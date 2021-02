Muchová odehrála Australian Open stejně jako Djokovič s natrženým břišním svalem

Tenistka Karolína Muchová prošla do semifinále Australian Open s natrženým břišním svalem. Trhlinu na levé straně odhalilo už vyšetření v Melbourne a diagnózu potvrdila prohlídka po návratu do Česka. Nyní čeká dvaadvacátou hráčku světa klid, a pokud nebude zdravotně v pořádku, tak vynechá velký turnaj v Dubaji. Na kurty se vrátí až na přelomu března a dubna v Miami.

Muchová si postupem do semifinále Australian Open vylepšila grandslamové maximum. Celou dobu přitom měla problém s břišním svalem, který si poranila v přípravném turnaji. "Už sono v Austrálii ukázalo, že tam mám trhlinu. Po příletu jsem byla na kontrole, jak se to po dlouhém letu zhoršilo, nebo zlepšilo, a překvapivě se to docela zlepšilo," řekla tenistka v online rozhovoru s médii.

S podobným zraněním došel k titulu Srb Novak Djokovič. Jeho trhlina je údajně veliká 2,5 centimetru. "Moje je trošku větší. On to má na druhé straně," řekla Muchová, která podobné zranění už měla párkrát, proto nechce návrat uspěchat. "Teď mám hlavně klid. Už si dávám proudy a komunikuju na dálku, co a jak dělat, na Tenerife s Michalem," jmenovala fyzioterapeuta Michala Novotného.

Její další program se bude odvíjet od zdravotního stavu. Na turnaj do Dauhá se ani nehlásila a hrát by měla v Dubaji, který je pro elitní hráčky povinný. "Ale nedokážu říct, jak to bude. Ani si popravdě nemyslím, že to stihnu. Nechávám to otevřený," řekla Muchová. "Potom je Miami, na to už bych snad měla být zdravotně ready, abych mohla turnaj kvalitně odehrát," řekla Muchová.

Do Česka přiletěla v pondělí. Absolvovala zmíněné vyšetření, přesun z Prahy do Olomouce a uvítání s rodinou. "Mamka mi upekla dort a udělala na něj indicie, které jsem nepochopila, ale myslela to hezky. Dali jsme si skleničku, ale byla jsem hodně unavená a před osmou jsem usnula a spala až do rána do pěti," řekla.

Dnes ráno absolvovala i dopingovou kontrolu a plnila mediální povinnosti. Stále si tak připomínala, že první grandslamové finále nebylo daleko. "Pořád to mrzí, ale neužírám se tím. Vím, že jsem měla šanci, ale okolnosti nebyly lehký. Po semifinále jsem si říkala, že už bych na finále ani nebyla schopna nastoupit."

Zápasy na Australian Open se hrály i před fanoušky, což je v současné době plné omezení kvůli koronaviru výjimečné. "Už jsem ani nevěděla, jaké to je hrát s diváky. V semifinále jsem si uvědomila, jak mi to chybí. Je to jedna z věcí, proč mě baví hrát tenis. Berete si z nich energii, je to větší show, ať už fandí komukoli. Nechci hrát bez diváků, ale myslím, že ještě nějakou dobu budeme muset vydržet," uvedla.

Na otázku, co by mohla ve své hře ještě zlepšit, postupně vyjmenovala všechny údery, pohyb i taktiku. "Je tam toho hodně," podotkla. Měla ale radost, že se jí daří věci z tréninku přenášet do zápasů. Jako třeba servis, jehož techniku kompletně změnila. "Ze začátku jsem tomu nebyla nakloněná, servírovala jsem dobře i ve starém postavení, ale teď je rychlejší a dokážu si víc pomoct. A ani to netrvalo moc dlouho."

Po úspěšném úvodním grandslamu sezony by mohla přehodnotit cíle a očekávání pro letošní sezonu. Muchová ale takhle nepřemýšlí. "Chci zlepšovat hru. Vydat z toho maximum. Když jedu na turnaj, tak je cíl turnaj vyhrát, ale všude jsou jiné podmínky, jiné povrchy. Nejdůležitější je být zdravotně fit. Snad pak sklidím ovoce."

Posunula se na dvaadvacáté místo světa a začíná se mluvit o tom, že by jednou mohla vystoupat na samotný vrchol žebříčku. "Nevím, jestli je to cíl. Můj sen je vyhrát grandslam," pronesla a dodala, že na titul by si věřila na každém z grandslamů.

Ještě se ale vrátila k postu světové jedničky. "Je to samozřejmě něco velkého. Když chci stoupat žebříčkem, tak je to samozřejmě obrovský úspěch. Všechno beru krok za krokem, teď jsem dvaadvacet a budu pracovat, abych se dostala do dvacítky a třeba ještě dál," nadhodila a dodala: "Možné je všechno. Je potřeba pracovat."