepamatuje

Darja Viďmanová, česká tenistka

A připomněla, jak moc úspěšná je Siniaková na čínské půdě. Vyhrála zde už tři deblové a dva singlové tituly. Ve Wu-chanu zářila letos i ve dvouhře: z kvalifikace došla bez ztráty setu až do čtvrtfinále a tam sebrala set americké hvězdě Jessice Pegulaové.

"Za poslední tři roky má v Číně osmnáct singlových výher. Lepší je jen Coco Gauffová s jednadvaceti," vytáhla WTA zajímavou statistiku.

"Miluju vracet se do Číny. Dělám tady skvělou práci, vždy si to tu užiju a cítím se tu jako doma," uvedla Siniaková.

V průběhu sezony se kvalifikovala na Turnaj mistryň společně se svou momentálně zraněnou stálou parťačkou Townsendovou, nedávno ovládla Korea Open po boku Krejčíkové, i ta se ale následně zranila. Následoval tedy úspěch s Hunterovou.

"Kateřina Siniaková je v deblu úplně jiné zvíře. I kdyby se spojila s N'Golo Kantém, zářila by i tak," pobavil účet MM Sportsforum na sociální síti X použitím jména slavného francouzského fotbalisty.

Češka mezitím překvapila tenisový svět rozhodnutím o tom, s kým bude startovat na dalším turnaji v čínském Ning-pu.

Nebude to N'Golo Kanté, ale ani Storm Hunterová. 

Související

"Zmrazte si vajíčka a budujte kariéru". Z Šarapovové je agresivní podnikatelka

The Hollywood Reporter's Women in Entertainment gala in Los Angeles

Siniaková vyvolala rozruch mezi milovníky ženské čtyřhry, zahraje si totiž premiérově po boku stále aktivní tchajwanské ikony Sie Šu-wej, která kdysi zářila po boku Barbory Strýcové. Nezapomenutelně spolu vyhrály Wimbledon v roce 2023.

"Dvě nejúspěšnější hráčky deblu této generace a dlouholeté rivalky, se tento týden v Ning-pu představí společně v roli nejvýše nasazeného páru. To bude zábava," těšil se Hanlon Walsh.

Devětatřicetiletá Šu-wej vyhrála ve čtyřhře celkem sedm grandslamů a 59 týdnů strávila na postu první hráčky světa.

Tenisový podzim na CANAL+ Sport

Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.

 
Mohlo by vás zajímat

Bejlek je poprvé ve stovce, Siniaková zvýšila náskok v čele. Projděte si žebříčky

Bejlek je poprvé ve stovce, Siniaková zvýšila náskok v čele. Projděte si žebříčky
Infografika

Září, ať už hraje s kýmkoliv. Siniaková slaví další titul, tentokrát s Australankou

Září, ať už hraje s kýmkoliv. Siniaková slaví další titul, tentokrát s Australankou

Monacký outsider dotáhl pohádku. Přijel jako náhradník, teď slaví titul

Monacký outsider dotáhl pohádku. Přijel jako náhradník, teď slaví titul

"Zmrazte si vajíčka a budujte kariéru". Z Šarapovové je agresivní podnikatelka

"Zmrazte si vajíčka a budujte kariéru". Z Šarapovové je agresivní podnikatelka
Tenis sport Obsah Kateřina Siniaková Sie Šu-Wej čtyřhra Čína

Právě se děje

Aktualizováno před 8 minutami
Babiš: Nová sněmovna bude mít čtyři místopředsedy, Schillerová začne jednat s opozicí
Domácí

ŽIVĚ
Babiš: Nová sněmovna bude mít čtyři místopředsedy, Schillerová začne jednat s opozicí

Veškeré povolební dění sledujeme v online reportáži.
Aktualizováno před 11 minutami
Trump hrozí Putinovi dodávkami střel Tomahawk Ukrajině. Kreml znepokojen
Zahraničí

ŽIVĚ
Trump hrozí Putinovi dodávkami střel Tomahawk Ukrajině. Kreml znepokojen

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 25 minutami
Psychoterapie

Učím lidi sebelásce, říká Nela Boudová. Jako koučka nesmí prožít jejich traumata

Učím lidi sebelásce, říká Nela Boudová. Jako koučka nesmí prožít jejich traumata
Prohlédnout si 9 fotografií
Herečka Nela Boudová byla hostem podcastu (ne!)ZÁVISLÁ.
Nela Boudová je stále žádanou herečkou.
před 39 minutami
Státní cenu za literaturu dostala in memoriam Salivarová
Literatura

Státní cenu za literaturu dostala in memoriam Salivarová

Cenu ministerstva kultury in memoriam získal také režisér a herec Jan Kačer, cenu za přínos kinematografii pak obdržel kameraman Josef Špelda.
Aktualizováno před 55 minutami
ČEZ zlevnil energie zákazníkům s dvou- a tříletým závazkem, další zlevnění chystá
Ekonomika

ČEZ zlevnil energie zákazníkům s dvou- a tříletým závazkem, další zlevnění chystá

ČEZ plánuje další zlevnění tradičně od ledna příštího roku, kdy sníží ceny pro zákazníky se smlouvou na dobu neurčitou.
před 1 hodinou
Babiš není strašidlo a nechce ve vládě magory. Vyjednávání zvládá, píší na Slovensku
Zahraničí

Babiš není strašidlo a nechce ve vládě magory. Vyjednávání zvládá, píší na Slovensku

"Andrej Babiš to nemá lehké. Budoucí český premiér musí jednat s absolutními politickými amatéry," napsal portál Aktuality.sk.
před 1 hodinou

Ředitel podolské porodnice Jaroslav Feyereisl po 25 letech ve funkci končí

Ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě (ÚPMD) v Praze-Podolí Jaroslav Feyereisl po 25 letech na vlastní žádost končí. Jednasedmdesátiletý uznávaný gynekolog a porodník z funkce odchází ke konci října…
Přečíst zprávu
Další zprávy