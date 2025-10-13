Zvíře, říkají o Siniakové. Dojala další partnerku a vyvolala rozruch rozhodnutím

Po Taylor Townsendové a Barboře Krejčíkové se po boku třetí nejlepší deblistky historie dle počtu týdnů strávených na postu světové jedničky radovala i Australanka Storm Hunterová.
Společně ovládly velkou "tisícovku" ve Wuchanu. Naprosto suverénně, bez ztráty jediného setu.
"Díky, Kat, že jsi řekla ano a souhlasila s tím, že si se mnou zahraješ," rozplývala se jednatřicetiletá Hunterová.
Původně byla právě ona pro Siniakovou první volbou, když se česká tenistka v zimě 2023 rozhodla přerušit dlouhodobou veleúspěšné partnerství s krajankou Barborou Krejčíkovou. Novou spolupráci ale po pár měsících ukončila krutá sportovní tragédie Australanky - vždyť se po vážném zranění achilovky vrací na kurty až letos.
"Jsem moc šťastná, že jsme si po tak dlouhé době spolu zase mohly zahrát. Jsi úžasná hráčka. Jednoznačná světová jednička, ale také dobrá kamarádka," vyprávěla rozzářená Hunterová v neděli ve Wu-chanu při slavnostním ceremoniálu.
"Moc jsem si to s tebou užila, ještě jednou díky, že jsi řekla ano. Nemůžu uvěřit, že jsme vyhrály titul," dodala dojatě.
"Já ti děkuju za to, že jsi mě oslovila," kontrovala devětadvacetiletá rodačka z Hradce Králové. V aktuální sezoně už vyhrála čtvrtý deblový titul a navýšila náskok na čele žebříčku.
Asociace WTA zahrnula famózní Siniakovou chvalozpěvy postavenými na nekompromisní statistice.
"Triumf ještě vylepšuje už tak bohatou deblovou kariéru Češky: celkem dvaatřicet titulů v deblu, z toho jedenáct grandslamových, šest na tisícovkách, zlatá olympijská medaile a vyhraný Turnaj mistryň," vyjmenovala asociace na svých stránkách.
A připomněla, jak moc úspěšná je Siniaková na čínské půdě. Vyhrála zde už tři deblové a dva singlové tituly. Ve Wu-chanu zářila letos i ve dvouhře: z kvalifikace došla bez ztráty setu až do čtvrtfinále a tam sebrala set americké hvězdě Jessice Pegulaové.
"Za poslední tři roky má v Číně osmnáct singlových výher. Lepší je jen Coco Gauffová s jednadvaceti," vytáhla WTA zajímavou statistiku.
"Miluju vracet se do Číny. Dělám tady skvělou práci, vždy si to tu užiju a cítím se tu jako doma," uvedla Siniaková.
V průběhu sezony se kvalifikovala na Turnaj mistryň společně se svou momentálně zraněnou stálou parťačkou Townsendovou, nedávno ovládla Korea Open po boku Krejčíkové, i ta se ale následně zranila. Následoval tedy úspěch s Hunterovou.
"Kateřina Siniaková je v deblu úplně jiné zvíře. I kdyby se spojila s N'Golo Kantém, zářila by i tak," pobavil účet MM Sportsforum na sociální síti X použitím jména slavného francouzského fotbalisty.
Češka mezitím překvapila tenisový svět rozhodnutím o tom, s kým bude startovat na dalším turnaji v čínském Ning-pu.
Nebude to N'Golo Kanté, ale ani Storm Hunterová.
Siniaková vyvolala rozruch mezi milovníky ženské čtyřhry, zahraje si totiž premiérově po boku stále aktivní tchajwanské ikony Sie Šu-wej, která kdysi zářila po boku Barbory Strýcové. Nezapomenutelně spolu vyhrály Wimbledon v roce 2023.
"Dvě nejúspěšnější hráčky deblu této generace a dlouholeté rivalky, se tento týden v Ning-pu představí společně v roli nejvýše nasazeného páru. To bude zábava," těšil se Hanlon Walsh.
Devětatřicetiletá Šu-wej vyhrála ve čtyřhře celkem sedm grandslamů a 59 týdnů strávila na postu první hráčky světa.
